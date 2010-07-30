ГОЛОВНЕ на 30 липня

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Фінанси

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor’s підвищила довгостроковий кредитний рейтинг України за зобов`язаннями в іноземній валюті на один ступінь - з «В» до «В+» і довгостроковий кредитний рейтинг за зобов`язаннями в національній валюті — з «В+» до «ВВ-». Про це йдеться у повідомленні Standard & Poor’s, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, одночасно довгострокові суверенні рейтинги виведені зі списку CreditWatch («рейтинги на перегляді») з позитивним прогнозом, куди їх було розміщено 22 липня 2010 р. «Ми підтверджуємо короткострокові суверенні рейтинги України за зобов`язаннями в іноземній і національній валюті на рівні «В». Прогноз — «Стабільний»» - зазначається у повідомленні.

Рейтинг за національною шкалою також підвищено на один ступінь — з «uaA+» до «uaAA-». Оцінка ризику переказу і конвертації валюти була підвищена до рівня «В+» — відповідно до суверенного рейтингу за зобов`язаннями в іноземній валюті. Рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу після дефолту підтверджено на рівні «4».

S&P відзначає, що рейтингова дія стала наслідком схваленням Виконавчим комітетом Міжнародного валютного фонду (МВФ) рішення про надання Україні стабілізаційного кредиту (на 29 місяців) у розмірі 15,15 млрд. дол., «що є надійною опорою політичної стратегії уряду і дає Україні негайний доступ приблизно до 2 млрд. дол.»

«Ми вважаємо, що програма МВФ збільшить шанси реалізації стабілізаційних заходів, що підвищить стійкість української економіки і фінансів суспільного сектора, — заявив кредитний аналітик Standard & Poor’s Кай ШТУКЕНБРОК. — Рішення Уряду України підвищити внутрішні тарифи на газ — вражаюче свідоцтво нового політичного рішення з відновленню фінансового становища «Нафтогазу» і виконання умов програми МВФ». Програма МВФ також знижує нестійкість зовнішньоекономічних показників України шляхом забезпечення фінансування в іноземній валюті.

У повідомленні S&P зазначається, що економіка України відновлюється на фоні нормалізації умов торгівлі. Упевненість у перспективах політичної стабілізації і поверненні до економічного зростання також позначилася на поступовому відновленні доступу до короткострокового зовнішнього фінансування корпоративного сектора країни. Проте корпоративний і банківський сектори продовжують скорочувати свій зовнішній борг; цей процес компенсується зростанням зовнішніх запозичень суспільного сектора. «Ми очікуємо, що дефіцит по рахунку поточних операцій України скоротиться більш ніж наполовину в 2010 р. до менш ніж 1% ВВП. Проте більш як 60% експорту України становить продукція хімічної і сталеливарної галузей, піддаючи економіку (і номінальний ВВП, податкову базу) ризику волатильності» - відзначає S&P .

Також повідомляється, що в результаті успішних переговорів про скорочення для «Нафтогазу» цін на російський газ, що імпортується, на 30% і підвищення внутрішніх тарифів на газ на 50% уряд посилив фінансову позицію цього дистриб`ютора газу, що належить державі. Очікується, що перерахунки з держбюджету «Нафтогазу» в 2010 р. становитимуть 1% ВВП і 0% в 2011 р.

«Прогноз «Стабільний» відображає відносно низький рівень державного боргу і значні природні і людські ресурси країни і водночас волатильну, недостатньо стабільну економіку, — пояснив К.ШТУКЕНБРОК. - Це, у свою чергу, зумовлено недостатньою диверсифікацією економіки, політичною нестабільністю протягом певного історичного періоду і наслідками безпрецедентного кредитного буму у приватному секторі, який призвів до високого рівня фінансового важеля».

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Державний бюджет України за січень-червень 2010 року виконано з дефіцитом у сумі 26,525 млрд. грн., зокрема, загальний фонд виконано з дефіцитом 25,299 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, доходи державного бюджету за вказаний період становили 112,068 млрд. грн., зокрема, загального фонду – 89,959 млрд. грн. При цьому податкові надходження до держбюджету становили 81,580 млрд. грн., неподаткові – 26,108 млрд. грн.

Мінфін не надає інформації про показник виконання прибуткової частини щодо запланованого бюджетного розпису.

Касові витрати держбюджету за січень-червень п.р. становили 139,512 млрд. грн., в т.ч. загального фонду – 115,397 млрд. грн. (95,6% плану звітного періоду).

У першому півріччі 2010 року погашення основної суми держборгу з бюджету становило 12,750 млрд. грн. Погашення внутрішнього боргу було на рівні 10,540 млрд. грн., зовнішнього боргу – 2,210 млрд. грн., в т.ч. по загальному фонду – 1,429 млрд. грн.

Державні запозичення до державного бюджету були здійснені в обсязі 46,08 млрд. грн. На внутрішньому ринку було залучено 29,903 млрд. грн., в т.ч. по загальному фонду – 22,708 млрд. грн. (на рекапіталізацію «Укрексімбанку» – 6,4 млрд. грн.), на зовнішньому – 16,177 млрд. грн.

Від приватизації державного майна у січні-червні 2010 року до держбюджету надійшло 244,5 млн. грн.

За січень-червень п.р. зведений бюджет виконано з дефіцитом у сумі 24,971 млрд. грн. Доходи зведеного бюджету становили 145,264 млрд. грн., касові витрати – 171,155 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (з поправками), доходи заплановані на рівні 252,718 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 210,055 млрд. грн. Витрати держбюджету заплановані на рівні 305,633 млрд. грн., в т.ч., витрати загального фонду – 240,951 млрд. грн.

Дефіцит держбюджету заплановано в сумі 54,095 млрд. грн., або 4,99% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема по загальному фонду – 30,338 млрд. грн., або 2,8% ВВП.

Держбюджет розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.

До державного бюджету України входять загальний фонд і спеціальний фонд. До загального фонду надходять загальнодержавні податки і збори і з нього фінансуються основні витрати. Кошти, які надходять до спеціального фонду, мають цільове призначення.

Дефіцит держбюджету розраховується як різниця сум його доходів і повернутих до бюджету кредитів, а також витрат і виданих з держбюджету кредитів.

Державний бюджет України і місцеві бюджети складають зведений бюджет України.

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Україна до кінця поточного року планує провести переговори і підписати з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) угоди про системні позики і залучення інвестицій на суму 3,9 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив журналістів перший заступник міністра економіки Анатолій МАКСЮТА.

«Загалом у 2010 році є можливість провести офіційні переговори і підписати міжнародні договори орієнтовно на 3,9 млрд. дол. Однак це не означає, що всі ці гроші вже цього року надійдуть до України», - сказав А.МАКСЮТА.

Зокрема, він відзначив, що поточного року планується одержати системну позику на політику розвитку від Світового банку у розмірі 500 млн. дол. Також очікується одержати другу частину позики на рекапіталізацію банків у розмірі 350 млн. дол. від СБ – перша частина в сумі 400 млн. дол. була одержана раніше.

Заступник міністра відзначив, що інвестиції від МФО планується залучити на реабілітацію гідроелектростанцій – 60 млн. дол., будівництво залізниць – 500 млн., будівництво повітряних ліній електропередач – 175 млн., проекти енергоефективності – 300 млн.

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Національний банк України (НБУ) висловлює стурбованість якістю статистичних звітів, що надаються комерційними банками, Про це йдеться у листі НБУ (від 29 липня ц.р.), направленому на адресу комбанків.

“Керівники окремих банків не забезпечують належний контроль за звітністю, що надається до Національного банку України, про що свідчать численні звернення банків до Служби банківського нагляду з проханнями щодо заміни файлів звітності у зв`язку помилками і продовження термінів їх надання”, - йдеться у листі.

НБУ нагадує про відповідальність керівництва банку за достовірність, повноту і своєчасність надання звітності і просить посилити контроль за її складанням.

