ГОЛОВНЕ на 31 липня

Основні події сьогоднішнього дня

Фінанси

Гривня з початку липня зміцнилася на міжбанківському ринку на 0,16% - до 7,8925 грн./дол. США, а на готівковому, за операціями з продажу доларів США, – на 0,24% - до 7,8953 грн./дол. США.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

“З початку липня суттєве перевищення обсягів надходжень іноземної валюти від нерезидентів над переказами на їхню користь продовжувало формувати чисту пропозицію іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України”, - сказано в повідомленні регулятора. Наведене сприяло підвищенню ринкових котирувань гривні відносно долара США.

За цих умов Нацбанк активно поповнював міжнародні резерви, здійснюючи інтервенції з купівлі іноземної валюти.

Офіційний курс гривні до долара США укріпився з початку липня на 0,17% - до 7,8932 грн./дол. США. Динаміка ж гривні до євро та російського рубля відповідала ситуації на міжнародних ринках. З початку місяця гривня знецінилася відносно євро на 6,95% - до 10,3156 грн./євро, а до російського рубля – на 3,05 % - до 2,6121 грн./10 рублів.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав доручення стосовно розблокування переговорного процесу з Європейським Союзом щодо створення зони вільної торгівлі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ, міністру економіки Василю ЦУШКУ і міністру закордонних справ Костянтину ГРИЩЕНКУ підготувати і передати на йому розгляд узгоджену, консолідовану позицію української сторони, спрямовану на розблокування переговорного процесу з ЄС стосовно створення зони вільної торгівлі.

Промисловість

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що реформування оборонно-промислового комплексу має відбуватися із впровадженням всіх можливих новітніх технологій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні під час зустрічі у Криму з головою Державної комісії при Президентові України з питань реформування і розвитку оборонно-промислового комплексу Анатолієм КІНАХОМ.

Головною темою зустрічі стало формування системи ОПК та підсумки роботи, вже здійсненої у цьому напрямі.

«Треба задіяти увесь наш науковий потенціал. Слід зробити, щоб ця система працювала, перш за все, на суспільство», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він окремо звернув увагу на те, що реформування Збройних сил України повинно включати також впровадження нових видів сучасних озброєнь.

Голова Комісії доповів главі держави, що на виконання відповідного указу Президента Комісія розгорнула активну роботу, залучивши до цієї діяльності не тільки представників влади, а й найкращих фахівців та експертів України з питань науково-технічного розвитку ОПК.

«У нас немає запасу часу на зволікання. Робота організована динамічно. Є політична воля Президента, є інтелект, є фахівці. Цей напрямок у майбутньому визначатиме місце України в світі. Адже мова йде про обороноздатність нашої держави, національну безпеку», - підкреслив А.КІНАХ.

За словами голови Комісії, перші висновки підтверджують, що незважаючи на деякі втрати, Україна ще володіє потужним науково-технічним, промисловим, кадровим потенціалом, і позиціонується в світі як держава, яка має наукоємну, конкурентоспроможну продукцію. Особливо по таких напрямках, як ракетно-технічний комплекс, авіабудування, бронетехніка, високоточна зброя тощо.

А.КІНАХ поінформував Президента про те, що Комісія працює сьогодні згідно з планом, виконуючи всі директивні терміни, і сьогодні готова представити проект пропозицій, який дасть можливість комплексно, виходячи з довгострокової стратегії, забезпечити і реформування, і максимальне використання потенціалу України як в питаннях обороноздатності, так і в економічних результатах на зовнішніх ринках. Він повідомив, що сьогодні одним із завдань Комісії є формування потужних вертикально інтегрованих компаній по таких пріоритетних напрямках, як ракетно-космічний комплекс, авіабудування, високоточна зброя, системи управління бронетехнікою.

Окрім того, важливим завданням сьогодні є підготовка сучасної законодавчої нормативної бази, включаючи такі функції, що посилюють позиції України на світових ринках спецтехніки і зброї, а також сприяють чіткій координації дій всіх інститутів влади.

А.КІНАХ повідомив, що результати роботи Комісії заплановані до розгляду на наступному засіданні РНБОУ. Він окремо додав, що реформування ОПК пов’язано із реформуванням усіх напрямків, починаючи з національної безпеки, обороноздатності, оборонної доктрини, а також державними цільовими програмами, спрямованими на виробництво сучасної спецтехніки, зброї, що необхідні і для Збройних сил України, і для зміцнення наших позицій на зовнішніх ринках.

