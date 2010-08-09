МНС Росії має намір протягом 5-7 днів подолати торф'яні пожежі

МНС Росії має намір протягом 5-7 днів загасити торф`яні пожежі в Підмосков`ї.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це глава МНС РФ Сергій ШОЙГУ повідомив, виступаючи на селекторній нараді в Москві.

«Якщо ми підемо такими темпами і далі, будемо своєчасно, в день спалаху гасити нові пожежі, то протягом п`яти - максимум семи днів з основним об`ємом робіт по торф`яниках ми повинні справитися», - сказав С.ШОЙГУ.

За його словами, наступного тижня в Московській області буде проведена «серйозна атака» в результаті якої пожежі повинні бути згашені.

Він підкреслив, що жителі Москви стомилися від диму і в Московську область буде перекинуті авіацію МНС з Воронезької області, де ситуація нормалізувалася, а також сили Міноборони.

За інформацією МНС, за минулу добу на території Московської області ліквідовано 28 вогнищ природних пожеж на загальній площі 466,7 га.

Ситуація на території Московської області залишається напруженою. Найбільша кількість пожеж виникла в Оріхово-Зуєвському, Павлово-Посадському, Луховицькому, Шатурському і Єгор’євському районах. При цьому, загрози населеним пунктам і об`єктам економіки не існує.

Станом на 07.00 08 серпня триває гасіння 49 вогнищ природних пожеж на загальній площі 210,4 га, з них 14 торф`яних на площі 54,1 га і 35 лісових на площі 156,3 га. У зв`язку зі складною обстановкою, викликаною посушливою і спекотною погодою, утворюються і нові осередки загорянь.