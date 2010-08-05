В Херсоні введено нові правила річкових перевезень для пільговиків
З 1 серпня в Херсоні впроваджені нові правила річкових перевезень для пільговиків.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі мерії обласного центра нові тарифи введені відповідно до наказу Державного підприємства «Адміністрація річкових портів» від 30.07.2010 №75, зважаючи на численні звернення колективів садових товариств.
Зокрема з 1 серпня перевезення пільгових пасажирів річковим транспортом відбуватиметься:
- кожну суботу і неділю - 50% знижка тарифів;
- 1-й вівторок календарного місяця – безкоштовний проїзд;
- 1-а середа – 50% знижка тарифів;
- 2-й вівторок – 50% знижка тарифів;
- 2-а середа – безкоштовний проїзд і т. д. згідно із затвердженим графіком руху.
Раніше, з 1 червня поточного року режим перевезень пільгових пасажирів річковим транспортом здійснювалося 4 рази на тиждень в межах коштів, що виділялися державним бюджетом:
по вівторках та середах – безкоштовні рейси для пасажирів пільгових категорій,
по суботах та неділях – за встановленими ДП “Адміністрація річкових портів” тарифами.
За даними фінансового управління міської ради, станом на 20 квітня 2009 року за один рейс річковим транспортом перевозилося 2,98 тис. пільговиків.