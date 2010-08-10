Клюєв доручив Міноборони та МВС оточити Лозову

Перший віце-прем'єр-міністр Андрій КЛЮЄВ доручив оточити військову частину в Лозовій Харківської області і відселити 45 сімей, що проживають на території частини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на спеціальній нараді, присвяченій питанню про запобігання надзвичайним ситуаціям, які можуть виникнути в результаті спеки.

А. КЛЮЄВ повідомив, що сьогодні розмовляв з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ про ситуацію на складах боєприпасів в Лозовій. Президент, наголосив А. КЛЮЄВ, підкреслив необхідність узяття під суворіший контроль ситуації на території цієї військової частини.

"У мене прохання до Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ повністю оточити цей об'єкт. Нікого чужих взагалі не повинно бути на території цього об'єкту. Як тільки спаде спека, співробітники МНС почнуть прибирати боєприпаси. І ми наведемо там такий же лад, як у Новобогданівці, - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також повідомив, що уряд виділив кошти на придбання 45 квартир для відселення людей, що проживають на території частини.

А. КЛЮЄВ доручив голові Харківської облдержадміністрації Михайлу ДОБКІНУ вирішити питання з відселенням людей до кінця серпня. "Ви зараз займіться цим предметно. Гроші вже є. І щоб найближчим часом, до кінця серпня, принаймні, ви ці 45 квартир придбали і переселили людей", - сказав А.КЛЮЄВ.

У свою чергу, М. ДОБКІН сказав, що вже готують списки людей на відселення і до сьогоднішнього вечора вони будуть остаточно готові.

Також М. ДОБКІН підкреслив, що необхідно вирішити питання про відселення 15 сімей, які проживають в бараку на території військової частини без прописки.

Як запевнив губернатор, ситуація у військовій частині в Лозовій знаходиться під серйозним контролем.