Ветвицький закликає посилити боротьбу з ігровим бізнесом

Правоохоронні органи України повинні отримати додаткові повноваження для боротьби з ігровим бізнесом.

Про це народний депутат України Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ (фракція БЮТ) заявив у коментарі УНІАН.

На думку політика, нові можливості міліції в боротьбі з діяльністю казино та інтерактивних ігрових клубів можуть бути забезпечені прийняттям проекту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання законодавства про заборону ігорного бізнесу в Україні", ініційованого Сергієм ВЛАСЕНКОМ (фракція БЮТ).

"Цей законопроект пропонує надати право міліції в обхід податкової скеровувати акти про порушення заборони на ігорний бізнес до суду. Сьогодні міліція позбавлена цієї можливості - нині співробітники органів міліції надають протокол про порушення закону в податкову службу. Після цього вже співробітники податкової служби подають позовні заяви до суду про накладення штрафу щодо порушника закону. Природно, така процедура затягує процес судочинства, і, отже, багато справ просто не доходять до судів взагалі", - зауважив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Він вважає, що нові повноваження міліції у цій сфері вже за короткий час зможуть значно поліпшити ситуацію.

"Чинна система фіксації порушень і притягнення до відповідальності порушників закону про заборону ігорного бізнесу абсолютно неефективна і служить лише імітацією контролю за дотриманням закону. Законодавча влада повинна удосконалити методи контролю за його дотриманням", - вважає депутат.

Бютівець також звернув увагу на відсутність голосів коаліції на підтримку цього законопроекту.

"Коаліція сьогодні багато говорить про турботу про народ, але як тільки справа стосується дійсно соціально важливих і значущих законопроектів, здатних реально поліпшити життя і захистити права кожного українця, то підтримки від більшості в парламенті немає. Ось і за цей законопроект коаліція далу рівно нуль голосів. Висновки напрошуються самі собою - ігорне лобі в коаліції процвітає", - підкреслив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Він також висловив упевненість, що фракція БЮТ не підтримуватиме законопроект, проштовхуваний головою Держкомпідприємництва України Михайлом БРОДСЬКИМ, спрямований на відновлення легалізації ігорного бізнесу. "Фракція не підтримає цей законопроект. Ми не поновлюватимемо ігорний бізнес, який приносить людям в сім'ї біди і нещастя, розвиває в Україні кримінал. Тут треба поставити крапку", - резюмував політик.

Довідка УНІАН. Законопроектом № 5349 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дотримання законодавства про заборону ігорного бізнесу в Україні", зареєстрованим у Верховній Раді України С. ВЛАСЕНКОМ 16 листопада 2009 року, пропонується наділити органи міліції правами складання протоколів про порушення закону в галузі ігорного бізнесу, а також подачі судових позовів до підприємців, які не припинили ведення цієї діяльності на території України.

Проте, під час голосування в парламенті законопроект набрав лише 129 голосів - 110 від БЮТ і 19 - від НУ-НС, жодного голосу на підтримку законопроекту не дали фракції Партії регіонів, Блоку Литвина і КПУ. Голосами 340 народних депутатів законопроект був відправлений на повторне перше читання.