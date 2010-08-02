У Прикарпаття буде офіційний представник у Марамуреші

Івано-Франківська область матиме свого офіційного представника в повіті Марамуреш (Румунія).

Про це сьогодні УНІАН повідомили в прес-службі голови Івано-Франківської обласної держадміністрації.

За наданою інформацією, такої домовленості досягли в румунському місті Бая-Маре голова Івано-Франківської ОДА Михайло ВИШИВАНЮК і голова ради повіту Марамуреш Мірче МАН, які підписали Протокол доповнень до Угоди про співпрацю, укладеної 29 березня 2008 року.

Відповідно до підписаного протоколу, сторони - Івано-Франківською ОДА (Україна) і радою повіту Марамуреш (Румунія) «надають необхідне сприяння»: для відкриття міжнародного пункту переходу через українсько-румунський державний кордон Шибене (Україна) - Поеніле-де-суб-Мунте (Румунія) «в межах компетенції, визначеної національним законодавством України і Румунії»; погоджуються призначити офіційних представників Івано-Франківської області в Марамуреськом повіті і Марамуреського повіту в Івано-Франківській області; створюють робочі групи з різних сфер «з метою реалізації положень Угоди про співпрацю» і т.п.

За словами губернатора Прикарпаття, «є домовленість про те, щоб кожен район Івано-Франківської області співпрацював з румунськими адміністративними центрами, з тим, щоби бізнесмени обох регіонів мали повну інформацію про поле діяльності».

«Ми максимально підтримуватимемо румунський бізнес, а вони сприятимуть бізнесменам нашої області у себе удома, - завірив М.ВИШИВАНЮК. - Для оперативного вирішення всіх питань співпраці в Бай–Маре працюватиме представник Івано-Франківської області, а у нас – представник повіту Марамуреш”.