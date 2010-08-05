У РФ збільшується кількість жертв пожеж
10:00, 05 серпня 2010Різне
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За добу їх стало вже 50
Число загиблих у результаті лісових пожеж у Росії досягло 50 осіб.
Як повідомляє NEWSru, за даними управління інформації МНС РФ, під час розбирання згорілих будинків за минулу добу знайдено тіло одного загиблого в Нижегородській області, ще одна людина померла у лікарні у Воронезькій області.
Особливо складна ситуація складається на території Білгородської, Воронезької, Івановської, Липецької, Московської, Нижегородської, Рязанської, Тамбовської областей і Республіки Мордовія.
Щодо урядовців, які, на думку влади, проводили неефективну роботу із запобігання і гасіння пожеж, порушено перші кримінальні справи.
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