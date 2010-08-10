ГОЛОВНЕ на 10 серпня

Візи Македонія призупинила візовий режим для громадян України

5 серпня набуло чинності рішення уряду Республіки Македонія про тимчасове призупинення візового режиму для громадян України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, згідно з рішенням, громадяни України, які відвідуватимуть Македонію з короткотерміновими візитами (до 90 днів) у період до 15 жовтня 2010 року в’їжджатимуть на її територію за наявності дійсного паспорта для виїзду за кордон, страхового полісу та необхідної для перебування на території країни грошової суми або підтвердження про отримання фінансового забезпечення з інших джерел.

Згадане рішення македонської сторони не відміняє необхідності отримання відповідних дозволів та віз громадянами України, які планують перебувати у Македонії після 15 жовтня 2010 року або в’їжджатимуть у Македонію з метою здійснення трудової діяльності.

Крім того, 27 серпня набирає чинності Угода між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Македонія про взаємні поїздки громадян.

Згідно з положеннями угоди, громадяни держави однієї сторони, які в’їжджають на територію держави іншої сторони з метою ділових контактів, здійснення обміну в науково-технічній, освітній, культурній та спортивній сферах або журналістської діяльності, короткострокового перебування з метою навчання та лікування, а також відвідання родичів або знайомих, в’їжджають, виїжджають і перебувають на території держави іншої сторони без візи до 90 днів протягом 180 днів. Підставою для в’їзду громадян Македонії на територію України є оригінал запрошення, оформленого відповідно до чинного законодавства України. Підставою для в’їзду громадян України на територію Македонії є оригінал запрошення, завіреного відповідним державним органом Республіки Македонія. Громадяни держави однієї сторони, які подорожують з метою туризму, в’їжджають, виїжджають і перебувають на території держави іншої сторони без візи на підставі оригіналу договору про надання туристичної послуги (ваучеру) і підтвердження про прийняття іноземного туриста від організації, що здійснює туристичну діяльність на території держави іншої сторони, строком до 30 днів.

Водночас, враховуючи згадане вище рішення македонської сторони про тимчасове призупинення візового режиму для громадян України на період до 15 жовтня 2010 року, положення згаданої угоди фактично застосовуватимуться македонською стороною до громадян України з 16 жовтня 2010 року.

Агро В Україні ціни на хліб не зростуть

В Україні ціни на хліб не зростуть, оскільки Аграрний фонд має достатні залишки зерна урожаїв 2007-2009 років у розмірі 1,1 млн. тонн і в найближчі 2-3 місяці сформує необхідний зерновий фонд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції заступник генерального директора Аграрного фонду України Олександр ЛАВРІНЧУК.

За його словами, для утримання цін на хліб на внутрішньому ринку Аграрному фонду України необхідно сформувати державний інтервенційний фонд у розмірі 5 млн. тонн зерна.

«За підрахунками експертів, для підтримки ціни на соціальні сорти хліба Аграрному фонду доведеться в місяць викидати на ринок близько 40 тис. тонн зерна. Це не така вже велика кількість. Агаровий фонд має понад 6 млрд. грн., тому власних коштів на формування державного інтервенційного фонду буде досить», – сказав О.ЛАВРІНЧУК.

Крім того, він додав, що під час зустрічі із землетрейдерами була досягнута домовленість про те, що землетрейдери мають зменшити обсяги закупівель зерна з метою стабілізації цінової ситуації.

Більшість зернотрейдерів призупинили закупівлю пшениці в Украіні

Більшість зернотрейдерів припинили закупівлю пшениці в Україні.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир КЛИМЕНКО.

"Більшість зернотрейдерів припинили купувати пшеницю", - сказав він.

При цьому В. КЛИМЕНКО додав, що причина призупинення - невизначеність з подальшими перспективами експорту цієї культури. "Судна, які стоять під оформленням, незрозуміло чи будуть оформлені. І в таких умовах продовжувати закупівлю пшениці стає економічно небезпечним. Тому практично усі трейдери, за рідкісним виключенням, припинили купувати пшеницю до з`ясування ситуації - що збирається робити уряд", - повідомив президент УЗА.

За його словами, на сьогодні в Україні створені штучні перешкоди для експорту зерна шляхом зміни схеми оформлення вантажів, у ряду компаній заарештовані завантажені зерном кораблі, що призводить до простою і збитків.

