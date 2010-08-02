ГОЛОВНЕ на 2 серпня

Основні події сьогоднішнього дня

Фінанси

Україна вже одержала перший транш нового кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 1,89 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

«Перший транш – 1 млрд. 890 млн. дол. – зайшов на рахунки», – сказав він.

При цьому С.ТІГІПКО відзначив, що з цієї суми 1 млрд. дол. буде направлений на покриття дефіциту державного бюджету.

«З цих грошей мільярд піде на фінансування дефіциту бюджету, а 890 млн. – у валютні резерви Нацбанку», – сказав він.

За словами віце-прем`єра, другий транш кредиту очікується в грудні, проте для цього необхідно виконати всі параметри програми співпраці з МВФ.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня на прес-конференції віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГИПКО заявив, що МВФ погодився виділити із загального об`єму кредиту в 15,15 млрд. дол. на покриття дефіциту Держбюджету України лише 2 млрд. дол., причому ці засоби можуть бути використані лише для бюджету поточного року. Але вже з наступного року всі без виключення засоби будуть направлені лише на поповнення золотовалютних резервів Національного банку України.

Пізніше прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що на покриття дефіциту Держбюджету планується направити близько 20% загальної суми кредиту МВФ, решту засобів необхідно буде витратити на серйозні програми модернізації економіки, зокрема на програму з енергозбереження.

Довідка УНІАН. Виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. «для допомоги владі під час проведення реформ і економічного врегулювання». Кредит розрахований на 29 місяців.

Відразу Україна може одержати транш у розмірі 1,89 млрд. дол., подальші транші виділятимуться за результатами щоквартальних переглядів програми співпраці.

Валютний ринок

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8890/7,8935 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,8915/7,8928 грн./дол. На час закриття торгів ціни піднялися до 7,8920/7,8945 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ИнтерБізнесКонсалтинг”.

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,8927 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2611/0,2614 грн./рубль, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2612/0,2615 грн./рубль. На час закриття ціни підвищилися – 0,2613/0,2616 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль піднявся і становив 30,17 рублів за долар (-0.1049).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3069/1,3071 дол./євро, а до 14:00 знизилися до 1,3065/1,3067 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3085/10,3170 грн./євро, до 12:00 ціни знизилися до 10,3035/10,3080 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися до 10,3090/10,3150 грн./євро.

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Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,88 грн./дол., продають – за 7,91 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 1 серпня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,90 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,91 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках майже не змінився відучора і сьогодні становить 10,21/10,36 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,45-10,30 грн./євро, з продажу – в межах 9,75-10,42 грн./євро.

Середній курс купівлі долара у банках Києва становить 7,88 грн./дол., курс продажу – 7,90 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,89 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,91 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва відучора трохи змінився і сьогодні становить 10,22/10,36 грн./євро. Пропозиції банків з змінився євро коливаються в межах 10,05-10,30 грн./євро, з продажу – в межах 10,30-10,41 грн./євро.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,85/7,91 грн., євро – 10,05/10,35 грн., рубль – 0,2350/0,2610 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,87/7,91 грн., євро – 10,05/10,45 грн., рубль – 0,2540/0,2620 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,867/7,905 грн., євро – 10,15/10,45 грн., рубль – 0,2560/0,2640 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 2 серпня, становить: гривні до долара США – 7,8927, до євро – 10,28261, до російського рубля – 0,26146.

Фондовий ринок

Інвестиційна компанія Rodman & Renshaw (США) заявляє про завершення угоди з продажу 50% акцій “Запоріжсталі” інвесторові, назва якого не розкривається.

Про це говориться в повідомленні, опублікованому сьогодні на офіційному сайті компанії Rodman & Renshaw.

Як зазначається в повідомленні, Rodman & Renshaw діяла в цій угоді як фінансовий радник групи «Запоріжсталь».

“Ми задоволені тим, що, незважаючи на складний період у світовому фінансовому секторі, ми виступили в ролі фінансового радника в одній з найбільших у 2010 році угод у сталевій індустрії”, - наводяться в повідомленні слова президента Rodman & Renshaw Едуарда РУБІНА.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня 2010 року перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що власника меткомбінату «Запоріжсталь», вірогідність придбання пакета акцій якого структурами Ріната АХМЕТОВА і «Сєвєрсталлю» широко обговорюється останнім часом, визначить суд.

