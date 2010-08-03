Україна та Австрія домовляються про скасування візових зборів

Україна і Австрія проводять консультації щодо скасування візових зборів за оформлення національних віз українським громадянам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ сьогодні на брифінгу.

Він уточнив, що 30 липня відбулися українсько-австрійські консультації з консульсько-правових питань на рівні керівників консульських служб МЗС двох держав.

«За результатами консультацій від австрійської сторони отримано запевнення щодо подальшої підтримки нашої країни у її просуванні до безвізового режиму з ЄС», - зазначив О.ДИКУСАРОВ.

Також, як заявляють у МЗС, австрійська сторона погодилася розглянути можливість підписання двосторонньої угоди про скасування візових зборів за оформлення національних віз громадянам України.

Зокрема, з цього та інших питань двостороннього консульського діалогу домовлено провести наступні консультації у Києві у травні 2011 року, заявляють в МЗС України.