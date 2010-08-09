Янукович вимагає знизити ціни на шкільні товари

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від керівників органів виконавчої влади вживання заходів для зменшення цінових надбавок на товари шкільного асортименту і учнівські форми.

Як повідомила УНІАН заступник голови Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН, голова держави дав доручення голові Ради Міністрів АР Крим, головам обласних державних адміністрацій розгорнути широку мережу шкільних ярмарків вже з середини серпня, на яких був би представлений повний асортимент шкільних форм і шкільного приладдя за доступними цінами.

"Президент України В. ЯНУКОВИЧ також доручив Міністерству економіки провести роботу з контролю та обмеження торговельної надбавки на учнівську форму і шкільний асортимент з тим, щоб кожній сім'ї, яка має школяра, предмети, необхідні дитині для школи, стали доступними. Президент зазначив, що кожен голова місцевої адміністрації особисто відповідатиме, якщо на території, якою він керує, будуть виявлені факти безпідставного завищення цін на шкільний асортимент", - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона також повідомила, що Міністерству освіти і науки доручено здійснювати щотижневий моніторинг ситуації з товарами шкільного асортименту і учнівськими формами.

Президент також доручив міністерству спільно з місцевими органами виконавчої влади вжити необхідні заходи для забезпечення підготовки до нового навчального року дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської турботи, і дітей з соціально незахищених сімей, повідомила Г. ГЕРМАН.