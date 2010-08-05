У РФ збільшується кількість жертв пожеж

Число загиблих у результаті лісових пожеж у Росії досягло 50 осіб.

Як повідомляє NEWSru, за даними управління інформації МНС РФ, під час розбирання згорілих будинків за минулу добу знайдено тіло одного загиблого в Нижегородській області, ще одна людина померла у лікарні у Воронезькій області.

Особливо складна ситуація складається на території Білгородської, Воронезької, Івановської, Липецької, Московської, Нижегородської, Рязанської, Тамбовської областей і Республіки Мордовія.

Щодо урядовців, які, на думку влади, проводили неефективну роботу із запобігання і гасіння пожеж, порушено перші кримінальні справи.