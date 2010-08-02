Курс НБУ на 03.08.10.

Офіційний курс НБУ на 03.08.10100 USD – 789.2200 (2 серпня – 789.2700) 100 EUR – 1031.7473 (2 серпня – 1028.2610) 10 RUR – 2.6145 (2 серпня – 2.6146) Облікові курси банківських металів на 03.08.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото – 92970.12 (2 серпня – 92186.74) 961 XAG 10 Срібло – 1429.28 (2 серпня – 1393.85) 962 XPT 10 Платина-125170.29 (2 серпня-122731.49) 964 XPD 10 Паладій – 39303.16 (2 серпня-38753.16)

Офіційний курс НБУ на 03.08.10 100 USD – 789.2200 (2 серпня – 789.2700) 100 EUR – 1031.7473 (2 серпня – 1028.2610) 10 RUR – 2.6145 (2 серпня – 2.6146) Облікові курси банківських металів на 03.08.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 92970.12 (2 серпня – 92186.74) 961 XAG 10 Срібло – 1429.28 (2 серпня – 1393.85) 962 XPT 10 Платина-125170.29 (2 серпня-122731.49) 964 XPD 10 Паладій – 39303.16 (2 серпня-38753.16)

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