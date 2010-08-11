Курс НБУ на 12.08.10
18:23, 11 серпня 2010Різне
0
Офіційний курс НБУ на 12.08.10100 USD - 789.0000 (11 серпня - 789.0000)100 EUR - 1026.9624 (11 серпня - 1036.1937)10 RUR - 2.6122 (11 серпня - 2.6279)Облікові курси банківських металів на 12.08.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-94522.20 (11 серпня-94423.58)961 XAG 10 Срібло-1429.67 (11 серпня-1427.30)962XPT10Платина-121032.60(11 серпня-121663.80)964 XPD 10 Паладій-37477.50 (11 серпня-37556.40)
Офіційний курс НБУ на 12.08.10
100 USD - 789.0000 (11 серпня - 789.0000)
100 EUR - 1026.9624 (11 серпня - 1036.1937)
10 RUR - 2.6122 (11 серпня - 2.6279)
Облікові курси банківських металів на 12.08.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-94522.20 (11 серпня-94423.58)
961 XAG 10 Срібло-1429.67 (11 серпня-1427.30)
962XPT10Платина-121032.60(11 серпня-121663.80)
964 XPD 10 Паладій-37477.50 (11 серпня-37556.40)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter