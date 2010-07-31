Венесуела розгорнула війська на кордоні з Колумбією

Венесуела розгорнула підрозділи військово-повітряних сил, наземних військ і спецпідрозділи у різних точках вздовж кордону з Колумбією на випадок "можливої військової агресії з боку Колумбії".

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомив в інтерв`ю державному телеканалу "Венесолана де телевісьон" президент країни Уго ЧАВЕС, додавши, що "його країна не збирається нападати, але готова захистити свій суверенітет".

"Всі ці дії були здійснені без зайвого шуму, щоб не піднімати тривогу серед населення", - сказав він. Президент Венесуели також висловив жаль у зв`язку з тим, що йому "доводиться вивчати військові плани тому, що Президент Колумбії Альваро УРІБЕ здатний на все".

"Три доби тому я говорив віце-президентові Еліасу ХАУА: зізнаюся, що аналізую сценарії можливої війни", - сказав У.ЧАВЕС. Він пояснив це тим, що Президент Колумбії А.УРІБЕ "здатний на все" перед тим, як передати 7 серпня свої повноваження наступникові.

Венесуельський Президент запевнив в інтерв`ю, що є твердим прихильником миру з сусідньою Колумбією. Проте, зазначив він, з боку Боготи виникла потенційна загроза початку військового конфлікту. "Тому ми розгорнули додаткові військові підрозділи у районі двостороннього кордону, протяжність якого перевищує 2,2 тис. км", - сказав У.ЧАВЕС.