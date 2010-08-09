В Україні без електрики 90 населених пунктів

У ніч на 8 серпня в результаті несприятливих погодних умов (дощ і пориви вітру) через спрацьовування автоматики захисту ліній електропередач у чотирьох областях сталося знеструмлення 90 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у Рівненській області знеструмлено 41 населений пункт, в Тернопільській - 26 н.п., у Волинській - 13 н.п. та в Івано-Франківській - 10 н.п.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучені бригади обленерго.