«Що стосується майбутніх або справжніх власників («Запоріжсталі» – УНІАН), то, наскільки мені відомо, справи все зараз перебувають в судах, тому мені дуже складно коментувати це питання. Коли буде рішення судів, тоді ви, швидше за все, навіть раніше мене дізнаєтеся про власників заводу», – сказав А.КЛЮЄВ.

Раніше інтернет-видання “Українська правда” з посиланням на джерело повідомляло про те, що підприємства групи Р.АХМЕТОВА в травні цього року уклали договір купівлі-продажу з власниками “Запоріжсталі” на придбання акцій меткомбінату. “Більш того, власники комбінату одержали 50 млн. дол. застави. Далі з невідомої причині власники “Запоріжсталі” захотіли повернути назад заставу і розірвати угоду, погодившись при цьому додатково сплатити 50 млн. доларів штрафу”, - повідомляє видання.

За даними “Української правди”, угоду було розірвано через те, що російський покупець запропонував акціонерам “Запоріжсталі” таку ціну, яка дозволяла їм одержати за свої акції більше, навіть з урахуванням виплати штрафу. “Новий договір на продаж меткомбінату було укладено зі структурами, близькими до Внєшекономбанку Росії. Джерела повідомляють, що остаточна ціна “Запоріжсталі” становила 1,7 млрд. доларів”, - повідомляло видання.

Довідка УНІАН. ВАТ "Запоріжсталь" працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного тощо, займаючи монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів. Основним акціонером «Запоріжсталі» є компанія Midland Resources Holding Limited (Велика Британія), якою на паритетних засадах володіють бізнесмени Едуард ШИФРІН і Олександр ШНАЙДЕР.

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Виконуючим обов`язки голови Ради директорів ПФТС став виконавчий директор ПФТС Богдан ЛУПІЙ, повідомили УНІАН в прес-службі біржі.

До цього пост рглави Ради директорів ПФТС займала Ірина ЗАРЯ, проте у зв`язку з призначенням її членом Наглядової ради біржі ПФТС на підставі статті 53 Закони України «Про акціонерні товариства» вона склала з себе повноваження глави Ради директорів.

Як повідомляв УНІАН, акціонери асоціації «Перша фондова торгова система» (ПФТС) на своїх зборах 30 липня цього року затвердили новий склад Наглядової ради біржі.

Зокрема, до складу НР увійшли ряд представників мажоритарного акціонера ПФТС – російської ММВБ: Євгеній ЕЛЛІНСЬКИЙ, Олександр ПОТЬОМКІН, Ігор МАРИЧ, Вадим СУБОТІН, Олександр ШЛЯППО.

Членами Ради також затверджені: Ірина ЗАРЯ (Асоціація ПФТС), Сергій МАНОХА («Укрсоцбанк»), Андрій ПОТАПОВ («ІНГ Банк Україна»), Олена АМІТАН («Альтана Капітал»), Юрій ЯКОВЕНКО (Eavex Capital), Сергій ОКСАНИЧ («Кинто), Сергій БРЮДОВИЧ («ТАСК-БРОКЕР»), Дмитро ЗОЛОТЬКО («Ощадбанк Росії»), Олександр ЧАЙНИКОВ («Промінвестбанк»), Сергій КАМЕНЯР («ВТБ Банк»).

ПЕК

В Україні з сьогоднішнього дня підвищуються ціни на газ для населення і підприємств теплоенергетики.

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) своїми постановами від 13 липня 2010 року збільшила на 50% з 1 серпня 2010 року відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення і гаряче водопостачання населення.

За даними Міністерства з питань житлово-комунального господарства, у зв`язку з підвищенням цін на газ тарифи на теплопостачання і гаряче водопостачання зростуть на 20-25%.

Граничний рівень ціни на природний газ для підприємств ТКЕ, що забезпечують населення опаленням і гарячим водопостачанням, з 1 серпня 2010 року зросте на 50% - з 872,78 грн. до 1309,2 грн. за тис. куб. м (з урахуванням ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування і розподіл газу).

