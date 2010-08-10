Анонс на 10 серпня

10-00 - Відбудеться засідання Кабінету міністрів України

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11-00 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Horizon Capital інвестує в розвиток «Датагруп». Учасники: Олександр Кардаков, голова наглядової поради «Октава капітал», засновник компанії «Датагруп»; Олександр Данченко, генеральний директор «Датагруп»; Наталія Яресько, співуправляючий партнер Horizon Capital (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (067) 5370266, ekaterina.mashevskaya@datagroup.ua mailto:ekaterina.mashevskaya@datagroup.ua>.

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12-00 - Прес-конференція народного депутата від БЮТ Олега Ляшка про впровадження мораторію на підвищення тарифів на газ (вул. Туровськая, 13).

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13-30 - Відбудеться спільна прес-конференція провідних операторів мобільного зв`язку України на тему: «Створення Фонду універсальних послуг: позиція операторів мобільного зв`язку України». Учасники: Андрій Осадчук, директор департаменту регуляторно-правового забезпечення «Київстар»; Олег Проживальський, директор по корпоративному управлінню і контролю «МТС Україна»; Юрій Курмаз, директор по корпоративних стосунках life:); Іван Коломоєць, директор з правового та ліцензійного забезпечення бізнесу «УРС» (Прес-центр «Український година», вул. Хрещатик 2).

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15-00 - Американська торгівельна палата проведе відкрите засідання Комітету Палати з питань оподаткування. У роботі візьме участь зам.міністра фінансів України Тетяна Єфіменко. Зустріч присвячена розгляду проекту Податкового кодексу, обнародуваного 3 серпня 2010 року (Horizon Business Centre, вул. Амосова 12, 15 поверх)

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15-00 - Прес-конференція на тему: «Формування нових механізмів гарантування безпеки туристів». Учасники: зам.голови Держслужба туризму і курортів, глава Ліцензійної комісії Держслужби туризму і курортів Сергій Сємкін; начальник управління Держслужби туризму і курортів Ольга Соколова; президент Ліги страхових організацій України Наталія Гудима; юрист Віктор Мокріцький. Організатор - Державна служба туризму і курортів. (“Укрінформ”, вул.. Б.Хмельніцкого, 8/16).

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16-00 - Голова Антимонопольного комітету України Олексій Костусев візьме участь в прямій телефонній лінії редакції газети «Комсомольська правда». Питання: Коли банки припинять нав`язувати свої страхові компанії? :. та ін.Телефонна лінія працюватиме за номером (044) 205-43-66 (редакція газети «Комсомольська правда», вул. Фрунзе, 104, 5 поверх.).