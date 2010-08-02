Кримським лісам загрожують пожежі

Сімферополь. З 1 по 5 серпня в лісах Криму очікується надзвичайна пожежна небезпека.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України в АРК.

Згідно з повідомленням, також у Криму оголошено штормове попередження. 1 серпня в Криму вітер північно-східний зі швидкістю 2-6 м/с, температура повітря вночі 20-25 градусів тепла, вдень - 33-38 градусів.