Ціна на газ для підприємств теплоенергетики не переглядалася з грудня 2008 року і була зафіксована на рівні 872,78 грн. за тис. куб. м (з урахуванням ПДВ, цільової надбавки і транспортування).

Поступове підвищення внутрішніх цін на природний газ до економічно обгрунтованого рівня є одним із зобов`язань України в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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Вересневі ф`ючерси на нафту в понеділок торгуються в "зеленій зоні" після того, як зниження курсу долара по відношенню до євро збільшило попит на сировинні товари, повідомляє РІА Новості.

Поки, за станом на 08:55 мск, на електронних торгах на нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість вересневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) виросла на 0,19 долара - до 79,14 долара за баррель. Ціна вересневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent виросла на 0,13 долара - до 78,31 долара за баррель. Євро за станом на 8.44 мск подорожчав до 1,3076 долара за євро проти 1,3033 долара за євро на завершенні торгів в п`ятницю.

"Оскільки курс американського долара знижується, інвестори вважають за краще вкладати гроші в сировину. Я налагоджений позитивно по відношенню до ринку нафти", - заявив глава фонду Astmax Co Ltd з Токіо Тетсу Іморі (Tetsu Emori), слова якого наводить агентство Bloomberg. Додатковим чинником підтримки для ринку нафти служить позитивна динаміка азіатських фондових майданчиків, які зростають на 1,2-1,3% на тлі позитивних корпоративних новин. При цьому стримуючий вплив на динаміку "чорного золота" виявили макроекономічні дані з Китаю. Зокрема, темпи ділової активності в промисловості країни виявилися в липні найповільнішими за 17 місяців - індекс PMI за місяць впав до 51,2 пункту в порівнянні з 52,1 пункту в червні.

АПК

Кабінет міністрів України визначив специфічні ставки акцизного збору на тютюнові вироби і алкогольні напої з урахуванням індексу споживчих цін.

Відповідне розпорядження Кабміну від 28 липня 2010 р. №1533-р “Про публікацію специфічних ставок акцизного збору, мінімального податкового зобов`язання зі сплати акцизного збору на тютюнові вироби і ставок акцизного збору на спирт етиловий і алкогольні напої, визначених з урахуванням індексу споживчих цін” опубліковано на сайті уряду.

Згідно з розпорядженням, специфічні ставки акцизного збору на тютюнові вироби, які обчислюються в твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), визначені з урахуванням індексу споживчих цін, такі: на сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, і сигарилли (тонкі сигари), із вмістом тютюну - 149,66 грн. за 1 кг (нетто) (специфічні ставки акцизного збору, встановлені Законом України “Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби” становлять 140 грн. за 1 кг); на сигарети без фільтру, цигарки - 43,03 грн. за 1000 штук (40,25 грн. за 1000 штук); на сигарети з фільтром - 96,21 грн. за 1000 штук (90 грн. за 1000 штук); на тютюн і замінники тютюну, тютюнові екстракти і есенції - 53,45 грн. за 1 кг (50 грн. за 1 кг); на тютюн для куріння, із вмістом або без вмісту замінників в будь-якій пропорції - 74,83 грн. за 1 кг (70 грн. за 1 кг); на жувальний і нюхальний тютюн - 21,38 грн. за 1 кг (20 грн. за 1 кг).

Мінімальне податкове зобов`язання зі сплати акцизного збору на тютюнові вироби, визначене з урахуванням індексу споживчих цін, становить: на сигарети без фільтру, цигарки - 61,47 грн за 1000 штук (встановлені Законом України “Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби” - 57,5 грн. за 1000 штук); на сигарети з фільтром - 160,35 грн. за 1000 штук (150 гривень за 1000 штук).

