ГОЛОВНЕ на 9 серпня

Макропоказники Базова інфляція в липні становила 0,2% Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в липні 2010 року проти червня 2010 року склала 0,2%, за січень-липень - 3,3%.

Про це повідомляєть сайт Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, у липні 2009 року показник базової інфляції був на рівні 0,5%, за січень-липень 2009 року - 10,7%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні дефляція у червні 2010 р. відносно травня склала 0,4%, з початку року (до грудня 2009 року) - інфляція 3,3%, до травня 2009 року - 6,9%, у січні-червні 2010 р., порівняно з аналогічним періодом минулого року, інфляція склала 9,8%.

В Україні ціни на промпродукцію в липні упали на 0,2%

В Україні ціни виробників промислової продукції в липні 2010 року порівняно з червнем 2010 року (показник до попереднього місяця) знизилися на 0,2%, з початку року (показник до грудня 2009 року) - виросли на 14,1%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Фінанси НБУ: В Україні в липні грошова маса збільшилася на 3,4% В Україні в липні 2010 року грошова маса збільшилася на 3,4% (з початку року - на 13,2%) - до 551,7 млрд. грн., а монетарна база - на 1,9% (з початку року - на 14,8%) - до 223,8 млрд. грн.

Про це сказано в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

При цьому регулювальник зазначає, що на динаміку об`ємів грошової маси вплинуло нарощування ресурсної бази банків разом із збільшенням готівки поза банками.

Збільшення об`ємів монетарної бази в НБУ пояснюють сезонним підвищенням попиту на готівку і перерахуванням Нацбанком до Держбюджету суми перевищення кошторисних прибутків над витратами.

За даними НБУ, загальний об`єм депозитів в липні збільшився на 3,3% (з початку року - на 14,6%) - до 375,7 млрд. грн. Приріст депозитів в липні був забезпечений як за рахунок коштів у національній валюті (на 3% - до 212,3 млрд. грн.), так і в іноземних валютах (на 3,6% - до 163,4 млрд. грн.).

З початку року об`єм депозитів фізичних осіб збільшився на 17,7% - до 248,8 млрд. грн., у липні - на 3,5%. При цьому їх приріст в національній валюті (28,2%) більш ніж у три рази перевищив відповідний показник по коштах в іноземній валюті (8,5%). Об`єм депозитів юридичних осіб з початку року виріс на 9,1% - до 126,9 млрд. грн. (у липні - на 2,9%). Зростання коштів фізичних осіб з початку року сталося виключно за рахунок коштів у національній валюті (зростання на 14,6%) тоді як кошти в іноземній валюті зменшилися на 0,6%.

Об`єм готівки поза банками в липні збільшився на 4% (з початку року - на 11,5%) - до 175,1 млрд. грн. Питома вага готівки в структурі грошової маси за місяць виросла з 31,5% до 31,7%, проте, він залишається нижчим, ніж на початку року (32,2%).

Об`єм обов`язкових резервів, перерахованих банками в липні на окремий рахунок в Національному банку України, склав майже 11,5 млрд. грн. Об`єм коррахунків банків в липні знизився на 8,3% (зростання з початку року - на 50,4%) - до 26,2 млрд. грн.

Об`єм операцій Нацбанку з мобілізації коштів у липні склав 40,9 млрд. грн., об`єм операцій з рефінансуванню банків - 35,1 млн. грн. (з початку року - 155,9 млрд. грн. і 3,9 млрд. грн. відповідно).

Средньозважена ставка за кредитами в національній валюті зменшилася з 14,1% в червні до 13,5% у липні, в іноземній валюті - з 13,9% до 10,4%.

Загальний об`єм залишків кредитних вкладень в липні виріс на 1,2% - до 705,5 млрд. грн. (у тому числі в національній валюті - на 1,6%, в іноземній - на 0,9%).

За результатами розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до Державного бюджету України в липні надійшло коштів на загальну суму 4 млрд. 254,17 млн. грн. (з початку року - 28 млрд. 249,14 млн. грн.).

Усього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням ОВДП випущених на цілі рекапіталізації) на загальну суму 34 млрд. 639,14 млн. грн. У липні випуск ОВДП для цілей рекапіталізації не здійснювався. Средньозважена прибутковість ОВДП за результатами проведення аукціонів з їх первинного розміщення в липні складала 9,84% річних (з початку року - 14,07% річних). Средньозважена прибутковість ОВДП з урахуванням зобов`язань, випущених на цілі рекапіталізації банків, у липні складала 9,84% річних (з початку року - 13,23% річних).

