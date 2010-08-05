ГОЛОВНЕ на 5 серпня

Основні події сьогоднішнього дня

Фінанси

Японське рейтингове агентство Rating and Investment Information Inc. (R&I) підвищило прогноз рейтингу України "B+" з "Негативного" до "Стабільного".

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті рейтингового агентства.

У повідомленні зазначається, що таке рішення обумовлене стабілізацією політичної ситуації в країні, відновленням економіки, що розпочалося, і відновленням співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

У R&I відзначають, що отримання Україною кредиту МВФ дозволило зменшити занепокоєність з приводу фінансування уряду в короткостроковій перспективі.

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За підсумками січня-липня 2010 року доходи Державного бюджету України становили 127 млрд. грн. (з урахуванням відшкодування ПДВ і без урахування власних надходжень бюджетних установ), або 50% річного плану.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Державного казначейства України.

За зазначений період до загального фонду Держбюджету надійшло 109,472 млрд. грн. (з урахуванням відшкодування ПДВ).

Надходження податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів у січні-липні 2010 року становили 39,780 млрд. грн., акцизного збору з вироблених в Україні товарів - 10,748 млрд. грн., ввізного мита - 3,649 млрд. грн.

До спеціального фонду Державного бюджету України за зазначений період надійшло 17,777 млрд. грн.. (без урахування власних надходжень бюджетних установ).

У січні-липні 2010 року органами Державного казначейства України відшкодовано з бюджету 9,691 млрд. грн. податку на додану вартість.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (з поправками), доходи заплановані на рівні 252,718 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 210,055 млрд. грн. Витрати Держбюджету заплановані на рівні 305,633 млрд. грн., в т.ч., витрати загального фонду – 240,951 млрд. грн.

Дефіцит Держбюджету заплановано у сумі 54,095 млрд. грн., або 4,99% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема по загальному фонду – 30,338 млрд. грн., або 2,8% ВВП.

Держбюджет розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.

До Державного бюджету України входять загальний фонд і спеціальний фонд. До загального фонду надходять загальнодержавні податки і збори, і з нього фінансуються основні витрати. Кошти, які надходять до спеціального фонду, мають цільове призначення.

Дефіцит Держбюджету розраховується як різниця сум його доходів і повернених до бюджету кредитів, а також витрат і виданих з Держбюджету кредитів.

Державний бюджет України і місцеві бюджети складають Зведений бюджет України.

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Міністерством фінансів України обрало "Укрексімбанк", "Сітібанк" і "Сбербанк Росії" (всі - Київ) для виконання функцій первинних дилерів на ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

«Міністерством фінансів України 5 серпня 2010 року був проведений відбір первинних дилерів, за результатами якого переможцями стали "Укрексімбанк", "Сітібанк" і «Дочірній банк Сбербанку Росії»», - йдеться у повідомленні. При цьому зазначається, що дані банки одержать статус первинних дилерів після підписання з Міністерством фінансів договорів про співпрацю на ринку державних цінних паперів.

За даними Мінфіну, на сьогодні первинними дилерами є 12 банків:

«ІНГ Банк Україна», «Державний ощадний банк України», «Укрсиббанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Укргазбанк», «Родовід Банк», «ОТП Банк», «УніКредит Банк», «ЕРСТЕ Банк», «АКБ «Київ», «Київська Русь», «Корпоративний і Інвестиційний Банк Креді Агріколь».

Як повідомлялося, з 19 лютого 2010 р., згідно з постановою Нацбанку №13 від 15 січня 2010 року, в первинних аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики можуть брати участь тільки первинні дилери.

Довідка УНІАН. За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в першому півріччі надійшли кошти на загальну суму 23,995 млрд. грн.

Усього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених для рекапіталізації банків) на загальну суму 30,385 млн. грн.

ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») – кредитно-фінансова установа зі 100% державним капіталом.

Акціонерне товариство "Сітібанк" (м. Київ) створене у травні 1998 року як банк зі 100% іноземним капіталом, є дочірнім банком американського Citibank NA.

АТ «Сбербанк Росії» (м. Київ) зареєстровано у червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (м. Москва).

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Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України в липні ц.р. збільшився на 7,6% або на 219 млн. грн., і станом на 1 серпня ц.р. становив 3,093 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні Фонду, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, кількість його учасників в липні скоротилася з 171 до 169 банків, кількість тимчасових учасників збільшилася з 4 до 6 банків.

На початок місяця Фонд гарантування вкладів здійснював виплати вкладникам таких банків: «Іпобанк», «Дністер», «БІГ Енергія», «Трансбанк», «Арма», «Укрпромбанк», «Українська фінансова група», «Східно-Європейський банк», «Банк регіонального розвитку», «Європейський», «Національний стандарт», «Одеса-Банк», «Причорномор`я», «Європейський банк розвитку і заощаджень».

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, що виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

Із листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис. грн.

Надходження до Фонду гарантування вкладів України в 2009 році становили більше 2 млрд. грн. (сума банківських вкладів – близько 927 млн. грн., з Держбюджету – 1 млрд. грн.). При цьому з Фонду було виплачено більше 1 млрд. грн. гарантованої суми вкладникам п`яти комерційних банків, що ліквідовуються. вкладів фізичних осіб станом на 1 січня 2010 року становив 4,303 млрд. грн.

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Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) у липні 2010 р. забезпечила надходження податків і зборів до Держбюджету на суму 7,5 млрд. грн., виконання розпису Міністерства фінансів склало 96,2%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник голови ДПАУ Олексій ЛЮБЧЕНКО.

За його словами, у липні було перераховано податків до Держбюджету на 3,2 млрд. грн., або в 1,7 раза більше, ніж у липні минулого року.

Валютний ринок

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,8880/7,8930 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 7,8910/7,8925 грн./дол. До закриття торгів ціни знизилися до 7,8910/7,8915 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,8911 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2640/0,2643 грн./рубль, до 12:00 ціни встановилися на рівні 0,2641/0,2643 грн./рубль. До закриття ціни піднялися - 0,2644/0,2647 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль знизився і склав 29,7875 рубля за долар (- 0,0324).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3129/1,3133 дол./євро, а до 14:00 підвищилися - 1,3203/1,3205 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3590/10,3675 грн./євро, до закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися до 10,4190/10,4240 грн./євро.

Міжнародні відносини

Кабінет міністрів схвалив проект угоди між урядами України та Алжірської Народної Демократичної Республіки про морське торговельне судноплавство.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабміну, відповідне розпорядження Кабмін прийняв на засіданні 4 серпня.

У повідомленні зазначено, що підписання угоди сприятиме подальшому розвитку стосунків у сфері морського судноплавства між Україною і Алжіром, поглибленню торговельно-економічних зв`язків, поліпшенню взаємних умов транзиту і перевезень пасажирів та вантажів, а також зміцненню двосторонніх стосунків між державами.

Крім того, реалізація угоди стимулюватиме розвиток співпраці в галузі туризму і налагодження ділових зв`язків.

ПЕК

Друга лінія "Північного потоку" виведена на берег в бухті Портова (Ленінградська область, Росія).

Про це УНІАН повідомили в уряді Ленінградської області.

"Протягання нитки газопроводу на берег здійснює трубоукладне судно Castoro Sei (Касторо- 6), що встало на якорі приблизно в кілометрі від берегової лінії. Перша нитка була протягнута на берег тиждень тому - 28 липня. Паралельно триває будівництво берегової ділянки газопроводу протяжністю 1,5 км і наземних споруд", - сказано у повідомленні.

Нитку газопроводу укладають в траншею, яка пізніше буде засипана до первинного рівня морського дна. Це захистить газопровід "Північний потік" від будь-яких зовнішніх чинників, включаючи лід, течії і хвилі. Щоб захистити траншею і обмежити розсіювання осадових порід, у місці виходу газопроводу на берег в зоні прибою була споруджена тимчасова гребля з обох боків від траси.

Технічний директор компанії "Nord Stream" Сергій СЕРДЮКОВ зазначив, що така операція в Росії проведена уперше з трубами такого великого діаметру, ваги і довжини.

У повідомленні сказано, що будівництво ведеться точно за графіком. Другу нитку газопроводу в бухті Портова вивели на берег навіть з випередженням плану - на 4,5 години раніше.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня перша нитка газопроводу "Північний потік" досягла європейського материка і вийшла на сушу в Лубміні (Німеччина).

Бухта Портова поблизу Виборга є стартовою точкою газопроводу "Північний потік" через Балтійське море. У цій точці він буде сполучений з сухопутним газопроводом "Грязовець-Виборг" - частиною газотранспортної системи Росії. Газ подаватиметься в газопровід "Північний потік" з компресорної станції "Портова", розташованої приблизно за 3 км від берега. Газопровід "Грязовець-Виборг" і компресорна станція "Портова" будуї та експлуатуватиме ВАТ "Газпром".

Довідка УНІАН. Газопровід Nord Stream (Північний потік) повинен з`єднати Росію і Євросоюз через акваторію Балтійського моря від Виборга до Грайфсвальда (Німеччина). Проект реалізують "Газпром" і німецькі компанії E.ON та BASF.

Як очікують, перша нитка Nord Stream потужністю 27 млрд. куб. метрів на рік буде побудована до 2011 року, а друга аналогічної потужності - до 2012 року.

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Міжвідомча комісії з вибору технології і партнера будівництва заводу з фабрикації ядерного палива планує у кінці серпня провести підсумкове засідання, на якому буде визначений переможець відповідного конкурсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістів заступник міністра палива і енергетики Наталія ШУМКОВА.

За її словами, конкурсанти ВАТ "ТВЕЛ" і Westinghouse Electric вже подали на розгляд комісії свої пропозиції.

"Обидві компанії подали документи. Жодна з компаній не зняла свою кандидатуру", - сказала заступник міністра.

За її словами, до кінця наступного тижня експерти комісії і Міністерства палива та енергетики сформулюють свої питання до учасників конкурсу, після чого конкурсанти протягом двох тижнів повинні будуть надати відповіді на них.

Після цього буде проведено підсумкове засідання комісії.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Україна відкрила процедуру конкурсу з відбору технології і партнера з будівництва заводу з фабрикації ядерного палива, скерувавши учасникам конкурсу - ВАТ "ТВЕЛ" (Російська Федерація) і Westinghouse Electric Company (США) - документи, необхідні для підготовки конкурсних пропозицій. При цьому учасники повинні були надати свої пропозиції щодо реалізації проекту до 4 серпня.

Довідка УНІАН. Згідно з Енергетичною стратегією Україна планувала до 2014 року побудувати власний завод з фабрикації ТВС (тепловиділяючих складок).

Відповідно до затвердженої у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державної цільової програми "Ядерне паливо України", будівництво заводу з виробництва ядерного палива планують завершити у 2013 році.

Вартість будівництва оцінюють у 1,679 млрд. грн., з яких 1,092 млрд. грн. планують залучити як інвестиції.

Україна хоче реалізовувати цей проект у форматі СП, при цьому мати контрольну частку в підприємстві.

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Розгляд скарги партії «Батьківщина» відносно підвищення цін на газ і комунальних тарифів запланований в Окружному адміністративному суді Києва на 16 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив народний депутат від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО.

За словами С.ВЛАСЕНКА, в ухвалі про відкриття провадження зазначено, що питання заходів забезпечення буде розглянуте під час попереднього судового засідання.

При цьому він зауважив, що саме це є порушенням закону, оскільки відповідно до Кодексу адміністративного судочинства заява про заходи забезпечення розглядається на наступний день після її надходження.

