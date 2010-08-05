Китай замовить ролики для покращення міжнародного іміджу

Влада Китаю вирішила поліпшити міжнародний імідж країни і найняла для цього рекламне агентство із Нью-Йорка.

Як повідомляє Lenta.ru із посиланням на прес-центр Державної ради (уряду) Китаю, у рамках кампанії планується створити два рекламних відео: 30-секундний ролик і 15-хвилинний фільм, який буде демонструватися в посольствах.

Передбачається, що реклама допоможе створити в очах іноземців образ процвітаючої, демократичної і прогресивної країни, що динамічно розвивається. У зйомках відео візьмуть участь всесвітньо відомий китайський піаніст Лан ЛАН і баскетболіст Яо МІН.

За даними агенції AFP, китайська влада зважилася на подібну акцію після того, як лише 38% учасників опитування BBC із 28 країн світу відповіли, що сприймають КНР позитивно.

У шанхайському офісі агентства Lintas, одного з лідерів рекламного ринку, підтвердили проведення такої PR-акції. Представники організації зазначили, що фільм про Китай стане найбільшою рекламною кампанією країни, а також проривом для китайської рекламної індустрії.