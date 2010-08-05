Анонс на 6 серпня

11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Вибір шляху розвитку атомної енергетики України. Громадська думка. Цивільна експертиза». Питання: Результати соціологічного опитування, проведеного в липні цього року в 7 регіонах України «Дослідницькою компанією КМГ» і «Захiдно-Українською iнформацiйною фундацiєю» (WUIAF) з вивчення ставлення жителів України до ситуації в національній атомній енергетиці. Про підготовку міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародний досвід взаємодії держави і суспільства в енергетиці. Співпраця для безпечного розвитку ядерної енергетики в Україні. Екологічний контроль процесів диверсифікації» і про проміжні результати експертних досліджень сумісного проекту Української екологічної організації «Экоклуб» Науково-дослідного центру соціально-екологічного розвитку і Білоруського Інституту гуманітарних і екологічних технологій міжнародної академії інформаційних технологій. Учасники: член Російського товариства Соціологів, експерт, Росія, Олексій Висоцкий; зам.директора Інституту гуманітарних і екологічних технологій Міжнародної Академії інформаційних технологій Марина Богданович.

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У Києві відбудеться щорічна міжнародна конференція "Прогнозфрут 2010". У конференції візьмуть участь представники уряду, міжнародних організацій, а також більше 260 представників фруктового бізнесу з 17 країн світу -- провідні виробники, трейдери, представники торгових мереж, а також фінансових установ, які працюють у фруктово-овочевому секторі.

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Прес-конференція на тему: «Магнітні бурі: сутність та вплив на організм людини». Учасники: зав.лабораторією астрономії Інституту космічних досліджень НАН України і Національного космічного агентства України Олексій Парновський і зам.директора науково-координаційного управління Академії медичних наук України Людмила Овсяникова.

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Прес-конференція на тему: «Новий Податковий кодекс: «плюси» та «мінуси». Учасники: зам..директора Інституту економіки Міністерства економіки України Марина Шаповалова; автор однієї з редакцій Податкового кодексу Сергій Бичков.

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На порталі ЛІГА.net відбудеться інтернет-конференція головного інженера Київського ювелірного заводу В.Сацкова на тему: "Що таке якісне золото, як не помилитися при виборі золотих виробів. Поради споживачам". http://www.liga.net/conf/ic/?cid=337

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Прес-конференція міністра регіонального розвитку і будівництва України Володимира Яцуби з нагоди професійного свята - Дня будівельника. Основними питаннями заходу також стануть стан розвитку будівельної галузі і стан реалізації житлових програм з використанням сучасних матеріалів і технологій.

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Відбудеться брифінг народного депутата України, керівника робочої групи з національних проектів Комітету економічних реформ Владислава Каськіва про впровадження національних проектів і плани їх реалізації за підсумками зустрічі з Президентом України.