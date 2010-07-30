Анонс на 2 серпня

Відбудеться прес-конференція на тему: «Ціна на хліб: зростання неминуче». Учасники: Анатолій Тельних - голова ЦК Всеукраїнської профспілки працівників харчової, переробної промисловості і суміжних галузей; Володимир Лапа - експерт Українського клубу аграрного бізнесу, також запрошені фахівці зернопереробної галузі.

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14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Заборона експорту зерна. Хто виграє? Хто програє?". Учасники: президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко; голова аграрного союзу України Геннадій Новіков; президент Асоціації фермерів і землевласників України Микола Міркевич.