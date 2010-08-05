Курс НБУ на 06.08.10
18:33, 05 серпня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 06.08.10100 USD – 789.0900 (5 серпня – 789.1100)100 EUR – 1040.3363 (5 серпня – 1042.0987) 10 RUR – 2.6423 (5 серпня – 2.6484) Облікові курси банківських металів на 06.08.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото – 94335.71 (5 серпня – 94259.19)961 XAG 10 Срібло – 1447.98 (5 серпня – 1459.85)962 XPT 10 Платина – 1447.98 (5 серпня-125231.76) 964 XPD 10 Паладій – 39059.96 (5 серпня-39455.50)
Офіційний курс НБУ на 06.08.10
100 USD – 789.0900 (5 серпня – 789.1100)
100 EUR – 1040.3363 (5 серпня – 1042.0987)
10 RUR – 2.6423 (5 серпня – 2.6484)
Облікові курси банківських металів на 06.08.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото – 94335.71 (5 серпня – 94259.19)
961 XAG 10 Срібло – 1447.98 (5 серпня – 1459.85)
962 XPT 10 Платина – 1447.98 (5 серпня-125231.76)
964 XPD 10 Паладій – 39059.96 (5 серпня-39455.50)
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