Законодавство

Набув чинності Закон “Про вибори місцевих депутатів Верховної Ради Автономної Ре6спубліки Крим, місцевих рад, та сільських, селищних, міських голів”.

Текст закону опубліковано в сьогоднішньому номері газети “Голос України”.

Законом передбачається проведення місцевих виборів 31 жовтня 2010 року з переходом від досі діючої пропорційної (партійної) до змішаної мажоритарно-пропорційної системи виборів органів місцевого самоврядування. Виборчий процес має розпочатися 11 вересня.

Довідка УНІАН. Верховна Рада 10 липня ухвалила Закон "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", внесений головою фракції Партії регіонів Олександром ЄФРЕМОВИМ. 27 липня закон підписав Президент.

Закон, крім переходу до змішаної системи виборів, забороняє також брати участь у місцевих виборах блокам політичних партій.

Крім того, в законі ліквідована норма про можливість самовисування кандидатів у мери.

Закон також встановлює, що у виборах можуть брати участь місцеві організації політичних партій, зареєстровані не пізніше, ніж за 365 днів до дня виборів.

Міжнародні відносини

Венесуела розгорнула підрозділи військово-повітряних сил, наземних військ і спецпідрозділи у різних точках вздовж кордону з Колумбією на випадок "можливої військової агресії з боку Колумбії".

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомив в інтерв`ю державному телеканалу "Венесолана де телевісьон" президент країни Уго ЧАВЕС, додавши, що "його країна не збирається нападати, але готова захистити свій суверенітет".

"Всі ці дії були здійснені без зайвого шуму, щоб не піднімати тривогу серед населення", - сказав він. Президент Венесуели також висловив жаль у зв`язку з тим, що йому "доводиться вивчати військові плани тому, що Президент Колумбії Альваро УРІБЕ здатний на все".

"Три доби тому я говорив віце-президентові Еліасу ХАУА: зізнаюся, що аналізую сценарії можливої війни", - сказав У.ЧАВЕС. Він пояснив це тим, що Президент Колумбії А.УРІБЕ "здатний на все" перед тим, як передати 7 серпня свої повноваження наступникові.

Венесуельський Президент запевнив в інтерв`ю, що є твердим прихильником миру з сусідньою Колумбією. Проте, зазначив він, з боку Боготи виникла потенційна загроза початку військового конфлікту. "Тому ми розгорнули додаткові військові підрозділи у районі двостороннього кордону, протяжність якого перевищує 2,2 тис. км", - сказав У.ЧАВЕС.

Соцполітика

Жителі України в січні-червні поточного року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 16,2 млрд. грн., що становить 99,7% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався в Сумській, Вінницькій, Івано-Франківській і Львівській областях (109-107,9%), найнижчий - у Севастополі та в Одеській області (67,1% і 90,8% відповідно).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в червні ц.р. зменшилися на 2% порівняно з червнем 2009 року, і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 100 кВт/год.) становили 182,9 грн.

У Держкомстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у червні зменшилася на 4,1% порівняно з травнем поточного року, і на початок липня становила 10 млрд. 452 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 3,9 місяці. Зменшення заборгованості відбулося в усіх регіонах країни, окрім Севастополя.

Зокрема, в червні ц.р. заборгованість за три й більше місяців мали: за централізоване опалення й гаряче водопостачання - 32,4% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 28%, за вивіз побутових відходів - 23,1%, за централізоване водопостачання та водовідведення - 22%, за газопостачання - 20,4%.

У січні-червні ц.р. населення сплатило за електроенергію 3 млрд. 752 млрд. грн., що становить 135,8% нарахованих за цей період сум. Серед регіонів найвищий рівень оплати електропостачання спостерігався в Закарпатській, Одеській і Херсонській областях (204,8%–199,5%) з урахуванням погашення боргів попередніх періодів, найнижчий – у Чернігівській, Житомирській, Полтавській і Сумській областях (78,5%-94%). Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок липня становила 2 млрд. 874 млн. грн.

У січні-червні населення уклало 46 тис. договорів із погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 91,7 млн. грн., а сума внесених платежів із урахуванням довгострокових договорів становила 90,1 млн. грн.

Довідка УНІАН. Жителі України в 2009 році сплатили за житлово-комунальні послуги 25,7 млрд. грн., що становить 92,4% від нарахованих за цей період сум.

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Працівники шахтобудівного комплексу відмінили загальногалузеву акцію протесту біля стін Кабінету міністрів України, намічену на 2 серпня, оскільки Мінвуглепром виконав їхнівимоги.

Про це повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України (ППВПУ).

