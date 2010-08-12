Анонс на 12 серпня

Відбудеться об`їзд "Київміськбудом" об`єктів "Еліта-Центр".

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Відбудеться засідання Антимонопольного комітету України, на якому будуть розглядатися результати дослідження ринку вершкового масла та спредів на предмет дотримання виробниками вимог конкурентного законодавства під час маркування продукції. Мова йде про введення в оману українських споживачів. У засіданні, яке відбудеться під керівництвом голови Комітету Олексія Костусєва, візьмуть участь представники 12 виробників спредів та сумішей.

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Відбудеться засідання НКРЕ.

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Відбудеться святкові збори на честь 87-ї річниці Національного спортивного комплексу «Олімпійський». Під час заходу відбудеться брифінг генерального директора НСК «Олімпійський» Житесса Аркіссандаша.

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Засідання ДКЦПФР.

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11-00 - в медіа-холдингу «Главред» відбудеться прес-конференція на тему: «Нові умови співпраці МВФ і України. Ціна кредитів». Учасники: гендиректор Бюро економічних і соціальних технологій Валерій Гладкий, заст.голови Всеукраїнської спілки вчених-економістів, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, заступник директора Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ Валерій Новицький, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко (вул. Стрітенська, 2/8). Телефони: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.

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Круглий стіл на тему: «Перспективи видобутку сланцевого газу в Україні». Організатор - Інститут Горшеніна. Ведучий - Володимир Фесенко, директор Інституту Горшеніна. Учасники: Олександр Тодійчук, президент Київського міжнародного енергетичного клубу; Богдан Соколовський, уповноважений екс-президента України Віктора Ющенка з міжнародних питань енергетичної безпеки; Олександр П`ятничко, в.о. директора Інституту газу НАНУ; Олексій Татаренко, менеджер зі зв`язків з державними органами влади ТОВ «Shell Ukraine Exploration and Production»; Максим Вітик, старший геолог ТОВ «Shell Ukraine Exploration and Production»; Іван Стрижак, головний спеціаліст відділу геології нафти і газу Державної геологічної служби. Аркадьюш Серна, перший секретар економічного відділу Посольства Республіки Польща в Україні.

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«Про ситуацію, що склалася між АСК«ІНГО Україна» і Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України».

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12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція народного депутата України третього скликання Сергія Пересунька з приводу подій, пов`язаних з порушенням кримінальної справи проти екс-міністра економіки Б. Данилишина (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Прес-конференція Юрія Сухова, адвоката екс-голови Державної митної служби України Анатолія Макаренка, на тему: «Останні події навколо позову RosUkrEnergo до України». У ході прес-конференції Юрій Сухов прокоментує власну заяву до СБУ допитати як свідка главу правління «Газпрому» Олексія Міллера і його заступника Валерія Голубєва щодо обставин і умов підписання договорів, пов`язаних з RosUkrEnergo.

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Голова Антимонопольного комітету України Олексій Костусєв візьме участь у прямій телефонній лінії редакції газети «Комсомольська правда».

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Відбудеться брифінг Генерального секретаря УЄФА Джанні Інфантіно за підсумками наради з питань реалізації проектів, пов`язаних з проведенням фінального турніру УЄФА Євро-2012 у м. Києві. Брифінг відбудеться в рамках візиту до Києва офіційної делегації УЄФА під головуванням Генерального секретаря УЄФА Джанні Інфантіно.

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