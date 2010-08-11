Курс НБУ на 12.08.10

Офіційний курс НБУ на 12.08.10100 USD - 789.0000 (11 серпня - 789.0000)100 EUR - 1026.9624 (11 серпня - 1036.1937)10 RUR - 2.6122 (11 серпня - 2.6279)Облікові курси банківських металів на 12.08.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-94522.20 (11 серпня-94423.58)961 XAG 10 Срібло-1429.67 (11 серпня-1427.30)962XPT10Платина-121032.60(11 серпня-121663.80)964 XPD 10 Паладій-37477.50 (11 серпня-37556.40)

Офіційний курс НБУ на 12.08.10 100 USD - 789.0000 (11 серпня - 789.0000) 100 EUR - 1026.9624 (11 серпня - 1036.1937) 10 RUR - 2.6122 (11 серпня - 2.6279) Облікові курси банківських металів на 12.08.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-94522.20 (11 серпня-94423.58) 961 XAG 10 Срібло-1429.67 (11 серпня-1427.30) 962XPT10Платина-121032.60(11 серпня-121663.80) 964 XPD 10 Паладій-37477.50 (11 серпня-37556.40)

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