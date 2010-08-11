Китай виділяє 3,9 млн. дол. допомоги Росії для боротьби з лісовими пожежами. Про це йдеться в заяві представника міністерства торгівлі КНР Яо ЦЗЯНЯ, розміщеному сьогодні на сайті відомства, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

За його словами, на боротьбу з ударом стихії Китай надасть 1 млн. дол, а також відправить до Росії найближчим часом гуманітарний вантаж на суму 20 млн. юанів (2,93 млн. дол.), передає ІТАР-ТАРС.

Жертвами лісових пожеж, які охопили 17 регіонів Росії, стали більше 50 осіб, близько 3,5 тис жителів втратили свої будинки.