«Як воно буде розглядатися, це вже питання до суду. Чесно кажучи, у мене є серйозні сумніви, оскільки суддя вже почав серйозно порушувати вимоги Кодексу адміністративного судочинства. Я думаю, що, скоріше за все, буде негативна відповідь суду», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

АПК

Уряд Російської Федерації ввів заборону на експорт зерна з території Росії з 15 серпня до 31 грудня 2010 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, відповідну постанову підписав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.

Зокрема, заборона встановлюється на вивезення з території Російської Федерації пшениці, ячменю, жита, кукурудзи, борошна пшеничного або пшенично-житнього.

Згідно з документом, Міністерство економічного розвитку РФ має поінформувати держави - учасники Митного союзу, а також Комісію митного союзу про введення даної заборони.

Окрім цього, Міністерство економічного розвитку РФ внесе на розгляд Комісії митного союзу пропозиції щодо застосування цих заборонних заходів іншими державами - учасниками Митного союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, В.ПУТІН з подібною ініціативою виступив на засіданні президії уряду РФ.

«У зв`язку з аномально високими температурами і посухою вважаю за доцільне ввести тимчасову заборону на експорт з території Російської Федерації зернових та інших сільгосптоварів, похідних від зерна», - сказав В.ПУТІН.

При цьому він відзначив, що у Росії достатньо резервів зерна, які становлять 9,5 млн. тонн.

«Але нам потрібно не допустити зростання внутрішніх цін на продовольство у Російській Федерації, потрібно зберегти поголів`я худоби і потрібно формувати резерви майбутнього року. Як у нас в народі говорять, "запас кишеню не тягне". Треба діяти акуратно. Ця заборона матиме тимчасовий характер. Про те, як ми поводитимемося після грудня поточного року, ми поговоримо пізніше, за наслідками збиральної кампанії», - сказав В.ПУТІН.

Він також повідомив, що уряд РФ надасть допомоги сільгоспвиробникам, які постраждали від посухи, у розмірі 35 млрд. крб. (1,2 млрд. дол.)

«З цих 35 млрд. крб. 10 млрд. крб. - це пряма безвідплатна допомога, дотації сільгоспвиробникам, і 25 млрд. рублів - це трирічний, пільговий бюджетний кредит. На ці кошти можна буде закупити насіння, вирішити інші поточні проблеми», - сказав В.ПУТІН.

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Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) обсягом 5 млрд. грн. з терміном погашення до 5 років для кредитування Аграрного фонду.

Відповідна постанова Кабміну №639 від 9 червня розміщена на сайті Верховної Ради.

Залучені від продажу ОВДП кошти будуть спрямовані Міністерству аграрної політики як головному розпорядникові бюджетних коштів для Аграрного фонду на умовах повернення до кінця бюджетного періоду.

Міністерству аграрної політики документом доручено забезпечити укладання з Аграрним фондом за узгодженням з Міністерством фінансів договору про надання кредиту.

Як повідомляв УНІАН, у бюджеті поточного року передбачений випуск ОВДП обсягом 5 млрд. грн. для забезпечення коштами Аграрного фонду і проведення фінансових інтервенцій на ринку зерна.

Раніше передбачалося, що випуск ОВДП для кредитування Аграрного фонду почнеться в першій декаді липня.

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Американський зернотрейдер Gavilon планує відкрити офіс в Україні.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Згідно з повідомленням, компанія розширює своє представництво в Європі шляхом відкриття базового офісу початкових поставок в Україні, а також офісу з продажу і маркетингу в Швейцарії (Женева).

Повідомляється, що офіс в Україні займатиметься купівлею продукції в Чорноморському регіоні.

За словами віце-президента департаменту з міжнародних проектів компанії Gavilon Девіда ЛІВАЙНА, відкриття нових офісів у Швейцарії й Україні є важливою складовою частиною світової стратегії розвитку компанії. «Ми хочемо розширити мережу продажу, а також нашу присутність в регіонах з попитом, що розвивається, і пропозицією по всьому світу», – сказав він.

Зараз компанія шукає компетентних кандидатів, щоб укомплектувати штати нових офісів.

