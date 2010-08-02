Анонс на 3 серпня

Біля приміщення Кабінету Міністрів України Київська міська організація Української народної партії проведе акцію протесту проти підняття урядом цін на газ і комунальні послуги для населення.

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Прес-ланч, присвячений аналізу нинішнього стану аграрно-промислового комплексу України, зокрема ситуації на ринку зерна і хліба, і обговоренню пропозицій партії «Сильна Україна» щодо реформування вітчизняного аграрного сектора.

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Прес-конференція голови Держкомітету ветеринарної медицини України І.Бісюка на тему: «Місце державної ветеринарної служби в забезпеченні продовольчої безпеки держави і розширенні ринку продукції тваринництва».

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Прес-конференція на тему: «Бюджет Пенсійного фонду: чим закрити «дірку» в 27 мільярдів?». Учасники: віце-президент компанії «КІНТО» Віталій Мельничук; перший зам.міністра праці і соціальної політики України в 2005-2010 роках Павло Розенко; директор Інституту бюджету і соціально-економічних досліджень Ірина Щербина.

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Прес-конференція на тему: «Перспективи оздоровлення банківського сектора в контексті кредиту МВФ». Учасники: Сергій Яременко, екс-заступник голови НБУ; Валерій Гладкий, ген.директор аналітичного Центру „ Бюро економічних і соціальних технологій”; Эрік Найман, фінансовий аналітик.

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12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція голови Соціальної ініціативи „Рідне Коцюбинське”, депутата Коцюбинської селищної ради Володимира Жаркова на тему: „Чи дозволить громада Коцюбинського розкрасти заповідний місцевий ліс?”

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Відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участі голови Держспоживстандарту України Олега Поволоцького. О 13-40 відбудеться брифінг за його участі.

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Прес-ланч, присвячений підсумкам діяльності Ерсте Банку в першому півріччі 2010 року, а також представленню планів і стратегії до кінця року. На заході з боку Ерсте Банку буде все правління банку, а саме Павло Цетковський, Світлана Черкай і Андреас Клінген.

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Презентацiя "нового-старого" пива "Жигулiвське" a). Кому належать права ТМ "Жигулiвське"? b). Скiльки пивоварень випускали ТМ "Жигулiвське"? c).Чому корпорацiя "Оболонь" вирiшила вiдродити рецепт 30-рiчноi давностi? d). Яких результатiв досягне "Оболонь" з новим пивом? Спецiальнi гостi - колекцiонери пивноi атрибутики - подiляться своїми думками про "Жигулiвське" i покажуть власнi колекцiї етикеток. Приходьте 3 серпня (вiвторок) у "Пивну N1".