В. КЛИМЕНКО зазначив, що призупинення експорту привело також до затоварювання портових елеваторів.

В Україні зібрали більш як 27 млн. тонн зерна

На сьогоднішній день в Україні зібрано більш як 27 млн. тонн зерна нового урожаю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник генерального директора Аграрного фонду України (АФУ) Олександр ЛАВРИНЧУК.

За його словами, в Україні сьогодні зібрано понад 27 млн. тонн зерна, однак на сертифіковані елеватори надійшло лише 7,5 млн. тонн, оскільки значна частина хліба знаходиться на токах у зв`язку з хорошими погодними умовами.

Заступник гендиректора АФУ додав, що очікувана зміна погоди, тобто дощі, може поставити під загрозу безпеку такого зберігання і якість зерна.

О.ЛАВРИНЧУК також відзначив, що сільгоспвиробники в очікуванні зростання цін перестали реалізувати зерно.

Фінанси НБУ знизив облікову ставку

Національний банк України з 10 серпня 2010 року знизив розмір облікової ставки з 8,5% до 7,75% річних.

Як повідомляється на сайті НБУ, про це йдеться у постанові Нацбанку № 377 "Про регулювання грошово-кредитного ринку".

"Після аналізу динаміки макроекономічних і монетарних показників у січні-липні 2010 року, прогнозниз показників економічного та соціального розвитку України та грошово-кредитного ринку, правління НБУ звертає увагу на певне покращення макроекономічної ситуації", - говориться у повідомленні.

Зокрема, індекс промислової продукції у січні-червні 2010 року порівняно з січнем-червнем 2009 року становив 112%.

У червні четвертий місяць поспіль спостерігався профіцит зведеного сальдо платіжного балансу, кумулятивний обсяг якого за перше півріччя 2010 року становив 4,4 млрд. доларів.

Як зазначає НБУ, з лютого 2010 року триває тенденція до зменшення інфляційного тиску, що проявляється у постійному зменшенні індексу споживчих цін у річному обчисленні.

Також четвертий місяць поспіль була зафіксована дефляція споживних цін. У липні 2010 року у розрахунку до відповідного місяця 2009 року індекс споживчих цін становив 106,8% порівняно із 115,5% у липні та 112,3% у грудні 2009 року.

"Покращення макроекономічної ситуації та заходи, які були вжиті Національним банком України для стабілізації грошової одиниці, мали позитивний вплив на стан грошово-кредитної сфери", - наголошується у повідомленні.

Як відомо, Нацбанк уже втретє знижує облікову ставку у 2010 році, опустивши її з 10,25%.

КМУ вимагає припинити спекуляції навколо поновлення співробітництва з МВФ - заява прес-служби Кабінет міністрів України вимагає припинити політичні спекуляції у зв`язку з поновленням співробітництва України з Міжнародним валютним фондом.

Про це йдеться у заяві прес-служби Кабміну, переданій агентству УНІАН.

У заяві зазначено, що отримання нового кредиту МВФ важливе для України, оскільки “дозволить відновити фінансову систему, забезпечить стабільність курсу гривні, підвищить інвестиційну привабливість країни, поверне довіру з боку міжнародного співтовариства, що в результаті приведе до зростання рівня життя українського народу”.

У заяві також наголошується, що попередній уряд на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО “купував російський газ по 330 доларів, а продавав, заграючи з населенням перед виборами, по 50”.

“Покриваючи різницю позиченими грошима, вона фактично оплатила свої вибори за рахунок позик МВФ. Таким чином, ТИМОШЕНКО, прагнучи влади будь-якою ціною, увігнала Україну і кожного з нас, у тому числі й ще ненароджених українців, у колосальні борги”, - зазначено у заяві.

У прес-службі уряду підкреслюють, що з грудня 2007 року по лютий 2010 року державний борг виріс більш як утричі і досяг 316 млрд. грн. “А це означає, що кожен українець завинив по 7000 грн. Такого «дорогого» уряду не було ще в жодній країні світу. Кожен рік урядування ТИМОШЕНКО обходився нашій державі в 100 млрд. грн. Необґрунтована ціна на газ призвела до перекосів в економіці та обернулася реальною проблемою для державного та сімейних бюджетів”, - йдеться у заяві.

