Анонс на 5 серпня

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14-30 - Відбудеться позачергове засідання РНБО з питання вжиття заходів протидії можливим пожежам у зв’язку із складними погодними умовами. Президент за результатами засідання РНБО планує ухвалити низку організаційних рішень, які покликані забезпечити локалізацію можливих кризових явищ у зв’язку із загрозою виникнення пожеж через спекотні погодні умови.

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10-00 - Відбудеться засідання НКРЕ

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10-00 - Відбудеться спільна прес-конференція зам.начальника міліції громадської безпеки Управління МВС на Південно-Західній залізниці Вадима Слободянюка і зам.начальника Південно-Західної залізниці з пасажирського господарства Олександра Толкачова на тему: «Наявність у продажу залізничних квитків в курортних напрямах і стан боротьби з перекупщиками залізничних квитків на залізничному комплексі ст. Київ-Пасажирський. Участь в прес-конференції також візьмуть: перший зам.начальника Управління МВС на Південно-Західній залізниці Олексій Лісогорський, начальник ОГСБЕП Олександр Кисельов (приміщення Південного вокзалу).

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12-00- Відбудеться брифінг заступника голови ДПА України Олексія Любченка на тему: „Умови і порядок випуску, обороту, погашення ОВГЗ для відшкодування сум ПДВ: останні новини”. На брифінгу також буде мова піде про результати всенародного обговорення проекту Податкового кодексу (прес-центр ДПА України, Львівська пл., 8, 3-й поверх).

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15-00 - Прес-конференція на тему: «Стан протидії митним правопорушенням в зоні діяльності Бориспільської митниці » (Бориспільська митниця). Телефон: 098 362 55 18.