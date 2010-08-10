Забійник шахти «Новодзержинська» побив рекорд Стаханова

Учора в м. Дзержинськ Донецької області забійник шахти "Новодзержинська" (НВО "Механік") Сергій ШЕМУК побив рекорд радянського шахтаря Олексія Стаханова, встановлений у серпні 1935 року. Про це повідомили в прес-службі НВО "Механіка".

Згідно з повідомленням, 9 серпня С. ШЕМУК за зміну нарубав відбійним молотком 170 тон вугілля, перевищивши рекорд О. Стаханова на 68 тон.

С. ШЕМУК виконав змінне завдання на 2023%, перевиконавши завдання усієї ділянки, де зазвичай працюють близько 20 осіб, зазначили у прес-службі.

У прес-службі уточнили, що гірникові-рекордсменові допомагали забійники Андрій КОЧЕТКОВ і Андрій ПРУДНИКОВ, які здійснювали операції з кріплення і прибирання вугілля в лаві.

На трудовий подвиг шахтарів благословив Митрополит Донецький і Маріупольський ІЛАРІОН. Сам С. ШЕМУК після зміни заявив, що після благословення йому стало легше працювати. "Після 8 годин роботи я готовий ще рубати і рубати. Втоми взагалі не відчувається", - заявив гірник.

У повідомленні сказано, що С. ШЕМУК є наймолодшим "Заслуженим шахтарем України". У нагороду за рекорд він і його товариші отримають значну грошову премію і грамоти від керівництва міста і Донецької облдержадміністрації.

Коментуючи встановлений рекорд, директор шахти "Новодзержинська" Анатолій АКСЬОНОВ зазначив, що акція була проведена у рамках трудової вахти, присвяченої ювілею Стаханівського руху. "Виконуючи програму Президента і уряду, ми намагаємося підняти престижність шахтарської праці саме такими рекордами", - сказав директор.

За його словами, ще минулого року шахта не мала коштів на підготовку нового горизонту. "Завдяки приходу інвестора в особі НВО "Механік", ми змогли зарядити нові лави. Якщо за увесь 2009 рік ми добули 63 тис. тон, то цього року без якої-небудь держпідтримки цей об'єм ми перевищили вже на початку серпня", - констатував А.АКСЬОНОВ.

Довідка УНІАН. Шахта "Новодзержинська створена у 1979 році. На підприємстві ведеться видобуток вугілля марки "Ж", придатного для коксування. Зольність вугілля, що видобувається, складає 12,5 %. За 7 місяців 2010 року шахта видала на-гора 63,2 тис. тон товарного вугілля. На підприємстві працюють 940 осіб. З червня 2010 року підприємство входить в структуру Науково-виробничого об'єднання "Механік".