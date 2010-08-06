У Київської області виявлено 6 вогнищ тління торфу

На сьогоднішній день на території Київської області виявлено 6 вогнищ тління торфу у зв’язку зі спекотною погодою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК сьогодні на засіданні Комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«На сьогоднішній день є 6 вогнищ тління. Слава Богу, що немає відкритого вогню», - сказав губернатор.

А.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що ці тління зареєстровано на території Іванківського, Бородянського, Васильківського та Києво-Святошинського районів.

Крім того, він зазначив, що керівники відповідних відомств та районних адміністрацій приділяють недостатньо уваги вирішенню цієї проблеми. У зв’язку з цим губернатор закликав ретельно ставитись до проблеми можливої появи вогню у зв’язку зі спекотною погодою.

Також А.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що після засідання комітету в районах Київської області мають відбутися відповідні районні засідання комісій щодо протидії виникненню пожеж.

Крім того, А.ПРИСЯЖНЮК наголосив на необхідності не допускати відпочиваючих у ліси на вихідні, а також докласти всіх зусиль для контролю за пожежною ситуацією у лісах.

Також, за словами губернатора, треба відповідним відомствам проводити агітацію серед населення щодо профілактики виникненню пожеж.