30 листопада МВФ перевірить виконання Україною програми співпраці Міжнародний валютний фонд (МВФ) проведе перший моніторинг виконання Україною програми співпраці 30 листопада 2010 року.

Про це йдеться у Меморандумі про співпрацю, оприлюдненому на офіційному сайті фонду.

Згідно з документом, всього МВФ проведе 9 квартальних перевірок виконання Україною умов співпраці з Фондом.

Довідка УНІАН. Виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. «на допомогу владі у проведенні реформ і на економічне врегулювання». Кредит розраховано на 29 місяців.

Одразу Україна одержала транш у розмірі 1,89 млрд. дол., подальші транші виділятимуться за наслідками щоквартальних переглядів програми співпраці.

ПЕК Газ подорожчає ще на 50% Україна має намір підвищити ціни на газ для населення ще на 50% з квітня 2011 року. Про це говориться в меморандумі української влади Міжнародному валютному фонду, розміщеному на сайті МВФ.

"Додаткове підвищення цін на 50% для населення заплановане на 1 квітня 2011 року", - сказано в документі.

При цьому вказують, що передбачається подальше підвищення цін на газ для населення і підприємств теплокомуненерго раз на півроку, поки вони не досягнуть паритету з цінами імпорту.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) своїми постановами від 13 липня 2010 року збільшила на 50% з 1 серпня 2010 року відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалювання і гаряче водопостачання населення.

За даними Міністерства з питань житлово-комунального господарства, у зв`язку з підвищенням цін на газ тарифи на теплопостачання і гаряче водопостачання виростуть на 20-25%.

Ціна на газ для підприємств теплоенергетики не переглядалася з грудня 2008 року і була зафіксована на рівні 872,78 грн. за тис. куб. м (з урахуванням ПДВ, цільової надбавки і транспортування).

Поступове підвищення внутрішніх цін на природний газ до економічно обгрунтованого рівня є одним із зобов`язань України у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.

«Енергоатом» має намір узяти 1 млрд. євро у ЄБРР та Euratom НАЕК "Енергоатом" планує залучити 1,15 млрд. євро у Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) і агентства Євросоюзу з атомної енергетики Euratom на реалізацію програми підвищення безпеки українських АЕС.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАЕК.

Згідно з повідомленням, оцінна вартість реалізації звідної програми підвищення безпеки вітчизняних АЕС оцінюється в 1,45 млрд. євро. За інформацією прес-служби, необхідність залучення кредитного ресурсу обумовлена відсутністю в тарифі компанії на відпуск електроенергії необхідних коштів на реалізацію цієї програми.

"У зв`язку з відсутністю в тарифі на електроенергію АЕС необхідних коштів на реалізацію програми НАЕК "Енергоатом" з 2009 року веде роботу про залученні кредиту ЄБРР і Euroatom в об`ємі до 70% вартості проекту", - зазначено в повідомленні.

За даними компанії, на сьогодні звідна програма пройшла державну експертизу з ядерної і радіаційної безпеки в Державному комітеті ядерного регулювання України і в міжнародній експертній організації Riskaudit. До звідної програми увійшли усі розроблені компанією програми з підвищення безпеки, включаючи рекомендації експертів МАГАТЕ.

Реалізація програми дозволить привести рівень безпеки українських блоків у відповідність з національними і міжнародними вимогами, а також забезпечить виконання в повному об`ємі міжнародних зобов`язань України з підвищення безпеки діючих АЕС. Крім того, модернізація і підвищення безпеки дозволять продовжити термін експлуатації енергоблоків АЕС, резюмували в "Енергоатомі".

Генкомпанії «ЕКУ» збільшили виробництво електроенергії на 11,9%

Енергогенеруючі компанії та електростанції, державні пакети акцій яких передані до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України", у січні-липні поточного року збільшили виробництво електроенергії на 11,9%, або 4,2 млрд. кВт/год порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 39,2 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, теплові електростанції енергогенеруючих компаній НАК "ЕКУ" з початку 2010 року виробили 27,2 млрд. кВт/год електроенергії (25,2% загальнодержавного виробництва), що на 7,6%, або 1,9 млрд. кВт/год, більше, ніж за аналогічний період 2009 року. Теплоелектроцентралі за 7 місяців 2010 року виробили 2,9 млрд. кВт/год електроенергії, що на 14,1% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Гідроелектростанції з початку року виробили 9,2 млрд. кВт/год електроенергії, що на 26,2% більше, ніж за 7 місяців минулого року.