Довідка УНІАН. Торгова група Gavilon спеціалізується на поставках зернових, олійних культур, добрив, харчових добавок, молочних продуктів, рослинних і тваринних жирів.

НП

Потужна магнітна буря почалася на Землі - через викид плазми, що стався на Сонці в неділю, рівень збурень у магнітосфері нашої планети досяг у ніч на середу майже рекордного цього року рівня. Буря є третьою за силою цього року після магнітної бурі 5-6 квітня і 2-3 травня, передає РІА "Новости".

Про цю магнітну буру попереджали вчені, які працюють із даними сонячної космічної обсерваторії NASA, - SDO (Solar Dynamics Observatory), яка була запущена в лютому. Зонд зафіксував так званий корональний викид - викид мільйонів тонн плазми, що пов`язане з динамічними процесами в магнітному полі Сонця.

Скільки триватиме магнітна буря - неясно, це залежить від розмірів плазмової хмари, в яку зараз занурилася Земля, а також від величини й спрямованості магнітного поля у ній.

Звичайна тривалість бурі високого рівня становить від 12 до 24 годин, зазначають астрономи. До 6 серпня ситуація має нормалізуватися, але в неділю, 8 серпня, вчені знову очікують підвищення геомагнітної активності.

Нинішня буря супроводжується яскравими полярними сяйвами, які спостерігаються навіть на широті 56 градусів, - широті Єкатеринбургу, Пермі та Риги. Астрономи-любителі повідомляють, що цього разу полярні сяйва спостерігалися значно південніше, ніж зазвичай, зокрема в Данії.

Подібні міжпланетні збурення, що приходять до Землі, можуть завдати чимало неприємностей жителям планети. Під загрозою - робота електронної апаратури, транспорту, зв`язку. Магнітна буря може впливати й на здоров`я метеочутливих людей.

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Число загиблих у результаті лісових пожеж у Росії досягло 50 осіб.

Як повідомляє NEWSru, за даними управління інформації МНС РФ, під час розбирання згорілих будинків за минулу добу знайдено тіло одного загиблого в Нижегородській області, ще одна людина померла у лікарні у Воронезькій області.

Особливо складна ситуація складається на території Білгородської, Воронезької, Івановської, Липецької, Московської, Нижегородської, Рязанської, Тамбовської областей і Республіки Мордовія.

Щодо урядовців, які, на думку влади, проводили неефективну роботу із запобігання і гасіння пожеж, порушено перші кримінальні справи.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перервав свою відпустку і на сьогодні, 5 серпня, терміново скликав позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони України з питання вжиття заходів протидії можливим пожежам у зв’язку із складними погодними умовами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЯНУКОВИЧ скасував усі заплановані на поточний тиждень у своєму робочому графіку заходи і перервав відпустку у зв’язку з необхідністю вжиття заходів із запобігання поширення загроз виникнення пожеж в регіонах держави, які становлять небезпеку для життя громадян.

В.ЯНУКОВИЧ також ухвалив рішення викликати з відпусток керівників центральних органів виконавчої влади та голів обласних державних адміністрацій.

Засідання РНБО пройде у Криму. Воно розпочнеться о 14.30.

Президент за результатами засідання РНБО планує ухвалити низку організаційних рішень, які покликані забезпечити локалізацію можливих кризових явищ у зв’язку із загрозою виникнення пожеж через спекотні погодні умови.

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Перший віце-прем`єр України Андрій Клюєв доручив центральним і регіональним органам влади посилити протипожежні заходи в країні у зв`язку з високою пожежонебезпекою, а також дав розпорядження заборонити в`їзд до лісів і припинити на час спеки військові навчання і утилізацію боєприпасів, повідомляє у четвер прес-служба уряду.

Гідрометцентр України попередив про сильну спеку на території країни цього тижня і про надзвичайно високу пожежну небезпеку. У середу в Дніпропетровській області горіли 300 гектарів лісу.

Напередодні при уряді України був створений оперативний штаб з координації роботи влади для оперативного реагування.

