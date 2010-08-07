У Москві концентрація чадного газу перевищила граничні норми в 6,6 разу

У результаті лісових пожеж концентрація чадного газу в Москві вже перевищила гранично допустимий рівень в 6,6 рази.

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на фахівця державної природоохоронної установи «Мосекомоніторинг».

«Ситуація не покращилась. Зараз максимальні концентрації забруднюючих речовин – «індикаторів горіння» – становлять: чадний газ – в 6,6 рази більше гранично допустимих концентрацій, зважені речовини – в 2,2 рази вище гранично допустимих концентрацій, концентрація вуглеводнів становить 6,2 міліграм на кубічний метр», – повідомили в «Мосекомоніторингу».

Як повідомляв УНІАН, за даними «Мосекомоніторинга», вчора в Москві концентрація чадного газу в повітрі перевищила допустиму норму майже в чотири рази, вміст зважених частинок - у три.