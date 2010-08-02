ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 2 серпня

Українські ЗМІ Видання «Діло» публікує матеріал «Українці знову понесли гроші в банки», в якому пише - притік внесків населення в банківську систему досягнув докризових рівнів.

http://delo.ua/dengi/banki/depozitnoe-dezhavju-143473/

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Також «Діло» в матеріалі «На скільки вигідно страхуватися через ітернет» подає результати власного дослідження даного питання.

http://delo.ua/dengi/strahovanie/na-skolko-strahovatsja-cherez-internet-143478/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Держзакупівлі перевели в новий порядок», в якому пише, – набув чинності закон "Про здійснення державних закупівель", що зобов`язує проводити їх за новими правилами. В той же час всі тендерні процедури, початі до 30 липня, будуть завершені відповідно до старих норм, повідомили в Міністерстві економіки. Юристи відзначають, що новий документ містить ряд недопрацювань, які можуть негативно позначитися на процедурі держзакупівель.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1481067

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Також «Комерсант-Україна » публікує матеріал «На землі і у воді», в якому пише – імпортерів рибної продукції і засобів захисту рослин можуть зобов`язати платити новий збір, що становить 10% від бази оподаткування. Мінагрополітики опублікувало законопроект президента Віктора Януковича, в якому він запропонував таким чином привернути засоби для виплати дотацій виробникам м`яса і риби. Введення збору призведе до подорожчання рибної і рослинницької продукції, впевнені учасники ринку.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1481093

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Видання «Економічні відомості» в публікації «Криза теплової генерації наближається» пише – українській енергетиці до 2016 р. загрожує повне вичерпання всіх резервних потужностей. НКРЕ почала публічні консультації з громадськістю на тему поліпшення фінансово-економічного стану теплової генерації країни і забезпечення її розвитку. Захід приніс багато апокаліптичних цифр.

http://markets.eizvestia.com/full/krizis-teplovoj-generacii-priblizhaetsya

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Також видання «Економічні відомості» в публікації «Електричка наздожене літак» пише – в головний аеропорт країни можна буде доїхати без заторів. Залізничне сполучення між Києвом і аеропортом «Бориспіль» все-таки буде налагоджене, причому в найкоротші терміни, - так вирішив Кабмін. Експерти вважають, що проект можна вкласти в $50-90 млн., а термін його окупності повинен скласти близько п`яти-шести років.

http://markets.eizvestia.com/full/elektrichka-dogonit-samolet

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«Газета по-київськи» в публікації «Загострення кризи призначене на осінь» пише - днями замміністра економіки Валерій Мунтіян заявив, що друга хвиля економічної кризи може вдарити по Україні вдвічі сильніше, ніж по інших країнах.

http://mycityua.com/articles/country/2010/08/02/084603.html

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Також «Газета по-київски» в публікації «Пекло підбирається до Києва» пише - на Київщині торф`яники, що горять, загрожують дачам, на Луганщині пожежами знищено майже 200 гектарів лісу, а в сусідній Росії вже вигоряють цілі села.

http://mycityua.com/articles/country/2010/08/02/074950.html

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Видання «Сьогодні» в публікації «Ціна паркування в Києві - як у В`єтнамі» пише - серед 58 міст Європи, Середнього Сходу і Африки Київ в 2010 році зайняв 52-е місце з дорожнечі стоянки. Минулого року ми входили в топ-50, хоча ціна тоді була на $2 менше, ніж в цьому.

http://www.segodnya.ua/news/14159232.html

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Сайт «УНІАН-економіка » в публікації «Європа і США: хто кого «перетягне»?» пише - ситуація нагадує «перетягування каната»: то Європа бере гору, демонструючи відмінні результати в економіці, то США перемагає в позитиві. Але при цьому старанно обидва континенти «бомблять» інвесторів негативом.

http://economics.unian.net/rus/detail/54796

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Російські ЗМІ Видання «Відомості» в публікації «Випробування вогнем» пише – через аномальну спеку пожежами охоплена вся центральна частина Росії. Вогонь знищує цілі села, є загиблі. На ліквідацію наслідків бюджет виділить 5 млрд. крб., в деяких регіонах підприємствам рекомендовано скорочувати виробництво.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/08/02/242314

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Видання “Відомості” в публікації «Конвеєр встав» пише – через аномально високу температуру Волжський автозавод з понеділка йде на тижневі канікули, повідомила прес-служба заводу. Аналогічна ситуація й на інших російських автовиробництвах. Як відзначають представники, на заводі приймаються заходи для комфортної роботи співробітників за умов спеки.

http://www.izvestia.ru/auto/article3144451/

(УНІАН)