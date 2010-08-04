ГОЛОВНЕ на 4 серпня

Фінанси За результатами вчорашнього аукціону з розміщення ОВДП до бюджету надійшло 749,9 млн. грн .

За результатами аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), який відбувся у вівторок, 3 серпня, до бюджету вдалося залучити 749,94 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

На аукціоні було продано папери з терміном погашення: 27 жовтня 2010 року - на 216,5 млн. грн. із рівнем прибутковості 7% річних, 20 квітня 2011 року - 294,3 млн. грн. і 10% річних, 21 березня 2012 року - на 84,997 млн. грн., 4 вересня 2013 року - 154,1 млн. грн. і 12% річних.

Кошти, отримані від продажу ОВДП із терміном погашення 4 вересня 2013 року, будуть направлені до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів щодо підготовки й проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Україна і РФ погодили інвестпроекти на кредити російських Ощадбанку і ВТБ На сьогодні Україна і Російська Федерація погодили ряд інвестиційних проектів на умовах кредитів російських Ощадбанку і «Внєшторгбанку» (ВТБ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

При цьому він зазначив, що уряд України проводить активну роботу по залученню потенційних інвесторів. «Приміром, з Російською Федерацією узгоджені інвестиційні проекти в сфері авіа- і суднобудування і атомного машинобудування на умовах кредитів Ощадбанку і ВТБ Росії», – сказав А.КЛЮЄВ.

Він підкреслив, що міжнародні рейтингові агентства вже тричі протягом року підвищували довгострокові кредитні рейтинги України, а Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання ВВП України цього року. «Це означає, що міжнародні інвестори розглядають Україну як країну, котра здатна закріпити позитивні тенденції свого розвитку», – сказав перший віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, в липні ц.р. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2011 році з 4% до 4,1%.

При цьому ЄБРР зберіг прогноз зростання ВВП України в 2010 році на рівні 4%.

За оцінками ЄБРР, зростання ВВП України в І кварталі цього року склало 4,9%, у ІІ кварталі – 2,3%, у ІІІ кварталі складе 2,9%, в IV кварталі – 6%.

Нагадаємо, в травні ц.р. ЄБРР поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2010 і 2011 роках з 3% до 4%.

Податковий кодекс Податковий кодекс доопрацюють за два дні? Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сподівається, що проект Податкового кодексу, текст якого опубліковано в газеті «Урядовий кур`єр», буде доопрацьовано протягом двох днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в коментарі журналістам.

С.ТІГІПКО зазначив, що на сьогоднішній день до опублікованого проекту є низка зауважень і пропозицій, зокрема щодо адміністрування податків. «У тому, що надруковано, є багато позицій, які необхідно узгоджувати, там посилюється певне адміністрування. Я вважаю, що цього не буде, про це сказав і сам прем`єр-міністр. Нічого страшного, ми все спокійно доопрацюємо, і буквально через два дні у нас буде відповідний варіант, і продовжуватимемо роботу далі», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він висловив упевненість, що депутати приймуть Податковий кодекс хорошої якості. «Я впевнений, що депутати приймуть хороший Податковий кодекс», - сказав віце-прем`єр.

Довідка УНІАН. 17 червня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент В.ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступають також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня, відкоригований проект Податкового кодексу України опубліковано в «Урядовому кур`єрі».

ПЕК Кабмін прийняв за основу фінплан «Нафтогазу» Кабінет міністрів України прийняв за основу фінансовий план НАК «Нафтогаз України» на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген ВАКУЛІН.

«Фінплан прийнято за основу. Є незначні зауваження, які буде усунуто до наступного засідання уряду», - сказав він.

Він також дав зрозуміти, що дефіцит, що закладається в проект фінплану, буде менше 10 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Юрій БОЙКО на засіданні Кабінету міністрів заявив, що НАК «Нафтогаз України» планує завершити поточний рік з дефіцитом не більш як 1% ВВП.

Раніше прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляв, що дефіцит «Нафтогазу» на кінець поточного року становитиме 10 млрд. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У ПСГ України накопичено 19,6 млрд. кубометрів газу На сьогоднішній день в підземних сховищах газу (ПСГ) України накопичено 19,6 млрд. кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН.

«У нас в підземні сховища закачано газу 19,6 млрд. кубометрів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, до початку нового опалювального сезону НАК «Нафтогаз України» планує накопичити в ПСГ близько 27 млрд. куб. м газу.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Мінвуглепром має намір залучити в Ощадбанку Росії 200 млн. грн. Міністерство вугільної промисловості України розглядає можливість залучення в Ощадбанку Росії (Київ) кредиту в обсягу до 200 млн. грн. на технічне переоснащення державних вугледобувних підприємств у 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр вугільної промисловості Юрій ЯЩЕНКО з посиланням на переговори міністерства і представників банку, проведені напередодні.