У документі підкреслюється, що цього року новій владі вдалося “знизити ціну на імпортований газ майже до 230 доларів”. “Але оскільки увесь час жити в борг неможливо, виникла необхідність відповідно до законів ринкової економіки змінювати ціну для населення, підвищуючи її на 50%. Іншого шляху зберегти економічну незалежність України, стабілізувати фінансову ситуацію, зменшити розмір державного боргу, припинити руйнування вітчизняної нафтогазової галузі і системи житлово-комунального господарства просто не існує”, - йдеться у заяві.

У документі зазначено, що нинішній уряд Миколи АЗАРОВА “категорично відкидає політику популізму і не збирається заради рейтингів жертвувати благополуччям і стабільністю країни, відмовляючись від необхідних, хоч і непопулярних на початкових етапах реформ”.

ФР Покупець «Луганськтепловозу» ще не перерахував гроші - ФДМУ Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія) все ще не перерахувала гроші за придбаний 15 червня цього року 76,001% держпакет акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

У свою чергу близьке до Кабінету Міністрів України джерело повідомило агентству УНІАН, що сторони продовжують вести «важкі» переговори. За словами джерела, ситуація залишається невизначеною, у тому числі і у зв`язку з тим, що прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, про домовленості з яким заявляє російська сторона, на даний момент перебуває у відпустці.

Раніше ФДМУ заявив, що повідомив «Брянський машинобудівний завод» про нарахування пені за невчасну оплату придбання 76% акцій «Луганськтепловозу».

Довідка УНІАН. Фонд держмайна України 19 липня 2006 року перший раз оголосив конкурс з продажу 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз". 23 березня 2007 року ФДМУ визнав «Керуючу компанію «Брянський машинобудівний завод» (що входить до російського "Трансмашхолдингу") переможцем конкурсу: пакет було продано за 292,505 млн. грн.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ "Луганськтепловоз" з рахунку КК «Брянський машинобудівний завод» і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня 2009 р.

31 березня 2010 року Фонд державного майна України повторно оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з продажу держпакету «Луганськтепловозу». 15 червня 2010 року ”Брянський машзавод`” знову придбав 76% акцій «Луганськтепловозу» за 410 млн. грн.

Кабінет міністрів України своїм розпорядження № 1501 від 21 липня цього року доручив ФДМУ укласти мирову угоду з покупцем «Луганськтепловозу» - «Брянським машзаводом».

ПЕК Затверджено новий склад наглядової ради «Нафтогазу України» Кабінет Міністрів України затвердив новий склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Відповідне розпорядження (№1602-р від 4 серпня) розміщене на урядовому порталі.

Зокрема, до складу наглядової ради НАК "Нафтогаз України" увійшли: Володимир МАКУХА - заступник міністра палива та енергетики (голова наглядової ради), Костянтин БОРОДІН - директор департаменту з питань нафтової, газової і нафтопереробної промисловості Міністерства палива і енергетики, Марина ГАЙДАЙ - завідувач відділу з питань судової реформи і судоустрою Адміністрації Президента України, Інна ЄМЕЛЬЯНОВА - перший заступник міністра юстиції, Роман ЖУКОВСЬКИЙ - керівник Головного управління соціально-економічної політики Адміністрації Президента України, Сергій ЗИМІН - заступник міністра з питань житлово-комунального господарства, Євген ІВАНОВ - перший заступник голови Фонду державного майна, Віктор МАЙКО - заступник міністра закордонних справ, Олег МАТВЕЄВ - заступник голови Державної податкової адміністрації України, Сергій МЕЛЬНИЧЕНКО - директор департаменту фінансів, промисловості Міністерства фінансів, Дмитро МОРМУЛЬ - заступник міністра охорони природного середовища, Сергій САВЧУК - заступник начальника Управління енергетичної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, Олександр СУХОМЛІН - заступник міністра економіки, Олег ТЕРЛЕЦЬКИЙ - директор департаменту майнових відносин і реформування власності Мінпаленерго.

