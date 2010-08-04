Штат Київської мерії хочуть скоротити на 10%

Заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр МАЗУРЧАК повідомив, що штат мерії буде скорочений приблизно на 10%.

Як пише газета «Сегодня», про це О.МАЗУРЧАК розповів, коментуючи заяву в.о. голови КМДА Олександра ПОПОВА про плани скоротити штат у зв`язку з дефіцитом бюджету в 2 млрд. грн.

За словами О.МАЗУРЧАКА, за приблизними підрахунками таке скорочення дасть змогу заощадити близько 10 млн. гривень на рік.

За тиждень начальник апарату КМДА Броніслав СТИЧИНСЬКИЙ має підготувати список працівників адміністрації, які можуть бути скорочені.

«Економія торкнеться також побуту мерії. Ми переглянемо всі тендери, можливо, від якихось речей відмовимося», - додав О.МАЗУРЧАК.

За інформацією видання, в результаті вже проведеного недавно скорочення будинок на Хрещатику, 36 вже залишило приблизно 20% працівників. Як розповіли газеті скорочені працівники мерії, вони писали заяву за власним бажанням, а тому вихідної допомоги їм не давали.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року Кабмін доручив КМДА скоротити штат свого апарату на 12%. На виконання відповідної постанови 27 листопада Київрада прийняла рішення скоротити загальну чисельність штату працівників свого виконавчого органу - Київської міській державної адміністрації – з 2459 до 2020 штатних одиниць, зокрема апарату КМДА - з 346 до 335 штатних одиниць.

27 травня цього року Київрада, на виконання напрацьованих Кабінетом міністрів України пропозицій, прийняла ще одне рішення – про оптимізацію структури виконавчого органу міськради – Київської міської державної адміністрації. Відповідно до цього рішення, з існуючих 35 головних управлінь КМДА шляхом ліквідації і реорганізації залишили 27, а число управлінь скоротили з 11 до 7. При цьому було прийнято чисельність штату КМДА залишити без змін.

2 липня новопризначений перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявив про необхідність скорочення чисельності апарату КМДА з метою економії бюджетних коштів.