Набрала чинності Угода про демаркацію держкордону

29 липня 2010 року, після виконання українською та російською сторонами усіх необхідних внутрішньодержавних процедур, набрала чинності Угода про демаркацію українсько-російського державного кордону, підписана 17 травня 2010 року у рамках офіційного візиту Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА в Україну.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ, про це заявив заступник міністра закордонних справ України Руслан ДЕМЧЕНКО.

Відповідне офіційне підтвердження російської сторони отримано МЗС України 3 серпня 2010 року.

Таким чином, створено правові підстави для започаткування процесу демаркації сухопутної ділянки державного кордону між Україною та Російською Федерацією.

Ближчим часом буде сформовано Спільну демаркаційну комісію, яка має розпочати практичну роботу з позначення українсько-російського державного кордону на місцевості.

Спільні дії України та Російської Федерації з підготовки та підписання Угоди про демаркацію державного кордону продемонстрували налаштованість обох країн на конструктивне вирішення всіх актуальних питань двосторонніх відносин в дусі стратегічного партнерства, відповідно до норм і принципів міжнародного права, йдеться у коментарі заступника глави українського МЗС.