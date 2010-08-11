Головне на 11 серпня

Національний банк України (НБУ) з 11 серпня знизив ставки зі своїх кредитів овернайт на 0,75 відсоткового пункту, після того, як з 10 серпня знизив облікову ставку з 8,5% до 7,75% річних, повідомив НБУ в листі до банків (№14-101/3411-13726), повыдомляє finance.

Тепер ставка з кредитів із забезпеченням державними облігаціями знижена з 9,5% до 8,75%, а з бланківських кредитів - з 11,5% до 10,75% річних.

Федеральна резервна система /ФРС/ США залишає без змін на рекордно низькому рівні облікову ставку міжбанківського кредиту і приступає до скупки державних боргових зобов`язань з метою підтримати відновлення національної економіки після кризи. Такі рішення були ухвалені напередодні на засіданні керівництва ФРС, що виконує в США функції центробанку, передає ІТАР-ТАРС.

Як наголошується в заяві, поширеній після закінчення цієї наради, облікова ставка як і раніше складає від 0 до 0,25% річних. На цьому рівні вона знаходиться з грудня 2008 р. Одночасно "для підтримки економічного відновлення в контексті цінової стабільності" ФРС вирішила направити дивіденди, що одержуються від вкладень в іпотечні цінні папери, в облігації Мінфіну США.

У заяві ФРС визнається, що "темпи відновлення" економіки США "в останні місяці сповільнилися". "Темпи економічного відновлення в найближчій перспективі, скоріш за все, виявляться більш скромними, ніж очікувалося", - відзначила ФРС.

ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у січні-червні скоротило чистий збиток на 86,2% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 297,266 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні компанії, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у січні-червні "Нафтогаз України" збільшив чистий дохід на 8,3% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 44 млрд. 723,638 млн. грн., а також збільшив валовий прибуток (виручку) від реалізації на 11,6% - до 52 млрд. 451,474 млн. грн.

У квітні 2011 року уряд планує провести другий етап підвищення тарифів на газ для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив журналістам віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

"Що стосується цього підвищення - ми його поставили. І якщо ми не зможемо іншими шляхами збалансувати бюджет "Нафтогазу" за цей час, ми підемо на те, що ці ціни (тарифи - УНІАН) будуть підняті до економічно обгрунтованих. Усе, крапка", - сказав С. ТІГІПКО.

Він підкреслив, що Україна виконуватиме абсолютно усі зобов`язання, узяті у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Усе, що підписала держава в особі прем`єр-міністра, голови Нацбанку і Мінфіну, ми виконаємо усе до копійки. Усі розмови про те, що можна не виконувати угоди з МВФ, - це особиста думка якихось депутатів або політиків. Ми виконаємо усі зобов`язання, які на себе брали. Інакше хто до нас серйозно ставитиметься і яку довіру ми отримаємо від інвесторів"? – сказав С.ТІГІПКО.

Уряд, за попередніми прогнозами Міністерства економіки, планує, що зростання ВВП у 2011 році складе 4,5%, номінальний ВВП складатиме 1 трлн. 253 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

За його словами, інфляція у 2011 році очікується на рівні 10-10,8%, дефіцит бюджету держсектора (з урахуванням бездефіцитності НАК "Нафтогаз України") - 3%.

С. ТІГІПКО сказав, що прогнозні показники розраховували, виходячи з прогнозного курсу Міністерства економіки 7,95 грн. за 1 дол. США.

При цьому він зазначив, що рада Нацбанку доки не дала прогноз курсу гривні на 2011 рік.

За результатами аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), який відбувся у вівторок, 10 серпня, до бюджету вдалося залучити 1 млрд. 077,81 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

На аукціоні продали папери з терміном погашення: 2 лютого 2011 року - на 91,097 млн. грн. з рівнем прибутковості 9% річних, 27 липня 2011 року - 912,63 млн. грн. і 11% річних, 28 січня 2015 року - на 1,039 млн. грн. і 13,9%, 25 вересня 2013 року - 73,045 млн. грн. і 12% річних.

Кошти, отримані від продажу ОВДП з терміном погашення 25 вересня 2013 року, будуть спрямовані до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів з підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

За оперативними даними, у січні-липні 2010 р. до бюджету Пенсійного фонду України з усіх джерел фінансування надійшло понад 110 млрд. грн., зокрема, власні надходження склали 65 млрд. грн., або 98,5% плану. Планові показники надходжень фонду у липні виконані на 99,9%.

Про це сказано у повідомленні ПФУ, розміщеному на його офіційному сайті.

За 7 місяців органи фонду призначили пенсії 418 тис. громадян. Зокрема, згідно із Законом "Про пенсійне забезпечення осіб звільнених від військової служби та деяких інших осіб", призначені пенсії 17 тис. військовослужбовцям силових відомств. Понад 500 тис. особ проведено перерахунок пенсій.

У зв`язку з введенням нових розмірів прожиткового мінімуму Законом "Про Державний бюджет України на 2010 рік" органи ПФУ провели перерахунок пенсій 12,3 млн. громадян.

Витрати бюджету Пенсійного фонду у січні-липні склали 109,5 млрд. грн., що на 14,5 млрд. грн. більше порівняно з аналогічним періодом 2009 р.

ПФУ заявляє, що за 7 місяців по усіх регіонах профінансовані пенсії в повному обсязі. Середній розмір пенсії на 1 липня складає 1,104 тис. грн., що на 141,69 грн. більше, ніж у липні 2009 р.

