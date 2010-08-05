В Херсоні введено нові правила річкових перевезень для пільговиків

18:41, 05 серпня 2010
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З 1 серпня в Херсоні впроваджені нові правила річкових перевезень для пільговиків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі мерії обласного центра нові тарифи введені відповідно до наказу Державного підприємства «Адміністрація річкових портів» від 30.07.2010 №75, зважаючи на численні звернення колективів садових товариств.

Зокрема з 1 серпня перевезення пільгових пасажирів річковим транспортом відбуватиметься:

- кожну суботу і неділю - 50% знижка тарифів;

- 1-й вівторок календарного місяця – безкоштовний проїзд;

- 1-а середа – 50% знижка тарифів;

- 2-й вівторок – 50% знижка тарифів;

- 2-а середа – безкоштовний проїзд і т. д. згідно із затвердженим графіком руху.

Раніше, з 1 червня поточного року режим перевезень пільгових пасажирів річковим транспортом здійснювалося 4 рази на тиждень в межах коштів, що виділялися державним бюджетом:

по вівторках та середах – безкоштовні рейси для пасажирів пільгових категорій,

по суботах та неділях – за встановленими ДП “Адміністрація річкових портів” тарифами.

За даними фінансового управління міської ради, станом на 20 квітня 2009 року за один рейс річковим транспортом перевозилося 2,98 тис. пільговиків.

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