Згідно з розпорядженням, ставки акцизного збору на спирт етиловий і алкогольні напої, визначені з урахуванням індексу споживчих цін (проіндексовані з урахуванням ставок акцизного збору, які діють до набуття чинності пункту 10 розділу I Закону України від 20 травня 2010 р. № 2275-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”), такі: на вина виноградні натуральні - 0,01 грн. за 1 літр (ставки акцизного збору, встановлені Законом України “Про ставки акцизного збору на спирт етиловий і алкогольні напої”, - 0,01 грн. за 1 л); на вина натуральні з додаванням спирту і кріплені - 0,53 грн. за 1 л. (0,5 грн. за 1 л); на вина ігристі - 2,67 грн. за 1 літр (2,5 грн. за 1 літр); на вермути та інші вина виноградні натуральні з додаванням рослинних екстрактів - 2,78 грн. за 1 л (2,6 грн. за 1 л); на інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші зі зброджених напоїв і суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з додаванням спирту) - 36,35 грн. за 1 л 100-процентного спирту (34 грн. за 1 літр 100-процентного спирту); на сидр і перрі (без додавання спирту) - 0,36 грн. за 1 л (0,34 грн. за 1 л); на спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 8% об. або більше; спирт етиловий та інші спиртні дистиляти і спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації - 36,35 грн. за 1 л 100-процентного спирту (34 грн. за 1 літр 100-процентного спирту); на спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту менше 80% об.; спиртні дистиляти і спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт - 36,35 грн. за 1 л 100-процентного спирту (34 грн. за 1 літр 100-процентного спирту).

Згідно з розпорядженням, ставки акцизного збору на спирт етиловий і алкогольні напої, визначені з урахуванням індексу споживчих цін (проіндексовані з урахуванням ставок акцизного збору, які діятимуть після набуття чинності пункту 10 розділу I Закону України від 20 травня 2010 р. № 2275-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”), такі: на вина виноградні натуральні - 0,01 грн. за 1 л (ставки акцизного збору, встановлені Законом України “Про ставки акцизного збору на спирт етиловий і алкогольні напої” - 0,01 грн. за 1 л); на вина натуральні з додаванням спирту і кріплені - 2,14 грн. за 1 л (2 грн. за 1 л); на вина ігристі - 3,1 грн. за 1 л (2,9 грн. за 1 л); вермути та інші вина виноградні натуральні з додаванням рослинних екстрактів - 2,14 грн. за 1 л (2 грн. за 1 л); на інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші зі зброджених напоїв і суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з додаванням спирту) - 42,12 грн. за 1 літр 100-процентного спирту (39,4 грн. за 1 л 100-процентного спирту); на сидр і перрі (без додавання спирту) - 0,42 грн. за 1 л (0,39 грн. за 1 л); на спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80% об. або більше, спирт етиловий та інші спиртні дистиляти і спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації - 42,12 грн. за 1 літр 100-процентного спирту (39,4 грн. за 1 л 100-процентного спирту); на спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту менше 80% об., спиртні дистиляти і спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери таі інші напої, що містять спирт, - 42,12 грн. за 1 літр 100-процентного спирту (39,40 грн. за 1 л 100-процентного спирту).

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Кабінет міністрів України скоротив кількість коштів, які виділяються із Стабілізаційного фонду в 2010 році для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів, загальнодержавних і державних цільових програм в агропромисловому комплексі, з 2,903 млрд. грн. до 1,253 млрд. грн.

Відповідна постанова Кабміну від 28 липня 2010 р. №652 “Про внесення змін до Порядку використання в 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів, загальнодержавних і державних цільових програм в агропромисловому комплексі, вирішення питань матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ агропромислового комплексу” опублікована на сайті уряду.

Зокрема, уряд скоротив виділення коштів на здешевлення кредитів для аграріїв з 1,012 млрд. грн. до 622 млн. грн. Зменшилося також фінансування інвестиційних проектів: з часткового відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості будівництва і реконструкції тваринницьких ферм і комплексів — з 1 млрд. грн. до 0,1 млрд. грн., за поданням державної фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції — з 200 млн. грн. до 50 млн. грн.

Виділення коштів на надання державної підтримки для виробництва продукції рослинництва скоротили з 258,590 млн. гривень до 213,590 млн. грн., з них для виплати часткової компенсації вартості використаної електроенергії для поливу сільськогосподарських культур на зрошуваних землях фінансування зменшили з 88,59 млн. гривень до 43,59 млн. грн.

