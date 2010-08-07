Соцмережі коштують британським компаніям мільярди

Недавнє дослідження свідчить, що співробітники, які відвідують Facebook, Twitter та інші соціальні мережі в інтернеті, обходяться британським компаніях в мільярди, повідомляє Reuters.

Так, британський інтернет-сайт MyJobGroup.co.uk провів опитування 1 тисячі співробітників британських компаній і виявив, що майже 6 відсотків з них проводять більше години робочого часу на сайтах соціальних мереж. Відповідно до 34-мільйонної британської робочої сили це означає близько 2 мільйонів осіб.

В цілому 55 відсотків британських службовців визнали, що користуються доступом до соціальних мереж на роботі, і багато сказали, що витрачають значний час на спілкування в них, додавання та перегляд фотографій і відео, зміну своїх налаштувань і так далі, шкодячи роботі.

"Це може мати негативні наслідки для продуктивності багатьох компаній", - сказав директор Myjobgroup.co.uk Лі Фейер.

У фінансовому вираженні, за оцінкою MyJobGroup.co.uk, потенційні втрати можуть досягати 14 мільярдів фунтів-стерлінгів (22,16 мільярда доларів). У Великій Британії діє восьмигодинний робочий день.

З іншого боку, якщо 14 відсотків опитаних вважають, що соціальні мережі знижують ефективність їхньої роботи, то 10 відсотків дотримуються протилежної думки.

Як повідомив у липні представник компанії-власника порталу, що базується в Пало-Альто (штат Каліфорнія), Марк Цукерберг, інтернет-користувачів, які зареєструвалися лише в соціальній мережі Facebook, вже налічується 500 млн осіб.