Нагадаємо, раніше, з липня 2008 року, до складу наглядової ради НАК "Нафтогаз України" входили: Олег БУГАЄВ - перший заступник міністра палива і енергетики України (голова ради), Володимир ПАВЛЕНКО - заступник міністра Кабінету Міністрів (заступник голови ради), Олександр БОГАЧЕВ - заступник начальника управління експертизи і аналізу техногенної, екологічної, ядерної безпеки і природокористування Секретаріату Кабінету Міністрів, Ігор ДРОЗДОВ - директор департаменту майнових відносин Мінпаленерго, Ірина ЗАПАТРІНА - заступник міністра ЖКГ, Євген КОРНЕЙЧУК - заступник міністра юстиції, Олександр КУПЧИШИН - заступник міністра закордонних справ, Олексій НЕСТЕРЕНКО - директор департаменту з питань газової і нафтопереробної промисловості Мінпаленерго, Віктор ПАНТЕЛЕЄНКО - заступник міністра економіки, Дмитро ПАРФЕНЕНКО - заступник голови ФДМУ, Наталія РУБАН - заступник голови ДПАУ, Денис ФУДАШКІН - заступник міністра фінансів, Іван ЧЕРНОКУР - перший заступник міністра природи і охорони природного середовища і Олександр ШЛАПАК - перший заступник голови Секретаріату Президента України.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Укртатнафта» у січні-липні збільшила переробку нафти на 43,3% ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.), за оперативними даними, у січні-липні 2010 року збільшило переробку нафтової сировини на 43,3% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 2 млн. 71,8 тис. тон.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За його даними, постачання нафтової сировини у січні-липні на "Укртатнафту" збільшилися на 40,9% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 2 млн. 7,1 тис. тон.

За звітний період "Укртатнафта" збільшила виробництво бензину на 22,9% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 609,3 тис. тон, дизельного палива - на 61,9%, до 744,3 тис. тон, мазуту - на 14,7%, до 275,6 тис. тон.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році "Укртатнафта" збільшила переробку нафтової сировини на 17,7% порівняно з 2008 роком - до 3 млн. 188,8 тис. тон.

Довідка УНІАН. ПАТ "Укртатнафта" створене в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства складає 18,6 млн. тон переробки нафти на рік.

Забійник шахти «Новодзержинська» побив рекорд Стаханова

Учора в м. Дзержинськ Донецької області забійник шахти "Новодзержинська" (НВО "Механік") Сергій ШЕМУК побив рекорд радянського шахтаря Олексія Стаханова, встановлений у серпні 1935 року. Про це повідомили в прес-службі НВО "Механіка".

Згідно з повідомленням, 9 серпня С. ШЕМУК за зміну нарубав відбійним молотком 170 тон вугілля, перевищивши рекорд О. Стаханова на 68 тон.

С. ШЕМУК виконав змінне завдання на 2023%, перевиконавши завдання усієї ділянки, де зазвичай працюють близько 20 осіб, зазначили у прес-службі.

У прес-службі уточнили, що гірникові-рекордсменові допомагали забійники Андрій КОЧЕТКОВ і Андрій ПРУДНИКОВ, які здійснювали операції з кріплення і прибирання вугілля в лаві.

На трудовий подвиг шахтарів благословив Митрополит Донецький і Маріупольський ІЛАРІОН. Сам С. ШЕМУК після зміни заявив, що після благословення йому стало легше працювати. "Після 8 годин роботи я готовий ще рубати і рубати. Втоми взагалі не відчувається", - заявив гірник.

У повідомленні сказано, що С. ШЕМУК є наймолодшим "Заслуженим шахтарем України". У нагороду за рекорд він і його товариші отримають значну грошову премію і грамоти від керівництва міста і Донецької облдержадміністрації.

Коментуючи встановлений рекорд, директор шахти "Новодзержинська" Анатолій АКСЬОНОВ зазначив, що акція була проведена у рамках трудової вахти, присвяченої ювілею Стаханівського руху. "Виконуючи програму Президента і уряду, ми намагаємося підняти престижність шахтарської праці саме такими рекордами", - сказав директор.

За його словами, ще минулого року шахта не мала коштів на підготовку нового горизонту. "Завдяки приходу інвестора в особі НВО "Механік", ми змогли зарядити нові лави. Якщо за увесь 2009 рік ми добули 63 тис. тон, то цього року без якої-небудь держпідтримки цей об`єм ми перевищили вже на початку серпня", - констатував А.АКСЬОНОВ.

Довідка УНІАН. Шахта "Новодзержинська створена у 1979 році. На підприємстві ведеться видобуток вугілля марки "Ж", придатного для коксування. Зольність вугілля, що видобувається, складає 12,5 %. За 7 місяців 2010 року шахта видала на-гора 63,2 тис. тон товарного вугілля. На підприємстві працюють 940 осіб. З червня 2010 року підприємство входить в структуру Науково-виробничого об`єднання "Механік".