На здійснення заходів щодо охорони і підвищення родючості грунтів фінансування скоротили з 100 млн. гривень до 5 млн. грн.

Фінансування часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва зменшили зі 150 млн. гривень до 100 млн. грн; кошти на запобігання поширенню збудників інфекційних хвороб тварин скоротили з 16 млн. гривень до 6 млн. грн.

Фінансування ліквідації наслідків затоплення шахт державного підприємства “Солотвинський солекопальня” Закарпатської області зменшили з 20 млн. гривень до 10 млн. грн.

Обсяг бюджетних коштів Стабілізаційного фонду, які передбачалося виділити на фінансування загальнодержавних програм в АПК на поворотній основі, скоротився з 130 млн. грн. до 80 млн. грн. Зокрема, на надання кредитів фермерським господарствам буде виділено 40 млн. грн., тоді як раніше передбачалося виділення 80 млн. грн., на закупівлю племінних тварин, вітчизняної техніки та устаткування для АПК для реалізації аграріям на умовах фінансового лізингу - 40 млн. грн. (раніше передбачалося 50 млн. грн.).

Міжнародні відносини

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО обговорили графік закордонних візитів Президента та візитів в Україну лідерів інших країн.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Глава держави і керівник МЗС обговорили найбільш актуальні питання, що на сьогодні стоять перед зовнішньополітичним відомством України, пріоритетні завдання та напрямки подальшої роботи.

У ході розмови міністр наголосив, що за період перебування В.ЯНУКОВИЧА на посту Президента України «динаміка наших взаємних відносин з основними стратегічними партнерами набула зовсім іншого виміру».

К.ГРИЩЕНКО підкреслив, що йдеться про їхню суттєву активізацію, про що, зокрема, свідчить державний статус запланованого на 2–5 вересня візиту Президента України до Китайської Народної Республіки.

«За нашою інформацією, китайська сторона готується до цього візиту як до виняткової події», – сказав міністр, додавши, що йдеться не лише про протокольну форму, а й про серйозне змістовне наповнення. За словами К.ГРИЩЕНКА, програма візиту передбачає відвідання Президентом України Пекіна, де відбудеться зустріч В.ЯНУКОВИЧА з трьома лідерами Китаю.

Також Президент України відвідає Шанхай – найпотужніший економічний центр КНР, і Гонконг, де зосереджено значні фінансові та банківські ресурси.

«Усе це має дати реальну користь нашій державі», – підкреслив К.ГРИЩЕНКО, говорячи про найбільш важливі найближчі закордонні візити.

Міністр також відзначив запланований на 30 серпня візит до ФРН, у ході якого плануються зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ та іншими політичними лідерами країни. Міністр підкреслив, що цей візит «дозволить нам довести свою точку зору на ті домовленості, яких ми прагнемо досягнути з Євросоюзом, і розвинути двосторонні відносини з ФРН».

Керівник МЗС окремо відзначив суттєвий інтерес до нашої держави з боку східних партнерів. У цьому контексті він нагадав про запланований на вересень візит в Україну Президента Казахстану та очікуваний восени візит до нашої держави Президента Азербайджану. «Там є питання стратегічної ваги, є динаміка і реальний інтерес, який матиме серйозні позитивні наслідки», – сказав К.ГРИЩЕНКО.

За його словами, також дещо пізніше має відбутися офіційний візит Президента України до Франції. 6 вересня керівник МЗС планує відбути у Лондон для підготовки візиту Президента України до Великої Британії.

Окрім того, триває серйозна підготовка до участі В.ЯНУКОВИЧА у сесії Генеральної Асамблеї ООН та у саміті, який їй передуватиме.

«Усі ці міжнародні заходи, заходи двостороннього порядку, а також участь Президента у сесії Генасамблеї ООН наприкінці вересня спрямовані на зміцнення міжнародних позицій України, реалізацію конкретних планів, які мають здійснюватися як у двосторонньому, так і багатосторонньому форматах», – сказав К.ГРИЩЕНКО.

Також міністр доповів главі держави про реорганізацію центрального апарату закордонних установ України. «Головне завдання, яке ставить сьогодні Президент – продовження прагматичного курсу насамперед на економізацію зовнішньої політики», – зазначив К.ГРИЩЕНКО після зустрічі.

