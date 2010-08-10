Анонс на 10 серпня

10-00 - Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій Клюєв проведе розширену селекторну нараду за участю глав ОДА, Київської і Севастопольської міськадміністрацій, а також керівників міністерств та відомств по питаннях: заходи протипожежної безпеки; підготовка до опалювального сезону; надання населенню житлових субсидій; виплата заборгованості із заробітної плати (Будинок Уряду, вул. Грушевського 12/2, 8 поверх Зал засідання урядових комітетів).

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10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція президента Української зернової асоціації Володимира Клименко на тему: «Зерновий ринок України: проблеми і перспективи розвитку». Будуть обговорені питання: приховані механізми заборони експорту; повернення податку на додану вартість; спроби монополізації ринку зерна в Україні. Організатор: Українська Зернова Асоціація - асоціація виробників, переробників і експортерів зерна. Мета діяльності УЗА - сприяння розвитку ефективного зернового ринку в Україні і захист законних інтересів його учасників (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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11-00 - В КМДА відбудеться обговорення проекту Податкового кодексу України. В обговоренні вызьме участь керівництво Міністерства фінансів України, Державної митної служби, Державної податкової адміністрації і КМДА.

13-00 - Прес-конференція за результатами обговорення проекту Податкового кодексу України за участю 7 регіонів України - Київська, Чернігівська, Черкаська, Вінницька, Житомирська, Одеська області іта м. Київ. Учасники: зам.министра фінансів України Леонід Ефіменко; голова УСПП Анатолій Кинах; голова ГНАУ Олександр Папаїка; віце-президент НАНУ Валерій Геєць; губернатори і віце-губернатори областей (вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх, прес-центр, хол сесійного залу Київради). Пряма трансляція обговорення в Колонному залі КМДА буде виведена на екрани прес-центру, який працюватиме з 11.00 до 14.00.

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11-00 - Прес-конференція на тему: "Україна та Індія - розвиток партнерства". Учасники: Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індії в Україні Дебабрата Саха; Консул Республіки Індії в Україні Аміт Верма; президент India Club («Індія клуб») Санджів Бгагат; засновник і экс-президент India Club Дрхуба Панда. На захід запрошені: зам.секретаря СНБО Дмитро Видрін; професор, голова комісії із Співпраці України і Індії у галузі науки і техніки НАН України Борис Бондаренко; голова правління Східно-європейського Інституту Розвитку Мрідула Гош. Організатори: Посольство Республіки Індії в Україні та Індія-клуб (“Укрінформ”, вул.. Б.Хмельніцкого, 8/16).

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11-00 - Прес-конференція на тему: «Експорт зерна: як забезпечити продовольчий ресурс України?». Учасники: Алекс Лісситса, президент клубу Аграрного бізнесу; Олександр Лаврінчук, заст.. генерального директора Аграрного фонду України. До участі запрошений Олександр Жемойда - зам.генерального директори по питаннях стратегічного розвитку ВОО «Аграрна палата України» («ІнтерМедіа консалтинг», вул. Б.Хмельніцкого, 17/52-а, бізнес-центр «Леонардо»).

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11-00 - Прес-конференція голови правління Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леоніда Рисухына на тему: «Квартирне питання для молоді: чи є перспектива?» («ОБОЗ.ua», вул.. Дмітрієвськая, 44-а).

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18-00 - Прес-конференція за результатами першого засідання Наглядової Ради біржі ПФТС. Учасники: голова Наглядової Ради ФБ ПФТС, голова поради директорів ФБ ПФТС, віце-президент Московської Міжбанківської Валютної Біржі (конференц-зал Фондової Біржі ПФТС, вул. Щорса, 31, 5-й поверх).