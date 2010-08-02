В Україні очікується аномальна спека

3-6 серпня в Україні, окрім західних областей, сильна спека 35-39°, в східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях і місцями в степовій частині Криму 40-42°. Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі. Впродовж 3-4 серпня очікується висока (4-го класу) і надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека; 5-6 серпня переважно надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека.

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