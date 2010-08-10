Аптеки, які порушують правила торгівлі, треба позбавляти ліцензій

Державний комітет підприємництва і регуляторної політики (Держкомпідприємництва) пропонує позбавляти ліцензії аптечні установи за продаж рецептурних ліків без рецепту або порушення при торгівлі наркотичними медичними препаратами.

Як повідомляє УНІАН прес-служба відомства, відповідна ініціатива комітету була підтримана представниками Міністерства охорони здоров`я, МВС і фармацевтичного бізнесу в ході робочої наради з питання посилення контролю за виконанням аптеками ліцензійних умов.

«У нас зараз аптеки, якщо вони порушили ліцензійні умови торгівлі наркотичними лікарськими засобами, тільки позбавляються права ними торгувати. Переконаний, що таку аптеку потрібно карати жорсткіше, її взагалі варто позбавляти ліцензії на роботу», - цитує прес-служба голову комітету Михайла БРОДСЬКОГО.

За його словами, МВС повинне контролювати, щоб рецептурні лікарські засоби продавалися виключно за рецептами. При цьому даний пункт також планується включити в ліцензійні умови.

Учасники наради також обговорили питання скорочення ліцензованих видів робіт у медичній галузі і можливого введення стягування ПДВ при продажу медпрепаратів з одночасною реалізацією концепції страхової медицини.