При цьому з початку року теплоенергетичі потужності НАК "Енергетична компанія України" відпустили 10,2 млн. Гкал теплової енергії, що на 10,2% більше відпуску теплоенергії за аналогічний період 2009 року (9,3 млн. Гкал).

«Східенерго» та «Західенерго» розірвали договори з «Укренерго» ТОВ "Східенерго" і ВАТ "Західенерго" розірвали договори з НЕК "Укренерго" на надання послуг з доступу до міждержавних мереж, право на отримання яких їм було надано під час проведення річного аукціону в грудні 2009 року.

Про це УНІАН повідомило джерело в НЕК "Укренерго".

За словами співрозмовника агентства, відповідні договори були розірвані у липні. Раніше, у червні, аналогічний договір був розірваний ДПВД "Укрінтеренерго".

Як повідомляв УНІАН 16 грудня 2009 року "Укренерго" провело річний аукціон з продажу права доступу до міждержавних ЛЕП для подальшого експорту електроенергії у 2010 році. Під час торгів був реалізований доступ до 275 МВт перерізу "острова Бурштинської ТЕС2 за 169,5 млн. грн. (з ПДВ), що перевищило початкову вартість (50,6 млн. грн.) у 3,4 разу. "Східенерго", зокрема, законтрактувало 150 МВт за 100,2 млн. грн., "Західенерго" - 100 МВт за 66,8 млн. грн., "Укрінтеренерго" - 25 МВт за 2,5 млн. грн.

Експортери уклали відповідні договори з "Укренерго", що експлуатує магістральні і міждержавні мережі.

З урахуванням ще двох результативних місячних аукціонів, переможцями яких ставали також "Укрінтеренерго" і "Східенерго", "Укренерго" у 2010 році в цілому повинно було отримати у вигляді плати за доступ до міждержавних ЛЕП 182,4 млн. грн. (з ПДВ).

Проте, з 1 березня 2010 року експорт української електроенергії у напрямі Угорщини, Словаччині і Румунії був припинений і не здійснюється до сьогодні. У зв`язку з цим переможці річного аукціону ініціювали розірвання контрактів з "Укренерго". Розірвання договорів переможці аукціонів мотивували високими цінами на електроенергію, які склалися на внутрішньому ринку країни, і відсутністю у зв`язку з цим попиту на українську електроенергію з боку європейських споживачів.

Порядок проведення аукціонів з доступу до мереж для експорту електроенергії передбачає, що вільна пропускна спроможність, яка виникла в результаті розірвання договору, виставляється на наступних торгах. Найближчий аукціон з продажу перерізу запланований НЕК "Укренерго" на 17 серпня.

За даними "Укренерго", оприлюдненими на офіційному сайті компанії на початок серпня, об`єм вільної пропускної спроможності по напряму "острів Бурштинської ТЕС - європейська енергосистема" складав 545 МВт.

Агро Путін: швидкого зняття ембарго на експорт зерна не буде Урожай зерна в Росії в 2010 році може скласти всього 60 мільйонів тонн, що нижче за всі прогнози, і розраховувати на швидке зняття заборони на експорт зерна не доводиться, заявив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін на засіданні президії уряду.

"Розраховувати на швидке зняття заборони на експорт досі не доводиться", - заявив Путін, додавши, що рішення по експорту буде прийнято лише за підсумками прибиральної кампанії цього року, повідомляє РІА "Новості" .

"По останніх прогнозах Мінсельхоза урожай буде значно скромніший, ніж ми передбачали на початку року. Це буде 65, а може бути навіть 60 мільйонів тонн", - повідомив прем`єр. Він нагадав, що цього року внутрішні потреби Росії в зерні складуть 78 мільйонів тонн.

Глава уряду відзначив, що, не дивлячись на такий урожай цього року, Росія зможе повністю задовольнити свої внутрішні потреби в зерні за рахунок інтервенційного фонду у розмірі 9,5 мільйонів тонн і перехідного залишку з минулого року у розмірі 21 мільйон тонн зерна.