В урядовій телеграмі керівництву МНС, МВС, Міноборони, Мінприроди, Мінагрополітики, Мінохоронздоров`я, Мінтрансзв’язку, Держкомтелерадіо, Держкомлісгоспу, Держприкордонслужби, Держдепартаменту з питань виконання покарань, Генеральної прокуратури, Ради міністрів Криму, обласних адміністрацій, Київської і Севастопольської міською адміністрацій говориться про необхідність ввести цілодобовий контроль влади за охороною і захистом лісів, активізувати роботу з попередження і негайної ліквідації лісових і торфяних пожеж.

Влада повинна посилити контроль за станом пожежної безпеки, медичні заклади мають бути готові до надання відповідної допомоги потерпілим від наслідків пожеж, говориться в телеграмі.

Уряд дав розпорядження припинити "до окремого рішення військові навчання, стрільби, утилізацію боєприпасів і вибухонебезпечних речовин". Вводиться тимчасова заборона на в`їзд транспортних засобів до лісових масивів, не допускається стоянка машин уздовж лісонасаджень. Обмежується і відвідування лісів людьми.

Місцева влада повинна перевірити стан готовності пунктів евакуації населення на випадок можливого відселення людей.

Співробітники ДАІ посилять контроль за учасниками дорожнього руху для безумовного дотримання правил пожежної безпеки. На час спеки заборонено випалювати стерню і бур`яни.

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Через глобальне потепління Україну чекає підвищення інтенсивності і частоти кліматичних аномалій. У зв`язку з цим Національне агентство екологічних інвестицій працює над розробкою державної програми з клімату, яка оцінюватиме уразливість екосистеми і економічних секторів у зв`язку зі зміною клімату, а також розробляє адаптаційні заходи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час он-лайн-конференції повідомила радник голови Нацагентства Ірина ТРОФИМОВА.

За її словами, саме зараз оцінюється потенціал наукових установ різного підпорядкування, зокрема, Національної академії наук і Міністерства освіти і науки України. “Після цього формуватиметься план наукових досліджень, - повідомила І.ТРОФИМОВА. – Вже подано запит на гроші з майбутнього бюджету на проведення цих досліджень, оскільки саме держава має фінансувати такі програми”.

Експерт проінформувала про існуючі ризики для України, пов`язані з глобальним потеплінням. За її словами, в майбутньому посухи охоплюватимуть всю територію України, і навіть ті райони, наприклад, Полісся, яким не властиві посухи. «Внаслідок пом`якшення зим, наростатимуть явища, пов`язані з льодовою кіркою. Через що в 2002-2003 році сталася повна загибель врожаю озимих культур», - зазначила І.ТРОФИМОВА. Також, за її словами, екологи передбачають «розповсюдження нових хвороб сільськогосподарських рослин і шкідників, нашестя сарани і гусениць, інших комах, не типових для помірних широт, наприклад, богомолів». Окрім цього, слід чекати падіння родючості грунтів, загострення проблеми водозабезпечення південних і південно-східних регіонів України.

Серед негативних наслідків зміни клімату, за словами І.ТРОФИМОВОЇ, прогнозують підвищення рівня захворюваності та смертності населення. «Люди одержуватимуть теплові стреси, а комахи сприятимуть розповсюдженню малярії та інших тропічних хвороб», - застерігає експерт.

За її словами, слід також чекати підвищення рівня води Чорного і Азовського морів. Підвищаться процеси ерозії, абразії берегів, зникнуть лимани, через що великої шкоди буде завдано українським біосистемам. За словами І.ТРОФИМОВОЇ, також можливо зменшення продуктивності лісів і зміна їх сортового і видового складу.

Серед непрямих ризиків експерт назвала появу кліматичних біженців. «Якщо життя в багатьох країнах, наприклад, в Індії чи Пакистані, стане абсолютне нестерпним, цілком імовірно, що у нас з`являться кліматичні біженці. Крім того, біженці можуть бути також і з Європи, де клімат теж стає не дуже придатним до життя».

(УНІАН)