Черкаські митники виявили контрабанду міндобрив

Черкаські митники виявили незаконне переміщення в Україну міндобрив на суму 2,6 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної митної служби України.

Зокрема, йдеться в повідомленні, за півтора року на адресу одного з українських підприємств надійшло 7 партій товару (782 тонн) «мінеральне добриво – нітрат кальцію» вартістю 2,6 млн. грн.

Для переміщення міндобрив через митний кордон України та проведення митного оформлення митникам були надані документи, відповідно до яких виробником зазначених мінеральних добрив є компанія, зареєстрована в Бельгії, а також посвідчення про державну реєстрацію на міндобрива бельгійського виробника.

Як встановили працівники Черкаської митниці, єдиним виробником цих міндобрив є португальська компанія, товар якої не проходив державну реєстрацію в Україні.

Таким чином, міндобрива було ввезено в Україну з приховуванням від митного контролю шляхом надання як підстави для переміщення підроблених документів.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.201 Кримінального кодексу України - контрабанда.