У 2009 році було зібрано 97,1 мільйона тонн зерна. Цього року значна частина зернових загинула із-за аномальної жари і засухи. У деяких регіонах, наприклад, в Татарстані, загинуло більше 80% зернових. Надзвичайна ситуація оголошена в 27 регіонах, загинули сельхозкультуры на площі 10,7 мільйона гектарів.

Мінсільгосп вже неодноразово знижував прогнози по урожаю, останній складав порядка 72 мільйони тонн. В той же час Путіни звернув увагу на те, що зараз неможливо зробити точний прогноз урожаю наступного року. "Питання полягає в тому, з чим країна залишиться на наступний 2011 рік. Ми не знаємо, яким буде урожай і який у нас буде перехідний залишок 2011 року", - сказав прем`єр.

Глава уряду нагадав, що в даний час ціни на зерно на ринку підросли, а ринок завмер в чеканні. "Якщо хтось чекає 21 або 31 грудня цього року, то, марно, тому що ми повинні будемо дивитися на наше рішення по зняттю заборони на експорт лише за результатами прибиральної кампанії поточного року", - сказав прем`єр.

За його словами, ситуація також ускладнюється тим, що у ряді регіонів із-за погодних умов не почалася сівба озимини. "Значна частина територій країни увійде до наступного року без озимих культур", - додав прем`єр. Глава уряду також повідомив, що прийняте принципове рішення розподіляти зерно з інтервенційного фонду без аукціонів, на основі цільових заявок регіонів, що мають потребу.

Юристи: заборона РФ експорту зерна викличе хвилю позовів проти зернотрейдерів

Введена 5 серпня Російською Федерацією тимчасова заборона на експорт зерна через загрозу зростання цін на внутрішньому ринку у зв`язку зі зниженням прогнозу урожаю в поточному році викличе хвилю судових суперечок.

Таку думку УНІАН висловили юристи юридичної групи AstapovLawyers.

На думку експертів, цей крок уряду дозволить врятувати національних зернотрейдерів і виробників від колосальних збитків і, ймовірно, серії банкрутств. Через кон`юнктуру, що склалася на зерновому ринку, багатьом компаніям доводилося виконувати збиткові контракти, укладені ще до рекордного липневого стрибка цін на зерно. Введена ж урядом заборона може бути розцінена як форс-мажор (чи у версії деяких стандартних контрактів GAFTA government prohibition of export), що дасть експортерам основи відмовитися від виконання узятих на себе зобов`язань, уникнувши при цьому штрафних санкцій.

Керівний партнер AstapovLawyers Андрій АСТАПОВ зазначив, що ринок побоювався введення загороджувальних експортних мит, оскільки вони, на відміну від повної заборони, форс-мажором не є. Виконання раніше укладених угод привело б до банкрутства багатьох компаній, тому введення таких заходів фактично врятувало національний експортний ринок. "Але вже зараз можна говорити про вірогідне збільшення кількості арбітражних розглядів, зокрема, у нашій практиці в РФ орієнтовно на 30% - зазначив він.

Соцполітика Україна підвищить пенсійний вік для жінок до 60 років Україна узяла зобов`язання перед Міжнародним валютним фондом поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років.

Про це сказано в меморандумі української влади Міжнародному валютному фонду, розміщеному на сайті МВФ.

Як зазначено в документі, з метою вирішення структурних проблем в існуючій пенсійній системі, зменшення дефіциту Пенсійного фонду, керівництво держави зобов`язалося у вересні подати у Верховну Раду проект закону, прийняття якого, зокрема, передбачатиме поступове збільшення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років - на 6 місяців щорічно, починаючи з 2010 року.

Погода Завтра синоптики обіцяють місцями дощі Завтра, 10 серпня, в Україні в окремих областях пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у західних областях очікують грозові дощі (вночі місцями сильні), в окремих районах град і шквали 15-20 м/з; температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.

У північних, Вінницькій, Черкаській областях місцями невеликий дощ, гроза; температура вночі 17-22°, вдень 29-34°, місцями 35-37°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

На іншій території збережеться суха погода; температура вночі 19-24°, на узбережжі морів до 28°, вдень сильна спека 35-39°, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях і степовій частині Криму місцями 40-42°. Вітер східний, 5-10 м/с.

У Києві і Київській області завтра мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 17-22°, вдень 29-34, місцями 35-37°. У Києві вночі 20-22°, вдень - 32-34°.

Сьогодні, 9 серпня, температура води в Чорному та Азовському морях 27-30°, у Дніпрі поблизу Києва - 26°.