Ціни на нафту впали нижче 81 дол. за барель Ціни на нафту опустилися у вівторок нижче за відмітку 81 дол. за барель через побоювання, що впаде попит на паливо серед найбільших світових споживачів енергоресурсів і на тлі зміцнення американського долара, повідомляє Рейтер.

До 15.05 МСК вересневі ф`ючерси на американську легку нафту втратили 0,94 дол. до 80,54 дол. за барель. Ф`ючерси на нафту сорту Brent подешевшали на 1,21 дол. до 79,78 дол. за барель.

Минулого тижня нафтові ціни досягли найвищого рівня з травня нинішнього року - 82,97 дол. за барель, проте трейдери тоді попереджали про їхнє майбутнє зниження через надлишок пропозиції на ринку.

"Вони ухиляються від зростання. Якщо долар зміцнюється, вони знижуються. Якщо долар слабшає, вони ростуть", - сказав один трейдер, що попросив не називати його імені.

Новиною, що спровокувала продаж нафтових ф`ючерсів, у вівторок стало повідомлення про зниження імпорту до Китаю в липні.

Китай в липні імпортував 19 мільйонів тонн нафти, або 4,47 мільйона барелів на добу, повідомило Генеральне митне управління. Це на 17,5% нижче за червневий рекорд в 5,4 мільйона барелів на добу.

"Ринок знаходиться під тиском через уповільнення в Китаї", - відзначив Джонатан БЕРРЕТТ з Commodity Broking Services.

Ввечері увага ринку переключиться на засідання ФРС США. Більшість аналітиків очікують, що центральний банк США збереже процентні ставки на нинішньому рівні і, можливо, оголосить про нові заходи щодо підтримки економіки.

Транспорт Цього року здадуть в експлуатацію 720 км доріг - Укравтодор Цього року в Україні планується здати в експлуатацію 720 км доріг, повідомив голова Державної служби автомобільних доріг Володимир ДЕМІШКАН сьогодні під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, під час зустрічі глава держави наголосив, що сьогодні уваги в Україні потребують не лише магістральні дороги, але й шляхи місцевого значення.

У свою чергу, В.ДЕМІШКАН зазначив, що пріоритетним для діяльності Укравтодору є забезпечення ефективної роботи галузі, доведення до нормального стану всіх доріг в Україні. Водночас, особливу увагу, за його словами, слід звернути саме на організацію транзитного руху. “Ми над цим працюємо, і вже сьогодні, за цей короткий час, відпрацьована програма щодо виконання робіт на 2010 рік”, - сказав він, додавши, що ця програма узгоджена з програмою підготовки України до проведення фінальної частини Євро-2012.

“Вже у 2010 році ми плануємо здати в експлуатацію 720 км доріг”, - доповів В.ДЕМІШКАН.

За його словами, йдеться, зокрема, про автомагістраль Київ - Львів (60 км з 240 км будуть здані до Дня Незалежності), об’їзну дорогу навколо Луганська, будівництво якої планується завершити у жовтні. Кілька днів тому, повідомив В.ДЕМІШКАН, завершилося спорудження другої черги об’їзду навколо Чернівців.

Крім того, цього роцкубуде здано в експлуатацію 100 км об’їзної дороги навколо Харкова.

Він також поінформував Президента, що через три місяці планується завершити будівництво шляхопроводу у столичних Жулянах.

Будівництво. Нерухомість Фонд молодіжного будівництва випустить облігації на 500 млн. грн. Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву в 2011 році планує випустити облігації на суму до 500 млн. грн., щоб залучити кошти на вторинному ринку фінансування для реалізації програм фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід РИСУХІН.

«Сьогодні ми направили пропозицію до Кабінету Міністрів, щоб ми могли наступного року випустити облігації до 500 млн. грн. під державні гарантії», – сказав він.

Л.РИСУХІН додав, що необхідні кошти для випуску облігацій мають бути закладені у держбюджеті.

Голова правління фонду відзначив, що минулого тижня Міністерство економіки затвердило порядок випуску облігацій під держгарантії. За його словами, відсоткова ставка по облігаціях буде в два рази менша, ніж у комерційних банків, в межах облікової ставки Нацбанку плюс 3-4% (11,5-12,5%).

