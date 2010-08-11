Відходи ліспромгоспів - одна з причин лісових пожеж

Одна з причин лісових пожеж - велика кількість відходів лісопромисловості. Таку думку висловив голова Української асоціації виробників альтернативного твердого палива Іван НАДЕІН, повідомила УНІАН прес-служба асоціації.

"В Україні, на жаль, немає комплексної ефективної програми роботи з відходами лісопромисловості. Як наслідок, її потенціал використовується не на 100%. За даними Держкомлісгоспу, щорічно в українських лісах залишається близько 2 млн. куб. м відходів, що підвищує вірогідність виникнення і поширення пожеж, а загальний теоретичний потенціал складає 28 млн. куб. м щорічно", - заявив експерт.

"Як правило, деревна тріска, гілки та інші відходи, які залишаються після санітарного чищення лісу, викидаються і залишаються гнити в ярах. У той же час їх можна використовувати при виробництві альтернативного твердого палива (паливних брикетів і гранул) ", - сказав він.

За словами І. НАДЕІНА, європейські країни вже навчилися використовувати відходи лісопромисловості. "Наприклад, Німеччина має потенціал у 3 млн. куб. м відходів і це провідна країна-виробник альтернативного твердого палива. В Україні обсяг виробництва з кожним роком збільшується, але ми здатні на більше. Тим більше, після стрімкого зростання цін на газ і житлово-комунальні послуги, коли опалювати будинки за допомогою котлів на твердому паливі стало вигідніше", - підкреслив експерт.

Фахівець наголосив, що на території державних лісгоспів мають бути побудовані об'єкти малої альтернативної енергетики - теплоелектростанції на біомасі. "Будівництво таких міні-ТЕС потужністю 1 мВт електроенергії і 2 Гкал тепла на годину протягом 5-7 років допоможе скоротити споживання газу на 20-25% і, відповідно, здешевити вартість житлово-комунальних послуг. І головне, що інвестори, як українські, так і західні, готові почати будівництво таких об'єктів. Від держави вони лише чекають гарантій, що програма розвитку альтернативної енергетики реалізовуватиметься не лише на папері", - сказав експерт.

Експерт також додав, що окрім зміцнення енергетичної незалежності, такий крок дасть можливість створити тисячі додаткових робочих місць.

"Нам треба створити цілу інфраструктуру - побудувати лісові дороги, запустити міні-ТЕС, забезпечити доставку тепла і електроенергії жителям найбільш лісистих областей. Це в першу чергу Житомирська, Рівненська, Волинська, Львівська, Тернопільська, Чернівецька області, економіка яких потребує нових, економічно вигідних проектів", - каже експерт.

В асоціації нагадали, що за підсумками 2009 року обсяг виробництва альтернативного твердого палива в Україні склав близько 300 тис. тонн. Понад 90% своєї продукції вітчизняні виробники експортують в країни ЄС. Очікують, що за підсумками 2010 р. виробництво паливних брикетів і гранул в Україні збільшиться до 550-600 тис. тонн.