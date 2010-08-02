У Київській області горить 0,7 га торф'яників - облуправління МНС

На території Київської області в селі Леонівка (Іванківський район) горить 0,7 га торф`яників.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління МНС у Київській області.

"Більше осередків загорянь ні лісових, ні торф`яних на території області немає", - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій заявили, що під Києвом не горять торф`яники, хоча деякі інтернет-ЗМІ повідомляли про спалахи торфовищ у Броварському та Києво-Святошинському районах.

У прес-службі МНС причиною задимлення столиці агентству УНІАН назвали пожежу поблизу міста Ірпінь Київської області. При цьому МНС не має даних про причини цієї пожежі.

УНІАН: сьогодні, 2 серпня, з ранку практично всі райони столиці були затягнуті пеленою диму. Очевидці говорять, що задимлення на лівому березі, зокрема, було з саомго ранку в Дніпровському районі (р-н Березняків), Дарниці, на Лісовому, на Позняках, на правому - частково, в центрі, в Вишневому та ін У той же час, жителі Ірпеня кажуть, що ні в місті, ні біля нього нічого не горить.

У Києві на поточний тиждень прогноз погоди - 35-37 градусів спеки.