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В Україні сума операцій з використанням платіжних карток у другому кварталі 2010 року, порівняно з першим кварталом ц.р., збільшилася на 13% - до 140,818 млрд. грн., кількість операцій – на 11%, до 169 млн. штук.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, зокрема на 4,5% збільшилася загальна сума безготівкових платежів – до 6,447 млрд. грн., отримання готівки – на 13,5%, до 98,371 млрд. грн.

Кількість емітованих банками платіжних карток, за якими було здійснено бодай одну витратну операцію, за останні дванадцять місяців скоротилася з 28,834 млн. штук до 28,742 млн. штук.

Кількість банкоматів у другому кварталі збільшилася на 5% - до 29741 штук, терміналів – на 5%, до 107038 штук, кількість імпрінтерів скоротилося з 15020 до 13534 штук.

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Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,8915/7,8955, на 12:00 звузився спред 7,8922/7,8928. На момент закриття торгів встановилися такі цінові рівні - 7,8915/7,8935 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,8925.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2610/0,2613, на 12:00 ціни знизилися до 0,2607/0,2611. На момент закриття ціни не змінилися - 0,2607/0,2611. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,2749 (+0.1125).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3066/1,3068, а на 14:00 пошли донизу - 1,3019/1,3021.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,3140/10,3215, на 12:00 ціни пішли донизу - 10,2945/10,2985. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали до 10,2650/10,2710.

ПЕК

Експортне мито на російську нафту з 1 серпня 2010 року зросте на 6% (або на 15 дол.) - з 248,8 дол. за тонну до 263,8 дол. за тонну.

Відповідну постанову уряду РФ оприлюднено у четвер, передає РІА "Новости".

Ціна на нафту з родовищ Східного Сибіру зросте на 10,4 дол. - до 80,3 дол. за тонну.

Мито на світлі нафтопродукти підвищиться до 190 дол. за тонну з нинішніх 179,9 дол. за тонну, на темні - до 102,4 дол. з 96,9 дол., встановлених з 1 липня.

Ціни на російську нафту в першому півріччі поточного року зросли до 75,93 дол. за барель з 50,82 дол. за барель роком раніше.

Мінекономрозвитку РФ підвищило прогноз середньорічної ціни на нафту Urals цього року до 75 дол. за барель з первинного прогнозу в 54-57 дол. за барель.

Уряд РФ восени 2008 року через зниження світових цін на нафту скоригував порядок розрахунків експортного мита на нафту і нафтопродукти. Період моніторингу цін на нафту марки Urals і, відповідно, термін встановлення експортних мит був скорочено з двох до одного місяця для більш оперативного реагування на зміни світової кон`юнктури. Це також знизило податкове навантаження на нафтові компанії.

Уряд РФ з 1 липня ввів пільгове мито на експорт нафти з ряду родовищ Східного Сибіру, до цього з 1 грудня на даний вид нафти розповсюджувалася нульова ставка мита.

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Ф`ючерси на сиру нафту у четвер закрилися підвищенням, одержавши підтримку з боку ослаблення долара США. Інвестори чекають виходу у п`ятницю даних про ВВП США, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування вересневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту виросли на 1,37, або на 1,8%, до 78,36 долара за баррель, після зростання до максимуму 78,89 долара за баррель.

Ф`ючерси на нафту мазкі Brent на ICE виросли на 1,53 долара, до 77,59 долара за баррель.

Ф`ючерси на нафту виросли після того, як євро досяг 11-тижневого максимуму вище 1,31 долара США на початку сесії. Позитивніші економічні дані єврозони у поєднанні із слабкими даними США штовхнули долар вниз, зробивши нафту дешевшою для утримувачів інших валют. Проте аналітики кажуть, що вся увага ринку нафти зараз прикута до даних по ВВП США за 2-й квартал, які вийдуть в 12.30 по Грінвічу у п`ятницю.

Економісти вважають, що ВВП США в 2-му кварталі виріс на 2,5% річних проти зростання на 2,7% в 1-му кварталі.

Ринок нафти шукає зрозумілих сигналів щодо долі відновлення економіки, щоб визначити майбутній попит на нафту. Проте дані були суперечливими, тому нафта торгується в діапазоні 70-80 доларів вже декілька тижнів.

