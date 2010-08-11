Путін узяв участь у гасінні пожежі

Голова уряду Росії Володимир Путін у вівторок взяв участь у ліквідації пожеж. У Рязанській області він як другий пілот літака-амфібії Бе- 200 загасив два вогнища займання, пишуть Ізвестія.

Літак голови уряду приземлився на військовому аеродромі Дягілєво під Рязанню. Після чого Володимир Путін відразу пересів на Бе- 200 протипожежного авіаційного угрупування МНС. Разом з ним на борт піднялися міністр у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Сергій Шойгу і губернатор Рязанської області Олег Ковальов.

Спочатку у польоті голова МНС показав прем'єру "у дії" встановлений на літаку тепловізор. За допомогою приладу здійснюються розвідка і контроль за лісовими пожежами. У цьому випадку на його екрані легко можна було розгледіти приховані в суцільній димовій завісі вогнища пожежі. Саме на них літак і скидав воду - по 12 тонн за один захід. Система наведення на ціль в літаку аналогічна тій, яку встановлюють на стратегічних бомбардувальниках Ту- 160.

Незабаром після зльоту голова уряду несподівано для усіх пройшов у кабіну і зайняв місце другого пілота. Необхідний для управління короткий інструктаж йому прямо в кабіні пілота провів начальник Управління авіації МНС, заслужений льотчик Росії Рафаіль Закіров. Потім Володимир Путін сам протягом півгодини управляв як забором води в річці Оці, так і її скиданням на ліси, що горять в околицях Рязані. Літак приводнювався на річку, не зупиняючись, за 11 секунд набирав 12 тонн води і піднімався в небо. Через декілька хвилин Бе- 200 знизився на гранично низьку висоту і на віражі скинув воду на вогонь. Чергове вогнище пожежі погасили.

Після закінчення польоту прем'єр подякував льотчиків і з аеродрому попрямував у селище Кріуша, яке серйозно постраждало від лісової пожежі у кінці липня.

Це не перший політ Путіна за штурвалом літака. У жовтні 1999 року він зробив десятихвилинний політ на штурмовику Су-25УБ під час візиту на навчально-тренувальну базу при Краснодарському вищому авіаційному училищі. У березні 2000 року, будучи в.о. президента, Володимир Путін на такому ж винищувачі прилетів з Краснодару в Грозний. Під час польоту він вісім хвилин керував літаком. У 2005 році, будучи президентом, Путін літав на стратегічному бомбардувальнику Ту- 160 "Павло Таран". Він вилетів у район навчань стратегічної далекої авіації і Північного флоту, під час яких пройшли запуски крилатих ракет. Політ тривав 5 годин. Володимир Путін в кабіні бомбардувальника займав командирське крісло. У тому польоті Ту- 160 провів у повітрі дозаправку паливом з Іл- 78.