«Йдеться про 200 млн. грн. на технічне переоснащення», – сказав міністр.

При цьому він зазначив, що кошти кредиту буде спрямовано на введення в експлуатацію нових перспективних лав на державних шахтах.

РФ готова продати Україні 10% акцій МЦ зі збагачення урану - Путін

Москва.. Росія готова продати Україні 10% акцій Міжнародного центру зі збагачення урану.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив на засіданні комісії з контролю за іноземними інвестиціями в Москві.

«Всі необхідні формальності з російської сторони виконано. Ми готові продати нашим українським партнерам пакет у 10% акцій», - сказав В.ПУТІН.

Він нагадав, що Україна побажала приєднатися до діяльності центру кілька років тому.

В.ПУТІН переконаний, що така кооперація дозволить істотно підвищити конкурентоспроможність атомної енергетики України і створить додаткові умови для реалізації спільних великих проектів у сфері атомної енергетики.

В.ПУТІН нагадав, що завдання центру полягає в тому, щоб забезпечувати неядерним країнам стабільний доступ до палива для атомних електростанцій й одночасно надійно гарантувати дотримання режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

Агро “Хліб України” у І півріччі скоротила збиток у 3,8 раза

ДАК "Хліб України" у І півріччі 2010 року скоротила чистий збиток у 3,8 разу порівняно з відповідним періодом минулого року, до 3,372 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Повідомляють також, що за січень-червень чистий дохід компанії скоротився у 1,5 разу порівняно з відповідним періодом 2009 року, до 6,784 млн. грн., валовий прибуток зменшився також у 1,5 разу - до 6,784 млн. грн.

Довідка УНІАН. Державна акціонерна компанія "Хліб України" створена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року №1000.

ДАК включає 125 дочірніх підприємств, серед яких 72 підприємства зі зберігання зерна (паспортна потужність зберігання - близько 6,2 млн. тон на рік, фактична на сьогодні - 3 млн. тон). Орім того, до складу ДАК входить Одеський та Миколаївський портові елеватори.

УКАБ знизила прогноз збору ранніх зернових - до 42 млн. т Липнева жара негативно позначається на якості і обсягах виробництва українського зерна, тому українські аграрії зможуть зібрати менше урожаю, ніж очікували.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам директор Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Володимир ЛАПА.

"Нещодавно ми прогнозували, що Україна зможе зібрати 43-43,5 млн. тон зерна, проте, жаркі погодні умови, які тримаються на території України, негативно впливають на пізні зернові культури - розповів В. ЛАПА. - Тому об`єми урожаю не будуть таким, як ми прогнозували".

За його словами, сьогодні слід чекати, що Україна збере близько 42 млн. тон зерна, а на експорт піде 16-16,5 млн. тон.

Директор УКАБ повідомив, що 90% ранніх зернових вже зібрані. На полях залишаються ще пізні зернові культури, серед яких кукурудза, на яку аграрії покладали великі надії, проте,через сильну спеку ці надії частково не виправдаються.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК раніше висловив надію, що Україні вдасться зібрати понад 43 млн. тон зерна.

За його словами, урожай кукурудзи в поточному році очікується на рівні 12 млн. тон, що на 1,3 млн. тон більше, ніж минулого року. Збільшення урожаю кукурудзи очікується за рахунок розширення посівних площ на 600 тис. га.

Зв`язок ФДМУ оголосить конкурс з продажу "Укртелекому" у вересні Фонд державного майна України планує оголосити приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,79% держпакета акцій ВАТ "Укртелеком" у вересні 2010 року. Про це говориться у затверджених наказом ФДМУ від 30 липня 2010 р. змінах до щомісячного пооб`єктного приватизаційного плану-графіка виставляння на продаж у липні-грудні цього року, опублікованих в офіційному виданні Фонду "Відомості приватизації" сьогодні, 4 серпня.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Фонду держмайна оголосив, що якщо ФДМУ не вдасться до 15 серпня оголосити приватизаційний конкурс щодо «Укртелекому», гроші від його продажу не встигнуть надійти до бюджету до кінця цього року.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укртелеком" - монополіст на ринку місцевого зв`язку (більше 10,3 млн. абонентів). Компанія також надає послуги широкосмугового доступу до Інтернет – більше 800 тис. абонентів, і послуги мобільного зв`язку – більше 460 тис. абонентів.

Дохід компанії в 2009 році зріс порівняно з 2008 р. на 2,9% і становив 8,4 млрд. грн.

ТБ. Інтернет В Україні проникнення Інтернету становить близько 40% В Україні проникнення Інтернету за підсумками першого півріччя 2010 року склало майже 40%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної адміністрації зв`язку.