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Японія перерахувала Україні другий транш у рамках договору про продаж 30 млн. одиниць встановленої кількості викидів парникових газів, укладеного у березні 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Національного агентства екологічних інвестицій України Сергій ОРЛЕНКО.

За його словами, кошти надійшли до України 29 липня за реалізацію 15 млн. одиниць викидів.

Глава відомства відзначив, що отримані кошти буде спрямовано на реалізацію ряду енергозберігаючих і енергоефективних проектів у соціальній сфері. Зокрема, за рахунок зазначених коштів у 2010-2011 роках планується реалізувати 550 таких проектів в Автономній Республіці Крим, Сумській, Івано-франківській і Луганській областях.

С.ОРЛЕНКО відмовився уточнити суму перерахованого японською стороною траншу, пославшись на конфіденційність чинних домовленостей.

Нагадаємо, у 2009 році при переказі першого траншу за аналогічний обсяг одиниць викидів (15 млн. одиниць), за словами екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, Україна мала одержати близько 4,5 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Україна і Японія в 2009 році домовилися про продаж 30 млн. одиниць встановленої кількості викидів парникових газів у рамках Кіотського протоколу.

Україна ратифікувала Кіотський протокол 4 лютого 2004 року.

Згідно з протоколом, для кожної країни встановлюється максимально припустима межа викидів парникових газів.

Соцполітика

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Криму провів зустріч з першим заступником голови Київської міської державної адміністрації Олександром ПОПОВИМ, під час якої було обговорено шляхи вирішення найбільших проблем столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зокрема, глава держави звернув увагу О.ПОПОВА на необхідність розв’язання гострих проблем у комунальному господарстві столиці, будівництві, а також наголосив на обов’язковості економного використання бюджетних коштів.

О.ПОПОВ подякував главі держави за його увагу до проблем столиці. Він із жалем констатував, що на сьогодні цих проблем накопичилося багато в різних галузях та напрямках. Головним проблемним питанням О.ПОПОВ назвав неефективне використання бюджетних коштів міста. «Ми сьогодні вже бачимо, що були певні зловживання в їх використанні, так само, як і в питаннях використання земельних ресурсів, основних фондів міста, нерухомості», – зазначив він. Перший заступник голови КМДА висловив упевненість, що робота, яка нині ведеться у контексті подолання цих проблем, буде ефективною, і зловживанням буде покладено край.

«Такого більше в Києві не буде», – наголосив О.ПОПОВ.

Перший заступник голови КМДА також доповів Президентові про стан виконання програм, спрямованих на вирішення транспортних проблем Києва. За його словами, до кінця цього року буде завершено будівництво транспортної розв’язки на Московській площі; восени буде здано в експлуатацію естакаду біля Подільського мосту. Окрім того, до кінця року планується відкрити залізничний мостоперехід.

Окремо О.ПОПОВ поінформував Президента про будівництво нових станцій метро. Він запевнив, що до кінця року у Києві будуть відкриті три станції метро в Голосіївському напрямку.

Перший заступник голови Київської міськдержадміністрації також повідомив главі держави про те, що сьогодні ведеться активна робота з реконструкції лінії швидкісного трамваю. «Ми дали поштовх тому, щоб ця робота велася активно. У жовтні цей об’єкт здамо в експлуатацію», – сказав він.

«Усі найважливіші для міста об’єкти зараз інтенсивно будуються», – запевнив Президента перший заступник голови КМДА.

Під час зустрічі глава держави доручив владі Києва звернути увагу на ремонт та будівництво доріг міста. В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що реконструкцію доріг треба проводити не лише в центрі столиці, а й на околицях. Окремо Президент відзначив необхідність впорядкування територій, прилеглих до Дніпра.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ та О.ПОПОВ обговорили питання соціального захисту киян, особливо у контексті можливого підвищення цін на житлово-комунальні послуги. За словами О.ПОПОВА, сьогодні вже існує «чіткий план щодо надання додаткової матеріальної підтримки тим, хто її потребує».

Також Президент України та перший заступник голови КМДА обговорили питання підготовки Києва до наступного опалювального сезону.

