Анонс на 4 серпня

9-00 - В м. Ірпінь Київської обл. відбудеться конференція на тему: «Тенденції розвитку яєчного птахівництва Росії та України». Організатори: ТОВ «ВО ТЕХНА», ППЗ «Свердловський» і «Ovostar Union» («Гранд Адмірал Клуб», м. Ірпінь . вул. Радянська, 116, конференц зал).

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10-00 - Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Вхід до Будинку Уряду (лише по паспортах) - з вул. Грушевського, 12/2, 1-й і 3-й під`їзди, 7-й поверх

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11-00 - Відбудеться чергове засідання Національного прес-клубу «Українська перспектива» на тему: “Розвиток агропромислового комплексу України, його досягнення і прогнози на урожай-2010”. («Укрінформ», ул.Б.Хмельницкого, 8/16, другий поверх, конференц-зал).

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11-00 - Круглий стіл на тему: «Прокуратура «очищає» київську набережну - чи повернуться ресторани?»..Участники: представник транспортної прокуратури м. Києва; Сергій Бронєвіцкий, в.о. начальника головного управління архітектури м. Києва; Георгій Куровський, архітектор; Андрій Ерашов, представник ресторану «River Palace», юрист компанії «Растр-Альфа» (РІА «Новості», вул. Станіславського, 3, оф. 50).

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12-30 - Прес-конференція на тему: «Нова технологія розрахунку ціни на газ для населення: аналіз внутрішніх документів Уряду», на якій будуть обнародувані надані віце-прем`єром С.Тігипко документи, що обгрунтовують підвищення ціни на газ, а також заявлено про подальші дії профспілок із захисту прав трудящих і, зокрема, у зв`язку з судовим засіданням «Профспілки проти Уряду України», призначеним на 16 вересня. Учасники: Мирослав Якибчук, голова Національного форуму профспілок України («ІнтерМедіа консалтинг», ул.Б.Хмельницкого, 17/52-а, бізнес-центр «Леонардо»).

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13-00 - В Міністерстві фінансів України відбудеться прес-конференція присвячена початку всенародного обговорення проекту Податкового кодексу України. У заході візьмуть участь керівництво Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, Національної академії наук України, а також народні депутати. Вул. Межігирськая, 11, 7 поверх. Вхід з боку м. Контрактова площа