"Кількість унікальних користувачів мережі Інтернет складає майже 40% від загальної чисельності жителів України", - сказано у повідомленні.

При цьому рівень проникнення широкосмугового доступу до мережі Інтернет за вказаний період досяг 13,4% від загальної кількості сімей в Україні.

Мережа цифрового ТБ уже побудована в 11 облцентрах та Сімферополі Мережа цифрового телерадіомовлення побудована вже в 11 обласних центрах України і Сімферополі.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Держадміністрації зв`язку з посиланням на дані, озвучені на колегії Держадміністрації зв`язку.

При цьому, як зазначено в повідомленні, у трьох з обласних центрів України вже ведеться цифрове мовлення.

У інших регіонах, за даними Держадміністрації зв`язку, здійснені організаційно-технічні заходи і проведено тестування цифрового устаткування і каналів доставки пакету програм.

Регіони Кабмін відмовив Криму у випуску облігацій на 400 млн. грн.

Уряд України відмовив уряду АР Крим у випуску облігацій внутрішньої позики на 400 млн. грн. в 2010 році через вимоги Міжнародного валютного фонду не нарощувати державний борг країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам в Сімферополі заявив голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ.

«Це рішення МВФ, тому що кошти лягають на дефіцит бюджету», - сказав він.

Через відмову у випуску облігацій, за рахунок продажу яких планувалося розвивати підприємство «Кримтролейбус», влада регіону сподівається купити нові тролейбуси за рахунок коштів зі Стабілізаційного фонду Державного бюджету України.

За словами В.ДЖАРТИ, у поточному році на тролейбуси планується витратити 140 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада Криму в травні прийняла постанову про здійснення запозичення за рахунок випуску облігацій внутрішньої позики на 400 млн. грн. з терміном погашення до 2015 року. Процентна ставка за облігаціями мала складати 16% річних. Як джерело погашення позики пропонувався продаж майна і землі несільськогосподарського призначення Криму.

Рішення мало вступити в дію після узгодження з Міністерством фінансів України.

НП Пастору Аделаджі та босам «Кінгз Кепітал» світить тюрма Під час досудового слідства встановлено, що загальні збитки, спричинені фінансовими махінаціями керівників ТОВ "Кінгз Кепітал" і пов`язаними з ним суб`єктами підприємницької діяльності, складають понад 100 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України

Внаслідок злочинних дій обдурено понад 3 тис. громадян, які проживають практично в усіх регіонах України, їх у цій справі визнано потерпілими.

Зокрема, як зазначили в ДЗГ, встановлено, що упродовж 2006-2008 рр. службові особи групи компаній "Кінгз Кепітал" під виглядом високої прибуткової інвестиційної діяльності, обіцяючи надприбутки, залучали вклади громадян України, унаслідок чого останні були обдурені і залишилися і без вкладів, і без обіцяних відсотків (прибутків).

До карної відповідальності притягують 6 осіб, серед яких службові особи цих підприємств і пастор Церкви "Посольство Боже" Сандей АДЕЛАДЖА, яким пред`явлено відповідні звинувачення і обрано запобіжні заходи. На їх майно, цінності і вклади, з метою забезпечення заявлених цивільних позовів, накладений арешт.

На цей момент досудове слідство триває, за його результатами буде прийнято рішення, передбачене чинним законодавством, у тому числі буде вирішено питання про притягнення осіб до карної відповідальності за ст. 255 УК України (створення злочинної організації).

Як повідомляв УНІАН, столична міліція 24 листопада 2008 р. затримала керівника ТОВ "Кінгз Кепітал" Олександра БАНДУРЧЕНКА. У кінці серпня 2009 року суд в Києві звільнив О. БАНДУРЧЕНКА з-під варти під підписку про невиїзд.

Господарський суд Києва 21 серпня 2009 року визнав банкротом ТОВ "Кінгз Кепітал" і відкрив ліквідаційну процедуру.

Мед, який розлився, на 2 години заблокував трасу Одеса-Київ Мед, що розлився в результаті зіткнення двох автомобілів в Одеській області, у вівторок заблокував ділянку траси Одеса-Київ на цілих дві години, пише у середу одеська газета "Думська", посилаючись на дані обладміністрації.

"На трасі "Одеса-Київ" зіткнулися два автомобілі, які рухалися в одному напрямі - "Форд" і "Івеко". Одна з машин перевозила бочки з медом. У результаті ДТП на трасу вилилося 800 кілограмів меду. Для очищення проїжджої частини на місце ДТП виїхали підрозділи МНС. За декілька годин рух по трасі відновили", - сказано у повідомленні. Інші деталі, зокрема, походження нещасливого меду, не уточнюють, повідомляє РІА «Новини».