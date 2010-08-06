Президент увів у дію рішення РНБО

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 серпня 2010 року «Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні».

Документ обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Згідно з рішенням, РНБО доручила Кабінету міністрів України забезпечувати належну міжвідомчу координацію і взаємодію центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у питаннях пожежної безпеки, посилити контроль за реалізацією заходів щодо запобігання виникненню пожеж та мінімізації їх наслідків.

Також Рада нацбезпеки зобов’язала уряд вживати заходів із залучення до гасіння пожеж, ліквідації інших надзвичайних ситуацій, пов`язаних із пожежами, наявних сил та засобів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства транспорту та зв`язку України, Державного комітету лісового господарства України, Державної прикордонної служби України, а також Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Крім того, Кабмін має забезпечити посилення контролю за додержанням вимог пожежної безпеки у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, насамперед тих, що розміщені в Автономній Республіці Крим, східних, центральних та південних областях, проведення у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку навчань з питань пожежної безпеки.

Також уряд має вжити у тижневий строк додаткових заходів щодо забезпечення безумовного виконання правил пожежної безпеки на об`єктах, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру, інших об`єктах підвищеної небезпеки, а також на територіях лісового фонду незалежно від відомчої підпорядкованості та форми власності, в тому числі здійснення постійного авіапатрулювання лісових масивів тощо.

РНБО доручила уряду, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям забезпечити проведення із залученням засобів масової інформації широкої роз`яснювальної роботи серед населення щодо необхідності додержання правил пожежної безпеки, в тому числі щодо небезпеки розведення багать у пожежонебезпечних місцях, використання піротехнічних засобів, а також щодо дій на випадок виникнення пожежі.

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи має проводити моніторинг пожежонебезпечної ситуації, пов`язаної з установленням на території України сухої та спекотної погоди, та вживати своєчасних заходів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та забезпечити підвищену готовність особового складу та техніки до ліквідації можливих пожеж та їх наслідків.

Міністерство оборони України повинно посилити контроль за станом протипожежної безпеки у місцях зберігання боєприпасів та вибухонебезпечних речовин; переглянути у триденний строк графіки планових навчань, тренувань із залученням з`єднань, військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань (крім навчань, тренувань, що проводяться за участю підрозділів збройних сил інших держав) з метою відтермінування навчань, стрільб, що можуть призвести до виникнення пожежонебезпечних ситуацій, на період до стабілізації ситуації у сфері пожежної безпеки; а також невідкладно зупинити на період до стабілізації ситуації у сфері пожежної безпеки проведення військових навчань, стрільб, утилізації боєприпасів та вибухонебезпечних речовин (крім тих, що здійснюються для запобігання надзвичайним ситуаціям), забезпечити підвищення пожежної безпеки військових складів, баз, арсеналів, інших пожежонебезпечних об`єктів.

Крім того, РНБО дала низку доручень іншим міністерствам та відомствам.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації зобов’язані вжити невідкладних заходів щодо запобігання виникненню пожеж, пов`язаних з установленням сухої та спекотної погоди, недопущення проведення масових заходів у місцях із підвищеною пожежною небезпекою, та місцях, що не пристосовані до проведення таких заходів у спекотну погоду під час денного піку температури, а також створення у триденний строк та безперебійну роботу оперативних штабів з координації дій з проведення заходів та мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов`язаних з пожежною небезпекою тощо.