МНС перевірило умови зберігання піротехніки у Києві

Працівники МНС виявили у місцях реалізації та зберігання піротехнічних виробів у Києві 133 порушення правил пожежної безпеки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, з метою попередження виникнення можливих надзвичайних ситуацій у місцях реалізації та зберігання піротехнічних виробів працівники МНС провели у столиці 20 рейдових перевірок. Фахівці МНС особливу увагу приділяли дотриманню умов та способів зберігання небезпечного товару, наявності первинних засобів пожежогасіння, справності систем пожежної автоматики та відповідності вимогам шляхів евакуації згідно з правилами пожежної безпеки України.

З обслуговуючим персоналом вказаних об’єктів проведено додаткові інструктажі щодо дотримання правил пожежної безпеки, порядок реагування та дії у разі виникнення пожежі.

За результатами перевірок було виявлено 133 порушення і притягнуто до адміністративної відповідальності 14 посадових осіб за порушення правил пожежної і техногенної безпеки.

Найближчим часом працівниками МНС столиці будуть додатково перевірені й інші об’єкти підвищеної пожежної небезпеки.

Також ГУ МНС України в місті Києві закликає громадян утриматись від відвідування лісів та лісопаркових зон міста взагалі або, принаймні, доти, доки температура повітря не повернеться до норми.