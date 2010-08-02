Янукович обговорив з Грищенко графік закордонних візитів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО обговорили графік закордонних візитів Президента та візитів в Україну лідерів інших країн.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Глава держави і керівник МЗС обговорили найбільш актуальні питання, що на сьогодні стоять перед зовнішньополітичним відомством України, пріоритетні завдання та напрямки подальшої роботи.

У ході розмови міністр наголосив, що за період перебування В.ЯНУКОВИЧА на посту Президента України «динаміка наших взаємних відносин з основними стратегічними партнерами набула зовсім іншого виміру».

К.ГРИЩЕНКО підкреслив, що йдеться про їхню суттєву активізацію, про що, зокрема, свідчить державний статус запланованого на 2–5 вересня візиту Президента України до Китайської Народної Республіки.

«За нашою інформацією, китайська сторона готується до цього візиту як до виняткової події», – сказав міністр, додавши, що йдеться не лише про протокольну форму, а й про серйозне змістовне наповнення. За словами К.ГРИЩЕНКА, програма візиту передбачає відвідання Президентом України Пекіна, де відбудеться зустріч В.ЯНУКОВИЧА з трьома лідерами Китаю.

Також Президент України відвідає Шанхай – найпотужніший економічний центр КНР, і Гонконг, де зосереджено значні фінансові та банківські ресурси.

«Усе це має дати реальну користь нашій державі», – підкреслив К.ГРИЩЕНКО, говорячи про найбільш важливі найближчі закордонні візити.

Міністр також відзначив запланований на 30 серпня візит до ФРН, у ході якого плануються зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ та іншими політичними лідерами країни. Міністр підкреслив, що цей візит «дозволить нам довести свою точку зору на ті домовленості, яких ми прагнемо досягнути з Євросоюзом, і розвинути двосторонні відносини з ФРН».

Керівник МЗС окремо відзначив суттєвий інтерес до нашої держави з боку східних партнерів. У цьому контексті він нагадав про запланований на вересень візит в Україну Президента Казахстану та очікуваний восени візит до нашої держави Президента Азербайджану. «Там є питання стратегічної ваги, є динаміка і реальний інтерес, який матиме серйозні позитивні наслідки», – сказав К.ГРИЩЕНКО.

За його словами, також дещо пізніше має відбутися офіційний візит Президента України до Франції. 6 вересня керівник МЗС планує відбути у Лондон для підготовки візиту Президента України до Великої Британії.

Окрім того, триває серйозна підготовка до участі В.ЯНУКОВИЧА у сесії Генеральної Асамблеї ООН та у саміті, який їй передуватиме.

«Усі ці міжнародні заходи, заходи двостороннього порядку, а також участь Президента у сесії Генасамблеї ООН наприкінці вересня спрямовані на зміцнення міжнародних позицій України, реалізацію конкретних планів, які мають здійснюватися як у двосторонньому, так і багатосторонньому форматах», – сказав К.ГРИЩЕНКО.

Також міністр доповів главі держави про реорганізацію центрального апарату закордонних установ України. «Головне завдання, яке ставить сьогодні Президент – продовження прагматичного курсу насамперед на економізацію зовнішньої політики», – зазначив К.ГРИЩЕНКО після зустрічі.

За його словами, йдеться не просто про декларативні заяви, а про конкретну роботу, спрямовану на підтримку українських експортерів, допомогу у вирішенні актуальних питань на міждержавному рівні та у контексті реалізації великих проектів, які «можуть дати серйозний імпульс для розвитку економіки України в енергетичній, авіабудівній, космічній та інших сферах».

«Йдеться про залучення серйозних інвестицій, які мають прийти не тільки завдяки зусиллям зовнішньополітичного відомства, а в результаті серйозного реформування економічної складової діяльності нашого уряду, зменшення кількості ліцензій, формування іншої регуляторної бази», – наголосив міністр. Він підкреслив, що МЗС має сприяти цьому процесу.

К.ГРИЩЕНКО, окрім того, доповів Президенту про плани розширення взаємодії з Росією, США, а також про переговорний процес з Євросоюзом. Він підкреслив, що російська сторона високо цінує готовність України надати допомогу РФ у боротьбі з пожежами. «Ваша готовність надати допомогу дуже високо цінується нашими партнерами у Москві. Це наочне свідчення того, що не тільки з боку Росії може надаватися допомога, а й що ми можемо реально допомогти у складній ситуації», – зазначив міністр.

«Ми виходимо на той етап, коли від злагодженої роботи різних міністерств та відомств залежить кінцевий результат. І Президент поставив конкретні завдання не тільки перед МЗС, а й перед іншими міністерствами та відомствами України», – сказав К.ГРИЩЕНКО.