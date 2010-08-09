Янукович привітав Кучму з 72-літтям

Київ. 9 серпня, УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав колишнього главу держави Леоніда КУЧМУ з днем народження.

“Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди дня народження. У цей день висловлюю Вам свою глибоку повагу”, - йдеться у вітанні В.ЯНУКОВИЧА, повідомляється на сайті Президента.

“Ваше ім`я золотими літерами вписано в літопис становлення та розвитку новітньої України як архітектора економічних реформ і стабільного розвитку країни, однієї з найяскравіших особистостей у когорті видатних діячів - творців нашої державності”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він висловив упевненість, що Л.КУЧМА і надалі продовжуватимете “слугувати Українській справі, якій упродовж років віддаєте свої знання та вміння, сприяючи процвітанню країни та утвердженню суспільної злагоди”.

Президент побажав Л.КУЧМІ, щоб підґрунтям щасливого життя було міцне здоров`я, серце, сповнене любові і добра, вірні та надійні друзі й щирі почуття.

Як повідомлялося, сьогодні Л.КУЧМІ, який був Президентом України з 1994-го по 2005 рік, виповнилося 72 роки.