Кабінет міністрів України затвердив прогнозні макропоказники на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

Він сказав, що в 2011 році зростання ВВП очікується на рівні 4,5%, номінальний ВВП становитиме 1 трлн. 253 млрд. грн.

За його словами, інфляція в 2011 році очікується на рівні 10,8%, дефіцит бюджету держсектора (з урахуванням бездефіцитності НАК «Нафтогаз України») – 3% і 3,5% - з урахуванням місцевих бюджетів.

Зовнішній борг України складає 316 млрд грн. (40 млрд доларів) - це 36% від ВВП країни, повідомив журналістам віце-прем`єр Сергій Тігіпко.

"Ця цифра для нас є критичною. Нам буде дуже складно обслуговувати такий рівень заборгованості", - визнав він.

За словами Тігіпка, якщо не вдасться нічого змінити в економіці, то Україна "прийде до тієї ситуації, у якій опинилися Греція, Румунія та Угорщина". "Чим це усе закінчиться? Ми не зможемо обслуговувати ці борги, включимо друкарський верстат, що приведе до зростання цін і девальвації гривні", - сказав віце-прем`єр.

У 2009 р. держборг України збільшився на 61,3%, до 39,685 млрд. дол.

Питання модернізації української газотранспортної системи Україна, Росія та Європейський Союз планують обговорити на найвищому рівні після закінчення сезону відпусток.

Про це в коментарі УНІАН заявив перший віце-прем`єр України Андрій КЛЮЄВ.

«Зараз усі у відпустках. Обговорюватимемо після відпусток», - сказав він, зазначивши, що у відпустках не лише чиновники України, але й Євросоюзу.

Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план НЕК «Укренерго» на 2010 рік з прогнозованим прибутком 300 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам перший заступник міністра палива і енергетики України Сергій ЧЕХ.

За його словами, згідно з затвердженим документом, дохід компанії в поточному році складе 2,5 млрд. грн., що на 11,8% більше факту 2009 року.

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням (№1563-р від 28 липня ц.р.) зменшив на 7 млн. грн. суму фінансування для придбання Державною іпотечною установою (ДІУ) квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, й на об`єктах незавершеного житлового будівництва з терміном здачі не пізніше 25 грудня 2009 року, для забезпечення житлом громадян, які, згідно із законодавством, потребують покращення житлових умов.

Про це йдеться в тексті розпорядження, розміщеному на сайті парламенту.

Цю суму зменшено з 358 млн. 142,385 тис. грн. до 351 млн. 136,365 тис. грн.

Згідно з документом, до переліку житлових будинків і об`єктів незавершеного житлового будівництва для придбання квартир ДІУ для громадян, які потребують покращення житлових умов, були внесені зміни в характеристики будинку по вул. Челюскінців, 9 у Чернігові (забудовник – ТОВ «Інтершляхбуд»), згідно з якими кількість квартир зменшилася з 60 до 36, загальна площа – з 5,6 тис. кв. м до 3,9 тис. кв. м, сума фінансування – з 23,7 млн. грн. до 16,7 млн. грн.

В результаті цих змін загальна кількість квартир зменшилася з 1337 до 1313, загальна площа будинків – з 88,1 тис. кв. м до 86,5 тис. кв. м.

Кабінет міністрів зобов’язався не підвищувати зарплати бюджетникам у державному секторі починаючи з 2011 року та у середньостроковій перспективі.

Про це йдеться у підписаному Меморандумі між Міжнародним валютним фондом та Україною, який оприлюднено на сайті Національного банку України.

З українського боку документ підписали прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ та міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО.

«Ми рішуче налаштовані обмежити швидке зростання фонду оплати праці у державному секторі у 2011 році та на середньострокову перспективу. У цьому контексті ми утримуватимемося від підвищень заробітної плати у 2011 році понад рівень, якого вимагатиме механізм індексування на інфляцію зарплат держслужбовців», - йдеться у п.11 меморандуму в розділі «Умовні зобов’язання».

Списки платників податку на додану вартість, борги з податку яким погашатимуться за рахунок ПДВ-облігацій, будуть остаточно сформовані до середини вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції заступник міністра фінансів України Тетяна ЄФИМЕНКО.

За її словами, списки мають бути сформовані до кінця серпня, проте цей процес може затягнутися. «Найостанніший термін формування списків – не пізніше середини вересня, але хотілося б до кінця серпня», – сказала вона.

Також Т.ЄФИМЕНКО відзначила, що на сьогоднішній день формується другий список платників ПДВ, до якого увійдуть великі платники податків, сума відшкодування податку яким становитиме від 1 млн. грн.

На початку вересня Кабінет міністрів України збереться на спеціальне засідання з питання проекту Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції заступник міністра фінансів України Тетяна ЄФИМЕНКО.

За її словами, на спецзасіданні уряду буде підбито підсумки всенародного обговорення проекту документа.

«Завершальна стадія такого обговорення (проекту Податкового кодексу – УНІАН) – це обговорення такого заходу на спеціальному засіданні Кабінету міністрів. І це спеціальне засідання Кабінету міністрів відбудеться, ймовірно, 1 вересня, я так вважаю. Графіка поки що немає», – сказала Т.ЄФИМЕНКО.

(УНІАН)