«Вже сьогодні ми думаємо над стратегією розвитку, щоб Київ став однією з кращих європейських столиць», – запевнив главу держави О.ПОПОВ.

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Кабінет міністрів України встановив фонд оплати праці працівників і витрати на утримання обласних, Севастопольської міської, районних, районних у м. Севастополь державних адміністрацій на 2010 рік.

Відповідну урядову постанову (від 28 липня 2010 р. №634) розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Уряд також доручив Раді міністрів АР Крим, головам обласних, Севастопольської міськдержадміністрації затвердити в двотижневий строк фонд оплати праці працівників і витрати на утримання управлінь, відділів та інших структурних підрозділів держадміністрацій у межах запланованих показників.

Постановою встановлюється фонд оплати праці працівників і витрати на утримання обласних, Севастопольської міської держадміністрації на 2010 р. у сумі: 385,83 млн. грн. - на фонд оплати праці й 663,501 млн. грн. - витрати на утримання. Також встановлюється фонд оплати праці працівників і витрати на утримання районних, районних у м. Севастополь держадміністрацій на 2010 р. у таких розмірах: 965,168 млн. грн. - на фонд оплати праці й 1,457 млрд. грн. - витрати на утримання.

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Кабінет міністрів України розпорядженням № 1566-р від 28 липня 2010 року доручив Державному комітетові статистики провести у Дергачівському районі Харківської області у грудні 2010 року пробний перепис населення.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА розміщений на Урядовому порталі.

Уряд також доручив Державному комітетові статистики у другому півріччі 2010 року та 2011 році здійснити комплекс робіт з підготовки, проведення пробного перепису населення та опрацювання матеріалів за його результатами.

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, Харківська обласна та Дергачівська районна держадміністрації повинні надавати в межах своїх повноважень органам державної статистики всебічне сприяння і допомогу у підготовці та проведенні пробного перепису населення.

Уряд також доручив передати бюджетні призначення, передбачені Міністерству фінансів за бюджетною програмою "Державні капітальні видатки", в обсязі 5,02 млн. грн. Державному комітету статистики, спрямувавши їх на видатки споживання в сумі 2,825 млн. грн. (з них на оплату праці — 1,483 млн. грн.) та на видатки розвитку — 2,195 млн. грн.

Транспорт

Залізничники забезпечують попит пасажирів на квитки в напрямі з Києва до Криму, і в поїздах є вільні місця.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, станом на ранок 30 липня, в поїздах, які відправляються 31 липня, незаповненими були 617 місць, у поїздах на 1 серпня – 579 місць, на 2 серпня – 1620 місць, на 3 серпня – 1173 місць, на 4 серпня – 2296 місць, на 5 серпня – 1892 місць, на 6 серпня – 1960 місць, на 7 серпня – 1203 місць, на 8 серпня – 1554 місця.

Нагадаємо, у зв`язку з підвищеним попитом на пасажирські квитки в кримському напрямі Південно-західна залізниця призначила додатковий поїзд №289 Київ – Сімферополь, який відправиться з Києва 31 липня, а прибуде до Сімферополя 1 серпня. Крім того, до складу поїздів кримського напряму залізниця додатково включила: на 30 липня – 15 вагонів, на 31 липня – 17 вагонів і на 1 серпня – 15 вагонів.

Усього зі станції Київ-пасажирський до Криму буде відправлено 30 липня – 273 вагони, 31 липня – 267 вагонів і 1 серпня – 238 вагонів.

Роботи з вивчення попиту і призначення поїздів продовжуються. В цілому у напрямі Криму влітку курсують 35 поїздів формування «Укрзалізниці» і 39 поїздів формування залізниць країн СНД.

Погода

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 31 липня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів 21-26°, вдень 29-34°, в східній частині 35-39°; в західних областях вночі 10-15°, вдень 25-30°, в Карпатах вночі 8-13°, вдень 13-18°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 29-34°.

У столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.

30 липня температура води в Чорному та Азовському морях 25-27°, в Дніпрі біля Києва 26°.

(УНІАН)