Згідно з повідомленням, 19 липня перші 114 млн. грн., призначені для фінансування будівництва вугледобувних підприємств у 2010 році, нарешті, надійшли на рахунки.

У ППВПУ підкреслили, що за 7 місяців поточного 2010 року це перші надходження бюджетних коштів.

За інформацією голови Донецької шахтобудівної територіальної організації ППВПУ Володимира ЛАЩЕНКА, бюджетні кошти в область прийшли ще 19 липня, але до шахтобудівників вони потрапили не відразу. Обласне казначейство протримало їх більше тижня на своїх рахунках, не пропускаючи далі.

Територіальна організація Укрвуглепрофспілки зверталася до керівництва казначейства, обласної влади, губернатора, керівники організацій приїжджали до казначейства з представниками трудових колективів, пояснюючи, що кожен день тяганини з перерахунком коштів загрожує соціальним вибухом на підприємствах комплексу.

«Загальними зусиллями вдалося зрушити справу з мертвої точки, гроші «випустили», - сказав В.ЛАЩЕНКО, - зараз шахтобудівники Донецької області вже почали одержувати заборгованість із заробітної плати».

За інформацією Луганської шахтобудівної територіальної організації Укрвуглепрофспілки, ситуація в трудових колективах їх регіону також стабілізується, люди вже одержують заборгованість із заробітної платіи, з`являються нові замовлення на ведення робіт.

Шахтобудівники західних регіонів України теж стали одержувати гроші. Так, за словами голови первинної профспілкової організації ВАТ «Трест «Укрзахідвуглебуд» Валерія ЛУЧКОВА, людям вже виплатили заборгованість, «повністю закрита навіть червнева зарплата».

У ППВПУ зазначили, що 114 млн. грн. - це далеко не вся сума, передбачена в поточному році на будівництво вуглевидобувних підприємств України. Згідно з розпорядженням Кабміну від 7 липня 2010 року №1355-р «Про затвердження переліку інвестиційних проектів будівництва вугле- і торфовидобувних підприємств, які фінансуються в 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду» на ці цілі має бути направлене 793,1 млн. грн.

Найближчим часом з Києва має вийти черговий «транш», який стане «гарантом» того, що подальші роботи, виконані українськими шахтобудівниками, будуть проплачені вчасно і в повному обсязі, додали у профспілці.

НС

Уряд РФ виділив 5 млрд. рублів (близько 167 млн. дол.) для надання матеріальної допомоги постраждалим унаслідок лісових пожеж.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження підписав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.

Гроші виділені уряду Республіки Мордовія, уряду Республіки Татарстан, урядам Білгородської, Воронезької, Івановської, Кіровської, Московської, Нижньогородської, Рязанської, Ульяновської областей, а також адміністраціям Владимирської, Липецької, Тамбовської і Тульської областей.

Передбачається, що вказані дотації використовуватимуть для відновлення і будівництва житла, що згоріло, надання матеріальної допомоги громадянам у зв`язку із втратою ними майна з розрахунку до 100 тис. рублів (близько 3,3 тис. дол.) кожному громадянинові на відновлення інфраструктури.

Також передбачається виплатити одноразову допомогу членам сімей громадян, які загинули унаслідок лісових пожеж, з розрахунку 1 млн. рублів (близько 33 тис. дол.) на кожного загиблого.

За інформацією МНС РФ, унаслідок переходу лісових пожеж на населені пункти 14 суб`єктів Російської Федерації, розташованих на території Приволзького і Центрального федеральних округів, знищено вогнем 1 тис. 257 житлових будинків, без даху над головою залишилися 2 тис. 885 осіб. За останні дві доби під час пожеж загинули 25 осіб, зокрема 2 пожежників. З метою захисту від пожеж, що розповсюджуються, в Центральному і Приволзькому федеральних округах проведена евакуація населення. Всього евакуйовано 3 тис. 396 осіб, з них 1 тис. 818 дітей, розгорнено 12 тимчасових пунктів прийому постраждалого населення.

Погода

Завтра, 1 серпня, в Україні синоптики прогнозують спекотну й без опадів погоду.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі становитиме 17-22°, на узбережжі морів до 25°; вдень 29-34, в південній та східній частинах 35-39°, у східних областях місцями 40-41°.

Лише у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 17-22°.

У столиці та Київській області без опадів. Температура вночі по області 17-22°, вдень 29-34°, у Києві - вночі близько 20°, вдень 32-34°.

Сьогодні, 31 липня, температура води в Чорному та Азовському морях 25-28°, в Дніпрі біля Києва - 26°.

(УНІАН)