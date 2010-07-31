Уряд РФ виділив допомогу постраждалим від лісових пожеж

Уряд РФ виділив 5 млрд. рублів (близько 167 млн. дол.) для надання матеріальної допомоги постраждалим унаслідок лісових пожеж.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження підписав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.

Гроші виділені уряду Республіки Мордовія, уряду Республіки Татарстан, урядам Білгородської, Воронезької, Івановської, Кіровської, Московської, Нижньогородської, Рязанської, Ульяновської областей, а також адміністраціям Владимирської, Липецької, Тамбовської і Тульської областей.

Передбачається, що вказані дотації використовуватимуть для відновлення і будівництва житла, що згоріло, надання матеріальної допомоги громадянам у зв`язку із втратою ними майна з розрахунку до 100 тис. рублів (близько 3,3 тис. дол.) кожному громадянинові на відновлення інфраструктури.

Також передбачається виплатити одноразову допомогу членам сімей громадян, які загинули унаслідок лісових пожеж, з розрахунку 1 млн. рублів (близько 33 тис. дол.) на кожного загиблого.

За інформацією МНС РФ, унаслідок переходу лісових пожеж на населені пункти 14 суб`єктів Російської Федерації, розташованих на території Приволзького і Центрального федеральних округів, знищено вогнем 1 тис. 257 житлових будинків, без даху над головою залишилися 2 тис. 885 осіб. За останні дві доби під час пожеж загинули 25 осіб, зокрема 2 пожежників. З метою захисту від пожеж, що розповсюджуються, в Центральному і Приволзькому федеральних округах проведена евакуація населення. Всього евакуйовано 3 тис. 396 осіб, з них 1 тис. 818 дітей, розгорнено 12 тимчасових пунктів прийому постраждалого населення.