За його словами, йдеться не просто про декларативні заяви, а про конкретну роботу, спрямовану на підтримку українських експортерів, допомогу у вирішенні актуальних питань на міждержавному рівні та у контексті реалізації великих проектів, які «можуть дати серйозний імпульс для розвитку економіки України в енергетичній, авіабудівній, космічній та інших сферах».

«Йдеться про залучення серйозних інвестицій, які мають прийти не тільки завдяки зусиллям зовнішньополітичного відомства, а в результаті серйозного реформування економічної складової діяльності нашого уряду, зменшення кількості ліцензій, формування іншої регуляторної бази», – наголосив міністр. Він підкреслив, що МЗС має сприяти цьому процесу.

К.ГРИЩЕНКО, окрім того, доповів Президенту про плани розширення взаємодії з Росією, США, а також про переговорний процес з Євросоюзом. Він підкреслив, що російська сторона високо цінує готовність України надати допомогу РФ у боротьбі з пожежами. «Ваша готовність надати допомогу дуже високо цінується нашими партнерами у Москві. Це наочне свідчення того, що не тільки з боку Росії може надаватися допомога, а й що ми можемо реально допомогти у складній ситуації», – зазначив міністр.

«Ми виходимо на той етап, коли від злагодженої роботи різних міністерств та відомств залежить кінцевий результат. І Президент поставив конкретні завдання не тільки перед МЗС, а й перед іншими міністерствами та відомствами України», – сказав К.ГРИЩЕНКО.

НС

На території Київської області, в селі Леонівка Іванківського району, горить 0,7 га торфовищ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС в Київській області.

"Більше осередків загорянь ні лісових, ні торф`яних на території області немає", - підкреслили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в МНС заявили, що під Києвом торфовища не горять. У прес-службі МНС причиною задимлення столиці назвали пожежу поблизу Ірпіня Київської області.

За даними «Газеты по-киевськи», в деяких районах Києва спостерігається задимленість через загоряння торфовищ в області.

Як пише газета, ще перед вихідними у Київській області одразу у трьох районах почали горіти торфовища, і хоча пожежники переконують, що осередки загоряння поки що незначні, не можна відкидати ймовірність задимлення околиць столиці. «Адже навколо Києва, в Обухівському, Баришівському, Ірпінському і Броварському районах – величезні поклади торфу», – відзначає газета

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У Дніпропетровській області на території Новомосковського військового лісгоспу верховою пожежею, яка сталася 1 серпня, пошкоджено 100 га лісу.

Про це УНІАН повідомили в обласному Управлінні лісового та мисливського господарства.

Із вказаної площі також 40 га було охоплено низовою пожежею.

Завдяки спільним зусиллям лісників та співробітників Управління МНС пожежу було локалізовано.

Наразі у всіх 8 лісгоспах та заповідниках Дніпропетровщини встановлено цілодобове чергування бригад, до складу яких входять співробітники лісової охорони, МВС та МНС.

Всього на території Дніпропетровської області близько 200 тис. га лісу. В 2009 році під час пожеж вигоріло 170 га лісу.

Як повідомляв УНІАН, за даними МНС, вчорашня пожежа на території ДП „Новомосковське військове лісництво” пошкодила близько 20 гектарів хвойного лісу.

Транспорт

Жодних затримок у русі потягів у зв`язку з пожежами, що виникли через спеку у багатьох регіонах Росії, немає.

Про це у коментарі УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

«Потяги з Росії прибувають відповідно до графіка», – відзначили у прес-службі.

Нагадаємо, лісові пожежі в Росії загрожують більш як 200 населеним пунктам. Надзвичайна пожежна обстановка склалася у 14 регіонах Росії. У результаті пожеж на території РФ загинули 34 особи, більше тисячі осіб втратили майно і залишилися без житла.

Погода

3-6 серпня в Україні, окрім західних областей, сильна спека 35-39°, в східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях і місцями в степовій частині Криму 40-42°.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Впродовж 3-4 серпня очікується висока (4-го класу) і надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека; 5-6 серпня переважно надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека.

(УНІАН)