«Це, звичайно ж, не буде 3%, це буде більше. Однак у будь-якому разі, я думаю, буде, як мінімум, разів у два менше, ніж у комерційних банків», – сказав він.

За словами Л.РИСУХІНА, у фонду немає досвіду залучення коштів під реалізацію програм молодіжного будівництва, оскільки дотепер програми фонду фінансувалися за рахунок державного і місцевих бюджетів.

Голова правління фонду відзначив, що, окрім фінансування програм з державного і місцевих бюджетів і випуску облігацій, як додаткове джерело фінансування фонд також розглядає кошти великих корпорацій, які зацікавлені у збереженні своїх трудових колективів.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Фонд молодіжного будівництва планує збільшити держфінансування до 200 млн. грн. для надання пільгових кредитів.

Довідка УНІАН. Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву працює за програмою пільгового кредитування будівництва житла молодим сім`ям, а також за часткової компенсації кредитної ставки комерційних банків. Програми фонду реалізуються за кошти державного бюджету.

7 липня п.р. Кабмін передав Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву у сферу управління Міністерства регіонального розвитку і будівництва.

Головним архітектором Києва обрали Сергія Целовальника

Конкурс на заміщення вакантної посади начальника Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища КМДА – головного архітектора Києва виграв Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на рішення конкурсної комісії, яке було прийнято сьогодні.

Інформація про конкурс була оприлюднена у газеті «Хрещатик» 2 липня, а також на офіційному веб-порталі Київської міської влади у розділі вакансії. До участі у конкурсі допускались особи, які мають вищу архітектурну освіту та стаж організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років.

Заявки приймалися конкурсною комісією по 2 серпня. Документи на участь у конкурсі надійшли загалом від 10 претендентів. Додатково до конкурсної комісії претенденти подавали перелік наукових праць і проектів у галузях архітектури та будівництва, планшети з ілюстрацією робіт, а також письмові пропозиції і творчі розробки, пов`язані з проектуванням об`єктів архітектури. Усі 10 заявників були допущені до участі у конкурсі.

Проводився конкурс у два етапи.

За підсумками тестування всі кандидати успішно склали тести і набрали більше 50% від максимальної суми балів та були допущені до участі у наступному етапі конкурсу.

Сьогодні було проведено засідання конкурсної комісії, на якому кандидати захищали свої творчі розробки та концепції розвитку архітектури Києва.

Розпорядження про призначення С.ЦЕЛОВАЛЬНИКА на вказані посади на підставі конкурсу очікується найближчими днями, підкреслили в прес-службі КМДА.

з містобудівною політикою вийшов зі складу ради. Віце-президент Національного союзу архітекторів.

НП Клюєв доручив Міноборони та МВС оточити Лозову Перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ доручив оточити військову частину в Лозовій Харківської області і відселити 45 сімей, що проживають на території частини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на спеціальній нараді, присвяченій питанню про запобігання надзвичайним ситуаціям, які можуть виникнути в результаті спеки.

А. КЛЮЄВ повідомив, що сьогодні розмовляв з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ про ситуацію на складах боєприпасів в Лозовій. Президент, наголосив А. КЛЮЄВ, підкреслив необхідність узяття під суворіший контроль ситуації на території цієї військової частини.

"У мене прохання до Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ повністю оточити цей об`єкт. Нікого чужих взагалі не повинно бути на території цього об`єкту. Як тільки спаде спека, співробітники МНС почнуть прибирати боєприпаси. І ми наведемо там такий же лад, як у Новобогданівці, - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також повідомив, що уряд виділив кошти на придбання 45 квартир для відселення людей, що проживають на території частини.

А. КЛЮЄВ доручив голові Харківської облдержадміністрації Михайлу ДОБКІНУ вирішити питання з відселенням людей до кінця серпня. "Ви зараз займіться цим предметно. Гроші вже є. І щоб найближчим часом, до кінця серпня, принаймні, ви ці 45 квартир придбали і переселили людей", - сказав А.КЛЮЄВ.

У свою чергу, М. ДОБКІН сказав, що вже готують списки людей на відселення і до сьогоднішнього вечора вони будуть остаточно готові.

Також М. ДОБКІН підкреслив, що необхідно вирішити питання про відселення 15 сімей, які проживають в бараку на території військової частини без прописки.

Як запевнив губернатор, ситуація у військовій частині в Лозовій знаходиться під серйозним контролем.