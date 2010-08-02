Анонс на 3 серпня
Прес-конференція «Бюджет Пенсійного фонду: чим закрити «дірку» в 27 мільярдів?»Прес-конференція «Перспективи оздоровлення банківського сектора в контексті кредиту МВФ»Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участі голови Держспоживстандарту України Олега Поволоцького
Біля приміщення Кабінету Міністрів України Київська міська організація Української народної партії проведе акцію протесту проти підняття урядом цін на газ і комунальні послуги для населення.
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Прес-ланч, присвячений аналізу нинішнього стану аграрно-промислового комплексу України, зокрема ситуації на ринку зерна і хліба, і обговоренню пропозицій партії «Сильна Україна» щодо реформування вітчизняного аграрного сектора.
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Прес-конференція голови Держкомітету ветеринарної медицини України І.Бісюка на тему: «Місце державної ветеринарної служби в забезпеченні продовольчої безпеки держави і розширенні ринку продукції тваринництва».
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Прес-конференція на тему: «Бюджет Пенсійного фонду: чим закрити «дірку» в 27 мільярдів?». Учасники: віце-президент компанії «КІНТО» Віталій Мельничук; перший зам.міністра праці і соціальної політики України в 2005-2010 роках Павло Розенко; директор Інституту бюджету і соціально-економічних досліджень Ірина Щербина.
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Прес-конференція на тему: «Перспективи оздоровлення банківського сектора в контексті кредиту МВФ». Учасники: Сергій Яременко, екс-заступник голови НБУ; Валерій Гладкий, ген.директор аналітичного Центру „ Бюро економічних і соціальних технологій”; Эрік Найман, фінансовий аналітик.
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12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція голови Соціальної ініціативи „Рідне Коцюбинське”, депутата Коцюбинської селищної ради Володимира Жаркова на тему: „Чи дозволить громада Коцюбинського розкрасти заповідний місцевий ліс?”
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Відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участі голови Держспоживстандарту України Олега Поволоцького. О 13-40 відбудеться брифінг за його участі.
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Прес-ланч, присвячений підсумкам діяльності Ерсте Банку в першому півріччі 2010 року, а також представленню планів і стратегії до кінця року. На заході з боку Ерсте Банку буде все правління банку, а саме Павло Цетковський, Світлана Черкай і Андреас Клінген.
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Презентацiя "нового-старого" пива "Жигулiвське" a). Кому належать права ТМ "Жигулiвське"? b). Скiльки пивоварень випускали ТМ "Жигулiвське"? c).Чому корпорацiя "Оболонь" вирiшила вiдродити рецепт 30-рiчноi давностi? d). Яких результатiв досягне "Оболонь" з новим пивом? Спецiальнi гостi - колекцiонери пивноi атрибутики - подiляться своїми думками про "Жигулiвське" i покажуть власнi колекцiї етикеток. Приходьте 3 серпня (вiвторок) у "Пивну N1".